VUČIĆ SE OBRATIO IZ ŠTABA SNS-A: Neverovatna pobeda naše liste!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz štaba Srpske napredne stranke.

Foto: Printskrin

- Više od godinu dana trajali su stravični pritisci vezani za ibore - naveo je predsednik.

- Većinu smo imali i posle 17. decembra u Beogradu. Ali smo smatrali da to nije dovoljan legitimitet jer neki drugi nisu želeli da prave koaliciju sa nama. Sada ćemo imali 62 ili 63 mandata, umesto 54 koliko je bilo u decembru - dodao je on.

Ističe da će SNS u Beogradu imati 52% glasova.

- Ono što je za mene najubedljivija pobeda, iako nije obhjektivno najubedljivija, već u Pećincima, u Novom Sadu i želim da čestitam utz Šapića profesorki Turkulov, Maji, Vučeviću... 45 mandata je u Novom Sadu, skoro 53 posto glasova dobiti u Novom Sadu... Posebno jer su u Novom Sadu svi izlazili objedinjeni u dve ili tri kolone

Dodaje da je u Nišu bila najteža politička utakmica.

- U Nišu će biti moj predlog da se razgovara i vidi kako da se problemi ubuduće dešavaju, jer je jedna grupa građana, to nisu opozicione političke stranke, one su ubedljivo poražene, dobila 23 posto glasova, lista doktora Milića, što nikako ne smemo da nipodaštavamo i ne smemo da ne pokažemo poštovanje - rekao je Vučić.

Ukazao je i na ubedljive rezultate u Subotici, ali i da su u ostalim gradovima u Vojvodini bile ubedljive pobede.

Foto: Printskrin

- Mi mislimo da je u Beogradu još interesantno u dve opštine kako će se završiti, u svim ostalima već imamo većinu. Brojimo još Vračar. Ubedljiva je pobeda, samo je pitanje jedan mandat gore ili dole. Još se te opštisnke liste prebrojavaju, ali je izvesno da je u 15 opština značajna većina za našu koalicionu listu - naveo je Vučić.

Posebno je srećan, ističe, zbog rezultata u Valjevu.

Kaže da je danas bilo tužno gledati napade na telefonske centre.

- Ne samo da je to dozvoljeno, hoću da građani Srbije znaju. Već je to poželjno da postoji u svim normalnim i civilizovanim zemljama - da se borite za svaki glas, da pozivate svoje birače da izađu, da obezbedite veću izlaznost. Ne postoji nijedna zemlja u svetu koja to ne radi, to rade i naši protivnici. Jedino pitanje koje se tu može postaviti jesmo li mi platili zakup prostorijai i telefonskih linija. Ako nismo - to je sramota za nas. Ako jesmo - onda je strašno to što ste radili danas ceo dan. I za to da vi sajlama koje prikopčavate automobile mislite da možete da uništavate nečije tehničke centre, i da mislite da ste neku Ameriku otkrili time što ste otkrili najobičniji tehnički centar - pa mi ih imamo na stotine, na hiljade, mi se ozbiljno spremamo za sve izbore. Niko ne može da razume zašto ste to radili.

Foto: Printskrin

Kaže da sada moramo da podignemo svoju zemlju i da se ponosimo njome, te da sada više niko ne može reći da su svi mandati čisti.

Ističe da je pred nama da dobijemo važnu agendu rasta koju radimo sa Evropljanima, kao i takozvane zelene koridore.

- Uskoro nam kreće Panda u Kragujevcu, što će dodatno doprineti našem razvoju. On je 4,7 u drugom kvartalu. Daću sve od sebe da se postaramo da sačuvamo mir, da preskočimo ratove - navodi on.

Ističe da nema nijednog mesta u Vojvodini gde je bilo blizu, svugde je bila velika razlika.

Jedino nije bilo apsolutno ubedljivo u Nišu i Užicu.

- Samo jedni moraju uvek da dobijaju svugde ubedljivu podršku pobeđuju - rekao je Vučić i zahvalio se narodu na velikoj podršci.

- Hvala narodu. Posebno hoću da se zahvalim ženamam Srbije jer su više od dve trećine dama koje su izašle na biračka mesta glasale na našu listu. One su oduvek imale najveću odgovornost - naveo je Vučić.