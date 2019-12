R. S. | 26. decembar 2019. 13:13 | Komentara: 0

ČETVRTI pokušaj deložacije porodice Glišić sa imovine u banjalučkom naselju Vrbanja, oko koje je vođen višegodišnji spor, propao je.Deložacija, koju su pratile visoke mere bezbednosti i pretnje, je odgođena, a obe strane su ostale nezadovoljne.U ovom slučaju je na jednoj strani klub FK "Jedinstvo", a na drugoj FK "Džaja" i porodica poznatog banjalučkog muzičara Dade Glišića. FK "Jedinstvo" na svojoj strani ima više sudskih presuda, a u FK “Džaja” tvde da je sve to rezultat kriminala i korupcije, te odbijaju da postupe po rešenju o deložaciji i najavljuju dalju bitku.Predsednik FK “Džaja” i otac banjalučkog muzičara, Milivoje Glišić, tokom današnjeg pokušaja deložacije stavio je plinsku bocu na balkon, te na razglas negodovao, upućujući ružne reči predsedniku FK “Jedinstvo” i bivšem poslaniku u Narodnoj skupštini Republike Srpske Admiru Čavki.Kada je deložacija odgođena, a policija se povukla, Glišić je medijima izjavio da je čitav događaj izrežiran.- Čavka je pokušao četvrti put, u sred zime, da istera porodicu i uništi FK “Džaja” i otme muzički studio mog sina Dade. Tačno je da je on došao po sudskoj presudi, ali mi imamo stotine sudskih presuda i ovo je jedna od tih. Moramo prvo poći do toga kako je došao do tih sudskih presuda. Tako što je preko noći došao do 20 dunuma zemlje. Istraživali smo kako se to desilo i ne može biti nikakao drugačije nego da je plaćeno – kazao je danas Glišić.Tvrdi i da je namera da se otme kuća i zemljište na spornoj lokaciji, te da se to onda proda, kao i da ima informacije kome, ali ne želi to još da otkrije.- Imaju dva kupca. Admira Čavku ne ineteresuje klub, jer da ga interesuje, takmičio bi se, a nema nijednog registrovanog igrača. Sve je ovo jedna farsa – rekao je Glišić.Admir Čavka ističe da neće odustati od toga da se pravosnažne presude izvrše, ali da nakon još jednog propalog pokušaja deložacije, gubi nadu.-U prisustvu preko stotinu policajaca meni je prećeno smrću, ali i da će sami sebe spaliti. Policajci nemo prosmatraju sve. Jako žalosna slika. Nakon toliko vremena svedočimo nemoći države koja ništa ne može da uradi. Ova porodica je tu bez ikakvog pravnog osnova, a mi imamo sve izvršne presude. Jako žalosno i tužno – izjavio je Čavka.R.S.„Pretili su mi smrću i da će da se spale“: Propao i četvrti pokušaj iseljenja porodice pevača Dade GlišićaDeložacija, koju su pratile visoke mere bezbednosti i pretnje, je odgođena, a obe strane su ostale nezadovoljne