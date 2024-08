PUNA ČETIRI SATA: Vučić odgovarao na sva pitanja građana Malog Zvornika (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa građanima Malog Zvornika u sali Skupštine opštine Mali Zvornik. Kako je i najavljeno ranije Vučić je svim zainteresovanim građanima odgovarao na pitanja, bez zabranjenih tema i bez ikakvih unapred dogovorenih pitanja. Gonila bi nas Evropa cela kompletnu opoziciju da pohapsimo. Svi su im oni davali dozvole od istražnih prava, dali im prećutno, a onda i zakonom da imaju eksploataciona prava.

Četvrti sat razgovora sa građanima

Bogdan Dukić, predsednik opštinskog odbora SPS-a koji je opoziciona stranka u Malom Zvorniku istakao je da je otvaranje rudnika Rio Tinto gorući problem i informacije koje kroz medije narod ne dobija na odgovarajući način. Predlaže da se oformi još stručnih timova sa profesorima sa eminentnih fakulteta koji će u narednom periodu izaći sa jasnom slikom šta rudnik može da nam donese, a šta oduzme.

Apelovao je da se veći akcenat stavi na domaće privrednike u odnosu na strane investicije po pitanju subvencija svih vrsta.

- Zdravsteveni tim je samo početak i on je prethodno pitanje. Formiramo tim stručnjaka iz poljoprivrede, industrije, rudarsko-geološske struke, najboljih inženjera i ekonomista. Biće 4 tima za sada koja će biti predstavljena i koji će time da se bave. Naša je želja da stavimo i bračni par Sakan i druge ljude koji žele da nam pomognu i koji imaju pravo na svoj stav i mišljenje i na koje niko ne može da izvrši bilo kakav pritisak - naveo je Vučić.

Što se tiče lokalne političke slike Vučić je istakao da je odnos prema državi najvažniji. Istakao je i da su podsticaji države mnogo veći za domaće privrednike, nego za strance, ali nema ko da ih koristi.

- Pomažemo mnogo više domaćima - rekao je Vučić i dodao da će uskoro izaći sa tim podacima.

- Kad tražite odgovornost od svih, ja vas molim da se tako i ponašate. Čovek mora da se ponaša odgovorno - meni nikada u životu nije palo napamet da prekidam prugu. To mora da si poseban slučaj da maltretiraš druge ljude - naveo je Vučić.

Ističe da više ne može da sluša lične male ratove i budalaštine sa lokala.

Bilo je pritužba i na nedostatak prodavnica u nekim malim mestima, ali i još žalbi na račun malih deonica na lokalnim putevima koji treba da se završe.

Vera Pašćan zaposlena u osnovnoj školi u Donjoj Borini apelovala je za rekonstrukiciju škole.

- Dobićete odgovor u petak. Biće Darko Glišić u petak ovde, ja ću da razgovaram sa njim. Bar jednu školu da uradimo, ali ako je radimo da je radimo u celini. A da drugu ostavimo za godinu dana kasnije. Moraćete u lokalnoj samoupravi da napravimo tešku odluku. Tamo gde ćemo da asvaltiramo, uradite školu u drugom mestu i obrnuto. Pogledajte kako to da izvedete - rekao je predsednik.

Grujo Krsmanović iz Donje Borine, otac jednog od organizatora protesta požalio se na odnos opštine Mali Zvornik prema njemu. Požalio se na to što nije dobio građevinsku dozvolu za koju ima papire.

- Ja ću od vas da uzmem dokumenta. Dajte mi dokumenta, spremite, uzećemo broj telefona, dođite u Beograd, donesite dokumenta, ja ću da Vas primim i da vidim da li su Vas samo zbog političkih razlika sprečavali u bilo čemu. Ja vidim da između vas ima mnogo lične žuči - rekao je Vučić i pozvao gospodina da dođe sa svim predlozima koje ima da se o tome razgovara.

Mihajlo Ranković iz Klupaca pored svog ličnog problema sa povratkom imovine upitao je i da li će biti iskopavanja i u Donjoj Trešnjici.

- Napravićemo mapu za celu Srbiju i da se objavi na sajtu da svi vide gde ko ima kakva istražna prava, koliko i šta. Gde imamo rudnike, gde nemamo. Da ljudi ne bi izmišljali šta im pada napamet. Naravno i zbog planova ljudi da znaju gde će šta da bude eksproprisano, gde neće - rekao je Vučić.

