ATINA - Grčka je danas video snimak na kojem se navodno vidi pogibija sirijskog migranta u blizini granice sa Tuskom nazvala "lažnom vešću".

"Video snimak na kojem je prikazana pogibija migranta na grčko-turskoj granici je lažna vest. Pozivamo sve da budu oprezni kada prenose vesti koje podstiče turska propaganda", napisao je portparol grčke vlade Stelios Pecas na Tviteru.

Agencija Rojters prenela je ranije danas, pozivajući se na dva bezbednosna izvora, da je Sirijac, migrant, koji je pokušao da pređe iz Turske u Grčku preminuo od povreda zadobijenih prilikom intervencije grčkih bezbednosnih snaga koje sprečavaju migrante da pređu granicu.

Incident se dogodio pošto je turska vlada otvorila granice prošle nedelje i dopustila migrantima da krenu ka Evropi.

Više od 10.000 migranata pokušalo je da pređe granicu, a graničari su ispalili suzavac na migrante na ničijoj zemlji.



DETE SE UTOPILO KOD LEZBOSA

Jedno dete se utopilo, a 47 migranata je spaseno nakon što se njihov čamac prevrnuo nedaleko od grčkog ostrva Lezbos, saopštila je danas grčka obalska straža.

Rojters navodi da je najmanje 1.000 migranata stiglo do grčkih ostrva u istočnom delu Egejskog mora od nedelje ujutro.





