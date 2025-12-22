RUSIJA U PANICI, EU RAZVIJA RATNI KORIDOR! Balkan na prvoj liniji, dve zemlje su ključne
U RUSIJI je nastala zabrinutost jer Evropska unija ubrzano razvija logističku rutu sever-jug za premeštanje vojne opreme.
Početkom decembra 2025. godine, Grčka, Bugarska i Rumunija su uz učešće Evropske komisije potpisale memorandum o razumevanju radi jačanja prekogranične saradnje u oblasti transportne infrastrukture.
Ovaj dokument predviđa uspostavljanje platforme koridora Crno more-Egejsko more (BACP), koja ubrzava modernizaciju i interoperabilnost strateških železničkih, drumskih i unutrašnjih plovnih puteva. Ukupna vrednost investicije procenjuje se na 2,6 milijardi evra.
Koridor koji prolazi kroz Balkan uplašio Rusiju
Koridor se opisuje kao prva linija odbrane EU, koja omogućava brzo premeštanje vojnika, opreme i zaliha iz Grčke u Moldaviju i Ukrajinu. To je deo koridora Baltičko more-Crno more-Egejsko more, koji je posebno uspostavljen za transport robe, uključujući vojni teret, između južnih i severnih država istočnog krila NATO.
Na severu se novi koridor ukršta sa trasom Rail Baltica, a u Poljskoj prolazi kroz važne logističke centre, preko kojih se vojni resursi šalju u Ukrajinu.
Dve balkanske zemlje u srcu projekta EU
Još prošle, 2024. godine, odobrena je modernizacija mosta između Rumunije i Bugarske, kao i železničke, u okviru programa vojne mobilnosti. Ovi logistički centri su deo BACP-a.
Ruta se na kraju povezuje sa železničkim linijama Ukrajine, čija je izgradnja delimično već u toku. To omogućava državama EU da prebace vojnu opremu i osoblje na teritoriju Ukrajine.
(Eestinen)
BONUS VIDEO:
RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu
Uskoro opširnije
Preporučujemo
RUSKA VOJSKA PROBILA GRANICU: U toku panično povlačenje Ukrajinaca sa fronta (FOTO)
21. 12. 2025. u 14:01
POLjSKA PODIGLA BORBENE AVIONE! Sistemi protivvazdušne odbrane su u pripravnosti
06. 12. 2025. u 08:58
UKRAJINA PRISTALA NA MIROVNI SPORAZUM? Kijev se složio sa američkim predlogom
25. 11. 2025. u 14:15
PALA VLADA U BUGARSKOJ! Premijer Željazkov podneo ostavku
11. 12. 2025. u 13:56
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)