Protiče treći sat razgovora sa građanima

Ljubiša Miličić, ratni vojni invalid iz Malog Zvornika tražio je da se pokrene postupak od onih koji su potpisali i dali dozvolu Rio Tintu za prava eksploatacije, a oni su sada najveći protivnici rudnika.

- Gonila bi nas Evropa cela kompletnu opoziciju da pohapsimo. Svi su im oni davali dozvole od istražnih prava, dali im prećutno, a onda i zakonom da imaju eksploataciona prava - prokomentarisao je Vučić.

Tražio je takođe i da se prekine maltretiranje građana od strane šačice ljudi blokadama pruga.

- Želim da vas obavestim oko mosta, urađen je tender, 560 miliona je vrednost radova i mi smo premni da počnemo sutra, ali nas zavitlavaju policije sa obe strane. Gledaću da to rešimo da bi veliki kamioni mogli da prelaze Karakaj most - rekao je Vučić.

Javila se i žena čiji je muž učesnik bitke na Košarama koji nema nikakva primanja, te čiji će problem biti rešen.

Mladen Nikolić istakao je problem sa velikim brojem dezinformacija koje zbunjuju ljude po pitaanju eksploatacije litijuma.

Pitao je koliko će rudarenje litijuma iticati na šumske sisteme.

- Nemamo problem. Biće posečeno šuma na 140 hektara, biće posađeno 300. Tako da ćete imati 160 hektara zemljišta više pod šumom nego danas - rekao je Vučić.

Kaže da će se pitanjem šuma baviti u septembru.

- Ogoliše nam i Staru Planinu, ogoliše Suvu, sve živo, samo se u prihodima ne vidi, bar ne u onim za državu. Pa ćemo da pričamo o svemu.

Snežana koja se obratila isred omladine Malog Zvornika požalila se da mladi odlaze, te da postoji problem u zdravstvu u ovom mestu.

- To sa lekarima biće sada rešeno, i što se tiče stambenog problema. Ja sam govorio da tamo gde nema investicija ljudi odlaze. Trudićemo se da dovedemo još jednog velikog investitora u Loznicu i manjeg u Mali Zvornik i Ljuboviju - poručio je Vučić.

Zoran Sredojević zahvalio se na svemu što je učinjeno za vojsku i policiju u Srbiju.

- Ja kao pripadnik mogu da vidim kolika je pažnja vezano za to. Želim da se zahvalim - rekao je on i zamolio da se uradi nešto da oživljavanju banje u njegovom mestu Radalj i da se sredi put koji tamo vodi.

- Drobnjak ovo je važan put, upiši ovo. To je važan put, 3,7 kilometara - poručio je Vučić.

Miloš Milić, deda sedmoro unučadi istakao je da narod po pitanju litijuma dovode u zabludu različiti analitičari sa televizija koji služe da samo podignu gledanost.

- To je tačno. Svako je imao svoju političku stranu, a malo ko se bavio pravim problemom - rekao je Vučić.

Milić je ukazao na probleme sa komunalnim preduzeće u ovom mestu te ukazao da Radaljska banja zbog kvaliteta zaslužuje da bude obnovljena.

- Uzećemo sve papire. Da smo ranije ušli u kapitalizam, a da su neki koji su došli umeli bar malo da čuvaju, onda bi nešto i uspelo. Razgovaraćemo kako to da uradimo - rekao je Vučić po pitanju Radaljske banje.

Milan Ignjatović iz Grnčare kod Loznice požalio se na čekanje odluke suda o izgradnji firme svinja u svom mestu.

- Ja ne mogu da vam kažem kakva će presuda da bude. Jedino moramo da zamolimo da se razgovara i da se vidi šta je stvarni interes opštine. Mi moramo da imamo i farme svinja u Srbiji, ali moramo da vidimo kako da to bude a da ne ugrožava normalan život dece i ljudi - rekao je Vučić.

Više građana javljalo se povodom problema sa lokalnim putevima koji će biti rešeni.

