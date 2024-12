"NEMA NIKAKVIH RAZLOGA ZA PROTESTE" Martinović: Država ispunila sve obaveze prema poljoprivrednicima

POVODOM današnjih protesta poljoprivrednika, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Aleksandar Martinović istakao je da su poljoprivrednici juče pozvani na sastanak u Ministarstvo poljoprivrede u cilju razgovora o svim aktuelnim temama u sektoru poljoprivrede, ali da su odbili da razgovaraju i odlučili da obustave svaku komunikaciju sa Vladom Srbije.

Foto: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Martinović je naglasio da je Ministarstvo poljoprivrede do sada učinilo sve u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti da pomogne poljoprivrednim proizvođačima i ispuni njihove zahteve, te podsetio na to da je, upravo u dogovoru sa poljoprivrednicima i na osnovu njihovih predloga, potpisano više sporazuma o saradnji u oblasti poljoprivrede sa predstavnicima relevantnih udruženja poljoprivrednika.

On je naveo da je u toku isplata dodatnih 10.000 dinara po hektaru svim poljoprivrednicima koji su ostvarili pravo na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u 2024. godini, te podsetio na to da je za narednu godinu predviđena i nova mera Ministarstva koja se odnosi na regres za sertifikovano seme u iznosu do 17 hiljada dinara.

Martinović je takođe ponovio da će svim poljoprivrednim proizvođačima koji su se prijavili na javni poziv za kvalitetne priplodne krave u aprilu 2024. godine do kraja meseca biti isplaćeno dodatnih 100.000 dinara za krave prvotelke, kao i to da će od sledeće godine visina podsticaja za kvalitetne priplodne mlečne i tovne krave biti podignuta sa dosadašnjih 40.000 dinara na iznos od 55.000 dinara po grlu.

Ministar je ukazao i na to da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u okviru javnih poziva za nacionalne mere podsticaja u toku ove godine, do sada realizovalo 99 odsto zahteva poljoprivrednih proizvođača i u te svrhe isplatilo više od 70 milijardi dinara, te još jednom istakao da su u republičkom budžetu za 2025. godinu obezbeđena do sada najveća sredstva za poljoprivredu u iznosu od skoro 150 milijardi dinara, što čini čak 7,5 odsto ukupnog budžeta Republike Srbije za narednu godinu, čime Ministarstvo nastavlja sa snažnom podrškom domaćim poljoprivrednim proizvođačima.

On je još jednom napomenuo da rešenja o utvrđivanju pasivnog statusa određenim poljoprivrednim gazdinstvima nisu stvar „targetiranja i političkog progona poljoprivrednika“, već su isključivo doneta usled utvrđenih nepravilnosti kod 235 registrovana poljoprivredna gazdinstava u okviru sprovedenog inspekcijskog nadzora, ali da je Ministarstvo poljoprivrede spremno da svim poljoprivrednicima čija su gazdinstva stavljena u pasivni status da šansu da isprave nepravilnosti kako bi se ovaj problem rešio. Martinović je dodao da je razočaran odlukom poljoprivrednika da obustave svaki vid komunikacije sa Vladom Srbije, ali da se trudi da ih razume, te im još jednom uputio poziv da dođu u Ministarstvo poljoprivrede na razgovore, kako bi sve aktuelne izazove rešavali zajednički, kroz dijalog, a ne na ulici.