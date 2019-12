J. STOJKOVIĆ | 24. decembar 2019. 19:01 | Komentara: 0

DIPLOMIRANI master učitelj Mirjana Stoilković (45) iz Vranja, majka trojice sinova, od kojih su dvojica u invalidskim kolicima, godinama bije bitku da svojim dečacima obezbedi kvalitetniju zdravstvenu negu. Ova skromna žena, koja se celog života i pored svega usavršavala u oblasti za koju se školovala, kaže da moli samo za jedno, a to je da nekako dobije posao, kako ne bi pozajmljivala novac i molila ljude dobre volje da joj pomognu.

- Mi smo od gradske uprave dobili jednokratnu pomoć od 100.000 dinara. Moja molba da radim bilo gde, nije uslišena. Uprkos zvanju koje imam ne bežim ni od metle. Nijedan posao mi nije stran, samo da mogu sutra da uzmem neki kredit i imam za njihovo lečenje - kaže Mirjana.

Zanimljivo je da ne postoje vrata na koja Mirjana nije zakucala. Pisala je premijerki Ani Brnabić, koja je ekspeditivno odgovorila i rekla da je to sada na lokalnoj samoupravi. Tada je i ministar prosvete Mladen Šarčević uputio dopis u kome se nalaže da prvo slobodno mesto koje se oslobodi u nekoj od vranjskih osnovih šola bude prilika za Mirjanu. Ona je to pismo i svoju biografiju uredno dostavila svim školama i od tada su prošle dve godine.

- Ne želim da kritikujem nikoga, znam da je mnogo problema, ali ne mogu da verujem da u gradu koji broji više od 80.000 stanovnika nema posla za mene koja želim samo da pomognem svojoj deci - kaže Mirjana.





Na kraju ona dodaje da se nedavno obratila i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i da duboko veruje da će nekako sve da se reši.





Danijela Milosavljević, članica gradskog veća, kaže, za "Novosti", da poznaje slučaj porodice Stoilković, i dodaje da je Mirjana radila 2016. godine kao lični pratilac, ali da je sama odustala posle mesec i po dana. Milosavljević naglašava da lokalna samouprava nema nikakve ingerencije oko zapošljavanja u prosveti.





KRPE KRAJ SA KRAJEM

MIRJANIN najstariji sin Nemanja Micić (26) je dete iz prvog braka, a oboleo je u petoj godini. U kolicima je od 17. godine. Sa sadašnim mužem dobila je blizance Milana i Miloša, koji sada imaju po 15 godina. Miloš je zdravo dete, dok je Milan sa 11 godina izgubio moć samostalnog hoda i on je u kolicima. Oni primaju kućnu negu, Nemanja je stekao pravo na penziju, u realnim okolnostima, kako kaže Mirjana, to nije malo novaca, ali u njihovim uslovima to je jedva krpljenje kraja s krajem.