- Dali smo nalog pre nekoliko dana za Bojić i Cer. Za Loznicu smo uradili ranije, ali nismo za Šabac jer su se neki pravili mnogo pametni. Sad smo dali nalog i danas ili sutra kreću radovi od Bojića do samog Cera. Radićemo u dve faze - rekao je Vučić.

Vučić raskrinkao opoziciju

- Pozvala ih Ana Brnabić da govore u Skupštini pa se nisu odazvali. Pozvao ih ja da dođu u Predsedništvo na razgovor kod mene pa se nisu idazvali. Danas kada sam dolazio pozvao sam sve ljude, ne razumem šta im treba, pozivnica za venčanje? Da im uputim specijalnu pozivnicu da odštampam, uz tortu da pošaljem? Pozvao sam sve da dođu - rekao sam dolazim vam na noge, pozivam svakoga da kaže šta hoće. I nikoga ne sprečavam da uđe. Kao što vi možete da postavite pitanje, kako je Sanja mogla dva puta da govori, tako su mogli i oni. Kao što svi mogu da govore, tako su mogli i oni. Nego su doneli odluku da ne govore, jer je razgovor lekovit i iz njega ljudi mogu da zaključe kakve su čije namere. Ako vam je namera "nećemo sa zlikovcem da razgovaramo zato što on hoće da nam pobije decu", e onda je to teško. Ja ih pozivam sad da dođu u Skupštinu, Predsedništvo da kažu šta su im ideje. A ne samo ideja "lepo ti kaži da to nikada neće da se desi jer ako ne kažeš onda ćemo mi tebe da ubijemo, da plivaš preko Save, Dunava, Drine..." Jest mnogo sam se uplašio. Nije problem u tome, problem je što neko neće da razgovara nego misli da zloupotrebljava ljudski strah, što je uvek najlakše. To su radili i u vreme korone. Neki su upali u Skupštinu Srbije i počeli da pale i ruše. Zbog čega? Jer smo obezbedili kao država besplatno lečenje, vakcine, izgradili bolnica više nego bilo ko u svetu u to vreme. Pa što ste upadali u Skupštinu? "Pa eto - jer smo u mogućnosti". Kriv je Vučić i kriva je država. A što ste bili nezadovoljni? "Pa ne znam, ali sam bio, nisam mogao da trpim ženu, a ni žena mene posle mesec dana karantina. Kriv je Vučić i država". I znate da sam u pravu, nego je to teško priznati. I što nisu došli, jel zabranio neko nekome? Evo došli ljudi koji su govorili na protestu, odgovorni članovi društva. Sledeći put ću im napisati pozivnicu, ko za svadbu, ima i cevtić da im stavim, da uručim, i opet neće da dođu. Onda će da kažu "što si nam sa karanfilom slao, trebalo je sa ružom da nam pošalje". Uvek će da bude neki razlog - poručio je Vučić na tvrdnju jednog od građana da na razgovor nisu pozvani predstavnici opozicije.

Odgovor učesniku protesta

Aleksandar Đajić iz Malog Zvornika, učesnik protesta na gradskom trgu istakao je zadovoljstvo zbog ponude predsednika doktorki Sakan i njenom suprugu da se uljkuče u stručni tim.

- Hvala Đajiću. I Vesna koja sedi pored mene je stručnjak izuzetan, inženjer geologije, pa ona misli drugačije od nekih drugih - rekao je Vučić.

Đajić je pitao da li će se kopati ako postoji bilo kakva opasnost, pa i minimalna, od zagađena vode, vazduha i zemljišta.

- Stručni tim Ministarstva zdravlja ne bavi se time, već da li postoji opasnost po ljude. Ako kažu da postoji bilo kakva mogućnost ugrožavanja zdravlja ljudi neće biti ni r od rudnika. To su ljudi od izuzetnog autoriteta, neke od njih poznajem. Iz kardiovaskularne struke, onkologe, hematologe... Jedan da kaže da nije saglasan i da će postojati neki rizik, ili bilo drugi na naučno utemeljenim činjenicama, sa takvim stvarima se nećemo igrati nijednog sekunda. To je tačka broj jedan, pa tek onda dolaze druge tačke. To je prethodno pitanje. Zdravlje nam je od presudnog značaja. Samo nemojte ljudi - naslušao sam se svega na raznim skupovima, o česticama koje će stići do Uba, takvih ludosti u prethodnih nekoliko nedelja - poručio je Vučić.

