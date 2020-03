D. R. Đ. | 31. mart 2020. 06:12 | Komentara: 0

Tači razgovarao sa ambasadorima zemalja Kvinte. Predsednik mora da smisli datum izbora. On mora da sprovodi Ustav, a ne da ga tumači - naveo je Kurti

DO najavljenih konsultacija predsednika privremenih institucija u Prištini Hašima Tačija i predstavnika parlamentarnih stranaka o formiranju nove vlade posle smene Aljbina Kurtija sa mesta premijera u ponedeljak nije došlo, a Tači se sastao sa ambasadorima zemalja Kvinte.On je diplomatama SAD, Velike Britanije, Nemačke, Francuske i Italije preneo da će se sa predstavnicima parlamentarnih partija ove nedelje konsultovati, da bi čuo njihove sugestije o daljem putu posle izglasavanja nepoverenja Vladi i izneo stav da je potrebna vlada koja će doneti stabilnost i što veće političko jedinstvo.Kurtijev pokret "Samoopredeljenje" već se izjasnio da neće doći na sastanak sa Tačijem, jer smatraju da su konsultacije o novoj vladi neustavne i da umesto toga treba da se ide na izbore.Prema Kurtijevoj oceni, kada se izglasa nepoverenje vladi, nema praznine do novih izbora, premijer i vlada su i dalje na vlasti dok se ne izaberu nova Skupština i vlada.- Predsednik mora da smisli datum izbora. On mora da sprovodi Ustav, a ne da ga tumači - naveo je Kurti, a prenosi portal "Kossev".Kurti je podsetio i da je 2017. godine bila ista situacija, kada je izglasano nepoverenje vladi i da tada Tači nije imao dilemu "šta je pravi put".