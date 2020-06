Novosti Online / Milica Ostojić | 30. jun 2020. 16:20 | Komentara: 0

Bivši italijanski premijer Silvio Berluskoni napušta palatu "Gracioli" u kojoj živi u Rimu i planira da se useli u vilu u kojoj je živeo i preminuo reditelj Franko Zefireli.





To nije kraj to je novi početak, to je drugačije sređivanje kako privatnog tako i političkog života, posle Kovida reč je o jednom drugačijem načinu gledanja na stvari, izbor italijanskog "kavaljera" sastoji se u tome da eliminiše određene troškove jer predstavljaju nepotrebne luksuzne duplikate.





Adio palati Gracioli u srcu Rima, na korak od Trga Venecija, istorijskom sedištu italijanskog kavaljera koje već odavno i ne koristi, plaća mesečni zakup 40.000 evra, a već poseduje čuvenu vilu u prestižnoj rimskoj ulici "Apia Antika" koju je za života koristio bez plaćanja zakupa i u njoj i preminuo slavni reditelj Franko Zefireli, a koju mu je ustupio njegov veliki prijatelj za kojeg je uvek vilu 2001. godine, platio ju je tada 3 milijarde i 775 miliona lira a gde je "šekspirijanski" živeo Zefireli.





Posle leta, u septembru, započinje selidba jer se oslobađa vila u kojoj je živeo slavni reditelj i iz koje se odnosi sva njegova zaostavština u "Fondaciju Franko Zefireli", gde će se Silvio vraćati, između drugih luksuznih staništa kao što je vila Arkore u Milanu, da radi na miru posle boravaka u Briselu u svojstvu "otmenog oca" Evropske narodne partije.





Tako se završava jedna epoha duge istorije, od 1996. godine, koja povezuje Berluskonija sa italijanskom politikom i tim luksuznim zdanjem, "monarhijskim ali i anarhijskim kakav je bivao kavaljer Silvio". Sada su u njemu samo četiri sekretarice i vozač, sve je na raspolaganju ali se ne koristi, tu su i čuvena sala za ručak, zvana "jazbina" s obzirom na svojevremene svađe među pripadnicima njegove partije "Forca Italije" u vezi sa kandidaturama, to je i mesto poznatih ručkova, salona sa damastnim hodnicima na otmenim spratovima, gde su se prošetale slavne ličnosti planete, među prvima njegov veliki prijatelj Vladimir Putin bacajući lopticu i igrajućui se sa "Dudù, nerazdvojnim Berluskonijevim kučencetom.