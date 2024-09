VUČIĆ ZAGRMEO IZ UN: Pitam se - a što ne poštuju Povelju UN i Rezoluciju 1244 kada je reč o teritorijalnom integritetu Srbije?

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govori na generalnoj debati 79. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (GS UN), na kojoj se okupilo više od 140 svetskih lidera i predstavnika država.

Podsetio je na vreme nepostojanja balansa i političkog multilateralizma i na ulogu zapadnih obaveštajnih službi, koje su imale podršku domaće korumpirane elite, kako u Sovjetskom Savezu, tako i u Jugoslaviji.

- Potpuna dominacija zapadnog kapitalističkog načina proizvodnje, njegova naučno-tehnološka supremacija, ubedljiva pobeda nad istočnim takmacima, pre svega Sovjetskim Savezom, u okvirima Treće industrijske revolucije, dovela je svet do, kako bi neki rekli, kraja istorije i potpunog ovladavanja zapadnih ideja u svim sferama društvenog života. Osim, svakako dobrih stvari koje je to čovečanstvu donelo, takva dominacija nepostojanja balansa i političkog multilateralizma istovremeno je srušila i Sovjetski Savez i Jugoslaviju. Razume se, to se nije dogodilo slučajno, svakako ne samo od sebe, već uz presudno učešće zapadnih obaveštajnih službi, koje su imale podršku domaće korumpirane elite, kako u Sovjetskom Savezu, tako i u Jugoslaviji. Zašto sve ovo pominjem? Zato što smo i danas čuli od mnogih da je napadom na Ukrajinu otvorena Pandorina kutija, rušenje međunarodnog prava; da je to presedan kakav Evropa nije zapamtila od Drugog svetskog rata. Reč je o notornoj neistini. Da ne bude nejasnoća, Srbija podržava Povelju UN, teritorijalni integritet Ukrajine i nijednog sekunda to nije dovodila u pitanje, niti će. Međutim, kada ovde veliki lideri gorljivo i zapaljivo govore o potrebi ukrajinske slobode, o poštovanju UN i njene Povelje, rezolucija, pitam se a što ne poštuju Povelju UN i Rezoluciju 1244 kada je reč o teritorijalnom integritetu Srbije, koju su u naletu sopstvene moći u trenucima kada su milili kako hoće, koliko hoće i dokle hoće da ruše norme međunarodnog prava, jer su , konačno pobedile sve suparnike, pa je moguće da iskale bes na jednom malom narodu i nezaustavljivo su hrlili u gaženje svih normi, čak se i ne trudeći da to posebno obrazlože i objasne - rekao je on.