Javilo se i više ljudi sa nekim ličnim problemima koji će biti rešeni.

Doktorka Sanja istakla je da želi da bude deo tima, ali da ima ljudi stručnijih od njih

- Šef vam je država, jer vas ona plaća. Izdržava vašu porodicu, baš kao i moju. I kao što je moja dužnost da se borim za državu, tako je i vaša. Ja ne tražim od vas da vi pogazite bilo koje svoje moralno načelo. Ja tražim od vas da kažete ono što ne mislite, pogazite svoju struku, ja tražim da kažete sve što mislite, vidite, što ste istražili. I ja kažem unapred podržaću to što vi kažete. Ali nemojte to "ako mi kažu oni što se bave politkom nećemo tu da budemo. Nisu oni pa neću ni ja..." A onda ću da dođem na protest u Mali Zvornik pa ću da kažem "ljudi ovo je katastrofa". Ali moja država me pozvala da to dođem i kažem, "ali ja neću, lakše mi je da to kažem na protestu". Pa jel to fer? Ja pozivam sve, svakog od njih ću da pozovem. Nemam nikakav problem da to prihvatim i zato tražim da to kažete. Kada budemo doveli Rio Tinto u Loznicu sednete pored mene pa ćemo lepo da pitamo i vi ispitujte - rekao je Vučić.

- Ima časnih i moralnih ljudi koji poštuju svoju zemlju - rekao je Vučić.

- Samo sam želeo da vidite nečiju nameru. Nemam problem ni što u međuvremenu stignu odgovori na neka pitanja... Ja nemam problem sa tim da se čuje drugačije mišljenje. Ja ga nemam po ovom pitanju. Samo sam protiv apokaliptičnih teorija, priča o satani i gluposti kojih sam se naslušao prethodnih nedelja, ali sam za ozbiljan i argumentovani razgovor. I razgovor je lekovit. Jedno što tražimo - dođite da zajedno sagledamo. Neko će da donosi političke odluke, ali neće bez saglasnosti struke i onih koji moraju da kažu da li je to ispravno ili ne. Meni je Vesna Tahov rekla da najveći broj stručnjaka su gotovo sigurnoi da to može da bude ispravan projekat. Ja sam rekao da ne verujem da je sve tako čisto i fino kako izgleda i da hoću da ispitam sve. Zato sam sa oduševljenjem prihvatio kada ste rekli sve to što ja nisam znao. Ono što vi budete rekli, ako vi kažete to jeste ili nije moguće ja ću to prihvatim. Ja nemam pojma o tome, ja mislim da je to fer odnos. Moja je odgovornost prema građanima Srbije, zato ću da ispitam 500 ljudi stručnih oko toga hoće li nešto da fali bilo kom u Srbiji ili neće. Zato hoću da se ljudi osećaju bezbedno. Niko neće ama baš ništa da radi dok vi ne budete sve znali i sve videli. Nemojte da vam samo neko priča priče o zombijima, jer su to gluposti. A sve drugo, ispitaćemo. Bude li kontaminacije zemljšta do granice koja je loša - nema ništa. Bude li milimetar mogućnosti za ugrožavanje zdravlja ljudi, samo nemojte da mi pričate o ispadanju vagona iz šina... Ako vam je to argument, to nije, ali ako imate ozbiljan argument, mi ćemo to da prihvatimo. Mi smo ovde zbog naroda, a ne zbog toga što će neko ili neće da nam da pare - poručio je Vučić.

Istakao je koliko bi se Podrinje promenilo i razvilo ukoliko bi se projekat mogao razviti bez bilo kakvog štetnog dejstva po ljude ili životnu sredinu.

Penzionisani tehnolog Milan Bošković koji je radio ceo vek u rudarstvu istakao je da oko sebe čuje sve teoretičare, ali da se niko nije bavio time.

- Prošao sam sve rudnike, ja vam tvrdim kao tehnolog koji je ceo život bavi ovim - mnogo opasnije za okolinu je prerada olova i cinka nego litijuma. Tu je samo nesreća što se javlja velika količina sumporne kiseline pri ekstrakciji. To je bio problem u Boru pa je rešeno - rekao je on.

