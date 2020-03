Novosti online | 31. mart 2020. 10:13 |

Nije dobro samostalno se boriti protiv novog virusa korona. Ponajbolje je to na svojoj koži osetio australijski astrofizičar dr. Daniel Reardon, koji je osmislio plan kako čovečanstvo spasiti od virusa, nakon čega je završio s magnetima u nosu. Njegova ideja bila je da se ljudi putem ogrlice kontrolišu da ne bi dirali lice.

Na žalost, uređaj nije radio kako je planirano.

- Moja naprava imala je potpuno suprotan učinak. Neprestano je zujala sve dok nisam približio magnet. Tada sam znao da sam u nevolji. Najpre sam se nasmejao, a potom bezumno počeo razmeštati magnete po licu, najpre u uši, a potom i u nosnice, poput nekog magnetnog pirsinga- kazao je naučnik BBC-u pa dodao kao je tek tada upao u još veću nevolju.



- Magneti u mom nosu su se spojili, a oni koji su bili u septumu su se zaglavili - ispričao je dr. Readron koji je, usprkos bizarnoj situaciji u kojoj se našao, odlučio ostati miran.

- U početku me bolelo, no nisam bio baš uznemiren. Međutim, zabrinuo sam se tek kada sam shvatio da komadiće magneta neće biti toliko jednostavno izvaditi kao što sam na početku mislio - priseća se istraživač koji je na kraju morao posegnuti i za kleštima, ali i to mu je stvorilo probleme, piše BBC.

Nevolja s magnetima

- Železna klešta privlačila su magneti u mom nosu pa ih je bilo teško kontrolisati. Sila koja je nastala prilikom tog procesa bila je prilično bolna za moj nos- dodao je kroz smeh.

Tada je shvatio da će ipak morati posetiti bolnicu. Srećom, najbliža bolnica u Melburnu bila je ona u kojoj radi njegov partner.

- I oni su mi se smejali, najviše oni koji poznaju mog partnera. Još više su se smejali kada sam im ispričao kako su se magneti našli u mom nosu- kazao je.

Srećom, lekari su ga oslobodili nevolje s magnetima pa je bolnicu napustio bez većih povreda. Ipak, iz čitavog je iskustva izvukao pouku:

- Mislim da ću odustati od svoga izuma i ostaviti da se time bavi neko kvalifikovaniji od mene - zaključio je na kraju Reardon.



(jutarnji.hr)