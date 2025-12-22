RUSIJA U PANICI, EU RAZVIJA RATNI KORIDOR! Balkan na prvoj liniji, dve zemlje su ključne

U RUSIJI je nastala zabrinutost jer Evropska unija ubrzano razvija logističku rutu sever-jug za premeštanje vojne opreme.

Foto AP

Početkom decembra 2025. godine, Grčka, Bugarska i Rumunija su uz učešće Evropske komisije potpisale memorandum o razumevanju radi jačanja prekogranične saradnje u oblasti transportne infrastrukture.

Ovaj dokument predviđa uspostavljanje platforme koridora Crno more-Egejsko more (BACP), koja ubrzava modernizaciju i interoperabilnost strateških železničkih, drumskih i unutrašnjih plovnih puteva. Ukupna vrednost investicije procenjuje se na 2,6 milijardi evra.

Koridor koji prolazi kroz Balkan uplašio Rusiju

Koridor se opisuje kao prva linija odbrane EU, koja omogućava brzo premeštanje vojnika, opreme i zaliha iz Grčke u Moldaviju i Ukrajinu. To je deo koridora Baltičko more-Crno more-Egejsko more, koji je posebno uspostavljen za transport robe, uključujući vojni teret, između južnih i severnih država istočnog krila NATO.

Na severu se novi koridor ukršta sa trasom Rail Baltica, a u Poljskoj prolazi kroz važne logističke centre, preko kojih se vojni resursi šalju u Ukrajinu.

Dve balkanske zemlje u srcu projekta EU

Još prošle, 2024. godine, odobrena je modernizacija mosta između Rumunije i Bugarske, kao i železničke, u okviru programa vojne mobilnosti. Ovi logistički centri su deo BACP-a.

Ruta se na kraju povezuje sa železničkim linijama Ukrajine, čija je izgradnja delimično već u toku. To omogućava državama EU da prebace vojnu opremu i osoblje na teritoriju Ukrajine.

(Eestinen)