- Svi bi se oni nametnuli sada da uđu u neki tim, ali da to neko finansira. Pa uradi to za svoju zemlju, uradi besplatno.

- Ja sam Sanju pozvao, nije se ona nametnula. Meni su ljudi rekli da to što nije na 240 nego na 90 stepeni, da je to mnogo bolje. Ja pojma nemam, mogli su da mi kažu i obrnuto. Ali zato želim da imamo ljude, suprotstavljena mišljenja, želim da imamo ljude koji drugačije razmišnjaju. Ako bude sumnje bilo kakve nećemo to da radimo. Ja vam kažem da je važno da imamo nedvosmislenu sumnju da nešto ne možemo da prevaziđemo, a ne na osnovu apokaliptičnih priča. Moramo ovo da svedemo na racionalan nivo ozbiljne diskusije odgovornih ljudi, a ne na osnovu strasti - rekao je Vučić.

Vučić je pitao da li bi država trebala da kupi rudnik Lece kod Medveđe, koji je uništen, i da li tu ima i dalje zlata. Na potvrdan odgovor istakao je da će se to razmotriti i zahvalio se na savetu.

Drugi blok pitanja

Petrović Bojana iz Donje Borine istakla je da je brine situacija sa Rio Tintom, ali se požalila zbog situacije koja joj se desila - požar koji joj je uništio domaćinstvo. Predsednik je odmah reagovao i ponudio pomoć.

Vasić Anđelka istakla je da čeka susret sa predsednikom od 2014. Kuća joj je poplavljena a nije dobila novac za obnovu.

- Sutra ćemo vam poslati komisiju iz Vlade da razgovara sa vama - rekao je Vučić.

Električar od 90 godina, koji je radio na izgradnji hidrocentrale pohvalio je stanje u državi.

- Sve je dobro u ovoj državi, samo treba raditi i truditi se. Ja se zahvaljujem predsedniku što je miroljubiv čovek i što izbegava sve moguće ratove. Ja sam 4 rata preživeo. Do sad smo mogli biti još u dva tri rata, zahvaljujući bivšim predsednicima.

- Čuvaćemo Mićo da ne bude ratova - rekao je Vučić.

- Čekao sam da mi kažete oko ovih imena, priča sam se naslušao, tako to ide, naročito preko društvenih mreža. Postala je moda u Srbiji da niko neće da ima kamenolom, da nigde ništa ne smemo da radimo. Kriva je opština što ne pošalje češće cisternu da očisti prašinu. Kamenolomi moraju da postoje. Pogledajte put prema Ljuboviji, neko ga je uradio, mi moramo da uradimo taj put od kamena. Kod nas je postala moda - neću mermer, kamen, ništa. Pa šta hoćemo? Od čega da uradim auto-put od drveta? Imali smo na 20 mesta raznih udruženja spolja plaćenih - plati "Hajnrih Bel" borbu na lokalu da nema kamenoloma. Šta radite bre ljudi? Šta hoćete u stvari da se mi ne razvijamo, da nemamo puteve, pruge? Ništa ne može bez kamena - odgovorio je Vučić na sugestiju o prašini koja ostaje zbog kamenoloma.

Popović Dragan, roditelj šestoro dece, odgajan u hraniteljskoj porodici kaže da se vratio na svoje imanje i da nikada ništa nije dobio. Kaže da niko neće da radi, svi bi da žive lepo i da se ne oznoje.

- To je moda postala u celog Južnoj Evropi - dodao je Vučić.

- Svi moraju da rade, rudnik je izvor države. Kad imaš rudu imaš sve. Imaš berzu, prošao sam svet.

- Taj ekonomski efekat nema sumnje da je izuzetan. Da dođemo do priče o njemu i time da se hvalimo moramo pre toga da rešimo sva ova ostala pitanja.

Istakao je da ume da radi sve građevinske radove. Istakao je da želi da se radi.

- Ako ti bilo kad zatreba da iskoristiš svoje ruke i to što znaš a da nisi zadovoljan primanjima, ja sam siguran da svaki čovek koji to hoće da radi može da ima posao, i to veliki - poručio je Vučić.

Nenad Sakan, viši naučni saradnik na Instituta za fiziku, suprug doktorke Sakan, najpre se zahvalio na izdvojenom vremenu. Istakao je da svako ko bude u formiranim komisijama ne sme da bude ni pod kakvim uticajem, pogotovo ne materijalnim od bilo koje kompanije koja može da ima korist od toga.

