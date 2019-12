Novosti online | 20. decembar 2019. 23:10 | Komentara: 0

Kriminalnoj grupi Erogena Brajovića, Igora Vukotića i Ranka Radulovića, na vrhu liste za odstrel bili su crnogorski specijalni tužilac Milivoje Katnić, i policijski funkcioneri Zoran Lazović i Duško Golubović, ispričao je u Višem sudu u Podgorici svedok - saradnik u ovom predmetu Jadranko Jonski, a prenose podgoričke “Vijesti”.Zaštićeni svedok na suđenju je kazao da mu je rečeno da je Ranko Radulović u kontaktu i dobrim odnosima sa Vukotićima iz Kotora, koji su označeni kao vođe ozloglašenog škaljarskog klana. Prema njegovim rečima, koje prenose “Vijesti” optuženi Nikola Mandić bio je glavna veza između škaljarskog klana i Radulovića i taj Nikšićanin je iz bolnice u Brezoviku dogovorio sastanak sa jednim od navodnih šefova tog klana - Igorom Vukotićem, i to u njegovoj kući u Kotoru.Radulović je tada bio u pritvoru, ali mu je zbog navodnih zdravstvenih problema omogućeno bolničko lečenje.“... Ušli smo u garažu, tu nas je sačekalo obezbeđenje. Bio je Vukotić, Mršić, jedan iz obezbeđenja i veliki crni pas... Ranko je mene odredio da izvršim... likvidacije... Vukotić me je pitao da li sam spreman psihički i fizički, mogu li to da uradim... Rekao sam "jesam, nema problema” - svedočio je Jonski, a prenose “Vijesti”.Istakao je da su Radulović i Vukotić već odredili mete.“Smatrali su da imaju neprijatelje i ja sam za njih trebao da odradim dva čoveka, a oni za nas dvojicu Vilotijevića. Oni su počeli priču oko Golubovića, Lazovića, Duška Koprivice, Strahinje Koprivice, Nikole i Vladimira Banićevića, Darka Janjića i Radovana Mujovića. Golubović i Lazović bili su prioritetne mete. Oni su rekli da to prate. Iz Rankove priče, to su njihovi neprijatelji i Igor se složio sa tim, imali su isto mišljenje - ako ne rade za škaljarski, onda rade za kavački klan jer su mnogo opasni”, ispričao je svedok-saradnik.Svedok je naveo, a prenose “Vijesti”, da mu je Radulović prvi put Katnića pomenuo kada je podmetnut eksploziv ispod automobila Duška Roganovića, govoreći da je “tužilac dobar drug sa njim”.“Sutradan mi je rekao da živi negde u okolini Podgorice, da ima betonsku ogradu, interfon... Samim tim da mu treba vremena kad parkira... da je pogodan za snajpersko i automatsko oružje i da, ako ne budemo mogli njega, da ćemo moći njegovog sina”, kazao je svedok u sudu.Svedok je drugi put kod Igora Vukotića otišao takođe po nalogu Radulovića - da mu prenese informaciju da je Slobodan Kašćelan, vođa suparničkog klana, u Kotoru. Vukotić mu je kazao da oni sve prate, ali da nemaju takve informacije i potvrdu da je on u gradu.“Na to je sin Radulovića odgovorio da je Ranko rekao da ako je tu i ako treba da se napadne da ćemo mi poslati ljude i da ga napadnemo zajednički. Vukotić je rekao da nema potrebe” - svedočio je Jonski a prenose “Vijesti”.Svedok-saradnik otkrio kako su uništavali oružjeJonski je uhapšen 5. juna 2018. Optuženi Radulović je u pritvoru u Crnoj Gori, Brajović u Albaniji, dok je Igor Vukotić u bekstvu i za njim je Crna Gora raspisala poternicu. Pored njih trojice optuženi su i Zlatko Matanović, Stefan Perović, Nikola Mandić, Stefan Radulović, Radoš Petrušić, Luka Radulović, Darko Vicković, Ratko Martinović, Nenad Lubura, Radivoje Preradović, Miladin Dedović, Ivan Todorović, Milovan Peruničić, Željko Matijašević, Nikola Mršić. Svi su negirali krivicu.Svedok je, pišu “Vijesti”, ispričao da je za likvidaciju Vjekoslava Lambulića trebalo da od Brajovića dobiju 50 kilograma skanka i džip “rendž rover”, ali i da je mu je Radulović pretio da će "ubiti i njega i brata mu, ako ne obavi ono što su dogovorili".Jonski je naveo da je u februaru 2018. pokušao da ubije Lambulića, a da je u akciji učestvovao i optuženi Stefan Perović. Zatim je pobegao u "štek stan" u Siti kvartu, rastavio pištolj i potopio ga u kiselinu kako bi uništio tragove.Nalog za likvidaciju je dobio prethodne godine od Erogena koji je “hteo krvnu osvetu zbog brata od strica Aleksandra Brajovića”, ubijenog 15. avgusta 2015. Posle tog pokušaja, otputovao je u Albaniju, kod Brajovića gde je prihvatio krivicu “što je Lambulić još živ”. U martu od Brajovića dobio nov nalog za likvidaciju tog Podgoričanina, a planirao je da ubije i njegovog brata Jugoslava i Igora Krstovića i Milovana Lola Lakovića, koje je hteo da reketira.Ispričao je i da mu je Brajović na nekom od sastanaka, kazao da se bavi iznudama, zelenašenjem i likvidacijama.“Rekao mi je da su među najjačim grupama u Albaniji. Počela je priča, takođe, da izvršavaju likvidacije suparničkih grupa i klanova. Pošto smo odradili nekoliko kombinacija sa travom, pitao me je da li mogu da izvršim likvidaciju za njega. Pristao sam, bio mi je potreban novac” - ispričao je svedok koji je u prvoj likvidaciji bio vozač, a kasnije je u metu i pucao iz “kalašnjikova”.