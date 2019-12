Novosti Online/ V. K. | 20. decembar 2019. 11:53 | Komentara: 0

Milo Đukanović, predsednik Crne Gore rekao je da svako ko preti da je spreman da se zapali ili žrtvuje, mora dobiti jasan odgovor.

-Vara se svako pojedinačno ili bilo koja institucija da može pobediti državu Crnu Goru. Ja nerado odgovaram logikom snage i logikom sile, ali mislim da o svim pitanjima, pa i onim važnim oko kojih se drastično razlikujemo da je moguće tolerantno razgovarati. Ali, kada vas dovedu u situaciju da morate odgovoriti na njihove argumente onda želim da kažem da se vara svako pojedinačno ili bilo koja institucija da može pobediti bilo koju državu, uključujući i državu Crnu Goru, kazao je Đukanović u emisiji „Živa istina“ koja će biti emitovana na TVCG, prenosi Javni servis.

Podsećamo da su ovih dana poslanici Demokratskog fronta poručili da ni po koju cenu neće dozvoliti usvajanje Zakona o slobodi veroispovesti 26.decembra zapretivši da su čak spremni da „zapale Skupštinu ili se sami poliju benzinom i zapale“.

-Bilo je mnogo takvih pokušaja, a najsvežija su nam takva sećanja iz 2015, i 2016. Videli ste kako je to završeno i videli ste da su polomili zube oni koji su mislili da ruše državu. Ko god nam sada preti svojom spremnošću da će da se spali, da se žrtvuje, da nema boljeg momenta da se postane svetac nego sada da se napravi neko samoubistvo, mora da dobije jasan odgovor. Mnogo nas je više na ovoj strani, koji smo sve u životu do sada dali da ispravimo jednu istorijsku nepravdu i da obnovimo crnogorsku državu, koji smo vrlo ponosni na to svoje ostvarenje, i spremni smo da svim mogućim sredstvima branimo taj državni krov nad glavom. Moralo bi biti jasno ne samo iz našeg, već i iz univerzalnog iskustva, da će uvek biti manje pristalica, pa i manje motiva za rušenje nego za odbranu nečeg što je mukotrpno i pravedno stečeno i obnovljeno, poručio je Đukanović.