- Potpuno sam saglasan sa vama. Što znači da deo ljudi koji govori inače na protestima ne bi moglo to da dobije jer su materijalno obezbeđeni od nekih drugih zemalja - naveo je Vučić.

- To mi je na žalost jasno - rekao je Nenad.

- Ja sam spreman da uz vašu suprugu budete deo tima, a ja ću da potpišem samo ono što vi kažete. Ja nemam pojma o ovome što ste vi govorili - rekao je Vučić.

Naučnik je istakao da postoji grupa naučnika koji znaju da imaju pod materijalnim uticajem, pa se ne vode poštenjem.

- Novca za život ima, plate su sasvim pristojne. Ali novac za istraživanje je ponekad diskutabilan i onda ljudi umeju da potpadnu pod uticaj - istakao je on.

Vučić je istakao da velikom naučnikom poput Radenovića novac nije potreban jer mu je ceo život nauka i da on za to živi.

Sakan se zahvalio za ponudu, ali da o tome prvo mora da se postigne dogovor u okviru njihove naučne grupe.

- Pustite naučnu grupu, imate vi svoju grupu. Imate svoju obavezu prema državi, država je poslodavac, ona vas plaća, imate odgovornost da joj pomognete u trenutku koji nije jednostavan. Vaša supruga je govorila na protestu i govorila protiv nečega. Mi kažemo hvala što si to rekla - dođi da nam pomogneš i da se izboriš za sve to što si rekla - poručio je Vučić.

- Postavite sebi kao mlad čovek jedno pitanje - probajte da se stavite u cipele predsednika Srbije. Što bi taj Vučić tražio da se razgovara i da vidimo možemo li da nešto uradimo i gradimo ukoliko bismo time potrovali zemlju, decu? Šta je motiv? Dve godine pre kraja mog mandata. Nisam ni od koga dobio pare, spreman sam da idem na poligraf pred svima vama. Borim se za ovu zemlju i imam više informacija nego bilo ko u ovoj zemlji - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja.

- Na meni nije da lako donesem odluku. Za ono što ne znam dovedem pametnije koji će da mi pomognu da saznam. Nemoguće da jedan čovek bude ekspert u 10 oblasti. Hoćete da vas pitam za čelnike nekih udruženja i političkih partija šta znaju o tome - pa ne znaju ništa. Ali unapred znaju da su apokaliptični scenariji ono što će nam se dogoditi. Neće - zato sam došao da razgovaram i razgovaraćemo još mnogo meseci pre nego što bilo kakvu odluku budemo donosili - poručio je Vučić odgovarajući na pitanje Nedeljka Bosiočića učesnika protesta u Malom Zvorniku.

Prvi blok pitanja građana

Doktor Sanja Sakan istakla je zabrinutost zbog potencijalnog zagađenja životne sredine.

- Priroda je dinamičlan i kompleksan sistem, niko ne može da garantuje da toksični elementi neće da se oslobode u prirodu - istakla je ona i dodala je da još jednom treba da se o ovome razmisli.

FOTO: Novosti

Majka četvoro dece iz Vrasine, Marina Vojnović, pitala da li njena deca treba da se plaše za svoje zdravlje i da li je Rio Tinto štetan kao što se govori.

Foto: Printskrin

FOTO: Novosti

Treća govornica, gospođa Petković, istakla je da od ovoga zavise naredne generacije i pitala na koji način i kako će se razvijati projekat.

- Mislim da treba dobro odmeriti i da ljudi koji budu doneli bilo kakvu odluku treba dobro da razmisle i imaju odgovornost i prema svojim naraštajima - rekla je ona i istakla da se preko medija dobija štura slika.

Popović Desimir došao je da ponudi investicije prijatelja iz inostranstva koji žele da ulažu u njegovo mesto.

- Gospođo Petković, hvala vam i posebno mi je drago što ste došli i vi koji ste učestvovali u protestnoj aktivnosti. Ja gospođo Sakan nisam stručan ni hiljaditi deo koliko vi. Nema pojma šta bih odgovorio na pola ovih stvari, ali ima nekih na koje znam šta da vam odgovorim. Ja ne znam sve oko toga šta je silikat, da li je kukuruz suv ili nije. Zato ću vam nešto predložiti. Znam da nije sasvim istinito da rudnika litijuma nema pored gradova - naveo je Vučić.

