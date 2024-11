"TAJ SKUP JE KRENUO SA NASILJEM" Brnabićeva o neredima u Novom Sadu: Ti ljudi nisu tu zbog bilo kakve tuge, tu su besni, da prave haos

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je skup u utorak u Novom Sadu, koji je trebalo da ima komemorativni karakter, počeo nasiljem i da je sve bilo jasno kada se videlo da ti ljudi nisu došli tu zbog tuge i empatije prema porodicama stradalih u tragediji na Železničkoj stanici u tom gradu.

Foto: Printskrin

- Ono je trebalo da bude komemorativni skup i to je u redu. Da se zagrle, da zajedno provedu neko vreme u tišini. To je sve u redu, normalno i prirodno. Ali mi to, osim u trenutku minuta ćutanja, nismo videli. Taj skup je krenuo sa nasiljem. Ti ljudi su prvo krenuli da se fizički razračunavaju sa srpskom trobojkom. Jedan od njih, Brajan Brković je čovek koji ima ozbiljan mentalni problem prema srpskoj trobojki. Milan Pogačar, Mila Pajić nisu krili da su tu zbog nasilja. Potpuno mi je bilo sve jasno kada su krenuli da kidišu na prostorije SNS i kada ste videli da ti ljudi nisu tu zbog bilo kakve tuge, tu su besni, da prave haos, uriniraju. Stravično! Da neko doveze cisternu punu fekalija, to je nepoštovanje istorije, tradicije... Da ne pričam o zdravstvenom riziku. Šta, to je tuga, empatija? Mi ovo vidimo n-ti put od Đilasove opozicije. Znala sam da će to verovatno da eskalira i da će oni krenuti da kukaju kako su to ubačeni elementi. Mi nemamo ništa manje prava da živimo i postojimo i imamo političko mišljenje od onih sa kojima se ne slažemo. To su bile baklje, uriniranje, fekalije, gaženje zastave, paljenje Gradske kuće. Imate ljude kao što je Goran Ješić, koji napadaju policiju - kazala je Brnabićeva.

O izborima u Americi Brnabićeva je govorila o izborima u Americi i pobedi Donalda Trampa. - Predsednik Vučić je prvi evropski lider koji je čestitao Trampu. Nadam se da će biti više spremnosti za razgovor i dijalog. Posle nekoliko godina ubrzanog približavanja trećem svetskom ratu, nadam se da ćemo sada da stanemo, i da se udaljavamo od trećeg svetskog rata. Ne verujem da će Tramp menjati mnogo američku spoljnu politiku prema nama. Ranije, u vreme Trampove administracije, makar je postojala ta uzajamna komunikacija. Za čitav svet je najbitnije što je Tramp u svojoj kampanji govorio o miru - rekla je Brnabićeva.

Kako se dete od devet godina huška na nasilje na protestima

- Dete koje je isprskano suzavcem. Ovo je verovatno bio najjeziviji momenat tokom čitave te parade nasilja. To nije zabavni park pa da se neko uzbudio. Ja mogu da razumem da je dete doveo na komemorativni skup, ali u trenutku kada vidite da to prerasta u jedan rušilački pohod, vi i dalje ne pomerate dete iz te gungule. Na sve to ulazi novinarka i pita dete hoće li dolaziti i dalje na proteste. Da li devetogodišnjem detetu treba da bude zanimljivo na takav način? Pri tom sve to ide lajv, to dete nije blurovano. Vi huškate dete na nasilne proteste - rekla je predsednica parlamenta.

- Svi vide da ljudi koji pokušavaju da uđu nasilno u Gradsku kuću su organizatori protesta. Ti si besan, ti nisi tužan! Ja razumem da ljudi žele odgovornost! Svi želimo odgovornost, prvo žele porodice, pa onda mi. Ja želim da znam šta se desilo, ko je kriv, šta je pošlo po zlu, da se nešto tako opet ne bi desilo. Ja želim da se zahvalim svim građanima koji su bili tamo, a koji nisu želeli da učestvuju u nasilju - rekla je Brnabićeva.

- Pričamo o ljudima koje građani Srbije jako dobro znaju, ti ljudi su bili na vlasti više od 10 godina. I niko nije podneo ostavke. I taj Zdravko Ponoš, čovek koji je čitave svoje karijere pokazao da je "izaleđaš", zabadao je nož u leđa. Taj čovek danas priča o nekoj odgovornosti. Mi imamo one koji su najneodgovorniji da nam pričaju o odgovornosti, lopove da nam pričaju o poštenju. Oni svaki put zloupotrebljavaju tragediju. Normalni ljudi ne žele da glasaju za takve. Ono od čega opozicija beži, predsednik je dao jedno više nego demokratsko rešenje. Rekao je - evo treba vam 126 potpisa u Narodnoj skupštini da inicirate referendum - da konsultujemo narod da kažu da li imaju poverenje u Aleksandra Vučića. Dakle, sve što vam je potrebno, trebaju vam potpisi nekih 80-ak potpisa, ostalo vam daje SNS. Čuvamo mir i stabilnost, pitamo narod. Čovek koji je bivši predsednik Ustavnog suda nosi čekić. Bio je taj čekić namenjen Vučiću. Kada su čuli da je Vučić došao da vidi razmere čete i da se zahvali ljudima koji su bili tamo. Ja ne bih volela da neko urušava prostorije moje stranke. Taj čovek je bio ministar za ljudska i manjinska prava. Gospodin Goran Ješić, koga ja jako dobro znam, kada vidite čoveka koji ne može drugačije da odgovori osim psovkama i uvredama. Taj čovek je bio narodni poslanik, predsednik opštine, pokrajinski ministar, bio je optužen za porodično nasilje, sinoć je priveden, jer je napao nenaoružanog policajca. Kada je policija radila svoj posao, on je udario policajca. Nema tu nikakve empatije, to je puka, ogoljena agresija. Veliko hvala onima koji nisu želeli u ovome da učestvuju - rekla je Brnabićeva.

- Miša Bačulov, kada vidite na opozicionim medijima, to su takvi hvalospevi o njemu. Kažu sve najlepše o čoveku koji je dovezao cisternu sa fekalijama - istakla je Brnabićeva.