- U Finskoj je na 3 km rudnik litijuma od grada udaljen. Puna je realizacija samog projekta tamo. Što se tiče sumporne kiseline, reč je o opasnim materijama, kao i sa drugim hemijskim jedinjenjima. Zato smo se dogovarali o specijalnoj i posebnoj pruzi samo za provođenje takvih materija, gde niko ne bi bio ugroženi i gde ne bi prolazili kroz naseljena mesta. Dakle, to je jedan od razloga. Kao što znate sumpornu kiselinu koristimo svugde. Neretko je i domaćini koriste kada hoće da poprave svoj rod. Ja vam predlažem - ovo je naša zemlja, svih nas. 1. Niko neće da radi bilo šta i ništa se neće odigravati dok se ne budemo sami uverili da će priroda da nam bude zdrava i čista, da će moći normalno da se nastavi život. Jer zarada nikada nije bila i ne sme da bude važnija od zdravlja. Postavljam samo pitanje kako su neki pomislili da postoje ludaci u Beogradu i ludi Vučić koji bi voleo da se zarađuju pare, a da nam se deca ne rađaju normalna? Da li stvarno verujete u to? Da li mislite da je neko lud da bi to uradio? Nema takvog. Ja vas molim - mi smo spremni da vas stavimo na čelo nekog ekspertskog tima, baš tog koji će da se bavi kontaminacijom zemljišta, gde ste dali značajan doprinos svojim naučnim radom, i nećete da budete preglasani nijednog trenutka. Nećemo da radimo ništa dok vi ne kažete da ne možemo da radimo. Ja više verujem vama nego ljudima iz Rio Tinta. Ja nemam problem sa tim, to je vaša odgovornost, vas država plaća kao i mene. Super što ste govorili na protestu. Evo ja vas molim dođite i pridružite se. Ako vi kažete ne valja - nećemo da radimo - ističe on i dodaje da želi da se pokaže ljudima sledeće:

- Nama je stalo do ove zemlje, a ne do bogatstva.

- Ovo je moja ponuda za vas. Kontaktiraće vas ljudi iz Vlade i moj šef kabineta, molim vas preuzmite odgovornost. Ako vi kažete nema, ja ću poslušati vas, imate moju reč. Ja ne znam te stvari koje vi znate. Ako vi kažete ne može - ja ću reći ne može.

- Ja imam troje dece, svi su ovde u Srbiji. Ćerka mi je studirala napolju, vratila se u zemlju i ovde će početi da radi. Moja deca ne misle nigde da da odu, žele ovde da ostanu. Nije u Loznicu fabrike, puteve, doneo Sveti Petar nego mi. A da ne pričamo o stadionu, bolnici... Pa što smo sve to radili, da bi zatrovali narod? Neće se dešavati ništa, zato sam došao da razgovaramo. Ja razumem strah, strah je prirodna emocija. Samo je od strane političara najpokvarenije izazivati strah, ne postoji ništa pokvarenije. Samo se pitajte da li ja želim da uništim život Danila, Vukana i Milice? Ili vaše četvoro dece? Pošto je moj posao kao predsednika da brinem i o njima, i o njihovoj budućnosti - da imaju posao, da imaju da udišu čist vazduh i sve drugo - odgovorio je on Vojinovićima.

Počeo razgovor

- Dokle god bude bude pitanja mi ćemo biti ovde - poručio je Vučić.

- Došao sam da razgovaram o problemima, strahovima. Provešću u septembru sedam dana u Podrinju, obići ću svako selo. Da vidimo kako svaki problem da rešimo.

- Nisam od onih koji misli da je svemoguć. Siguran sam da nećemo znati odgovore na pojedina pitanja, ali to je dobro jer će to otvoriti neke od oblasti u kojima ćemo morati da stičemo nova znanja i saznanja. Postoji velika zabrinutost oko projekta Jadar i iskopavanja jadarita, ali znam da postoje i drugi problemi. 2027. završićemo brzu saobraćajnicu do Malog Zvornika.

FOTO: Novosti

