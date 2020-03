NovostiOnline | 11. mart 2020. 19:33 | Komentara: 0

Ministar odbrane Aleksandar Vulin otvorio je danas u Srebrenici novi pogon preduzeća “Fabrika za pocinčavanje” a.d. Srebrenica, a zatim i prisustvovao otvaranju novog pogona preduzeća “AS Drvo” d.o.o. Srebrenica, koji su kupljeni sredstvima Vlade Republike Srbije.





Ministar Vulin je nakon presecanja vrpce i otvaranja novih pogona istakao da je ponosan kada vidi da ono što je odlučio predsednik Aleksandar Vučić i ono za šta je obezbedio novac, pet miliona evra, da je to postalo nešto što menja život ljudi na bolje i to svih ljudi koji žive u Srebrenici.

- Ponosan sam kada vidim kako Srbija čuva svoju Republiku Srpsku, kako poštuje Bosnu i Hercegovinu. Kako se život menja na bolje. Kada otvorite jedno radno mesto u Srebrenici, kao da ste otvorili 100 radnih mesta u Banjaluci ili Beogradu. Ovo se ne radi da bi se otišlo, nego da bi se ostalo. Da bi se ovde deca rađala, da bi godine pred nama bile bolje i da deca koja dođu za nama žive u nekom boljem vremenu nego što smo živeli mi. Zato se ovo radi i zato sam beskrajno ponosan na Vladu Republike Srbije i predsednika Vučića zbog politike koju sprovodi, naglasio je ministar Vulin.

Kako je istakao, u svakoj opštini u Republici Srpskoj, Republika Srbija je odvojila značajna sredstva za bar jedan projekat.

- Nema nijedne opštine u Republici Srpskoj, pa i četiri opštine u kojima živi srpska većina van granica Republike Srpske, kojima Vlada Republike Srbije nije odvojila značajna sredstva za ono što su nam tražile lokalne samouprave. To je pomoć, to je život, tako se stvari menjaju na bolje i nastavićemo s takvom politikom. Zaista sam ponosan što će tako i biti, rekao je ministar Vulin i poručio da je država Srbija tu da pomogne.

Ministar Vulin je zahvalio načelniku Grujičiću za sve što je do sada radio, što je pokazao da su grešili oni koji su govorili da ne treba Srbin da bude predsednik opštine Srebrenica.

- Ne može biti da se jednom čoveku rođenom ovde zabrani da pobedi voljom građana ove zajednice. Zahvalan sam i zbog toga što je razbio tu veliku predrasudu, što se to više neće govoriti ni ponavljati i što će građani Srebrenice uvek sami odlučivati ko hoće da im vlada i kako - istakao je ministar Vulin.

On je poručio da će Srbija dati sve od sebe da bude još ovakvih projekata, da će čuvati Republiku Srpsku, poštovati Bosnu i Hercegovinu i da u godinama koje dolaze samo pokazujemo koliko će nas mir učiniti boljim, uspešnijim i plemenitijim.

Ministar rudarstva i energetike Vlade Republike Srpske Petar Đokić je izrazio zadovoljstvo što je danas otvoren i novi proizvodni pogon i prošireni postojeći kapaciteti, čime su stvoreni uslovi za dalji ubrzani ekonomski rast i razvoj te opštine.

- Za nas je, kao Vladu Republike Srpske, od izuzetnog značaja saradnja koju imamo sa Republikom Srbijom, sa Vladom Republike Srbije, a posebno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji je upravo dolazeći ovde u Srebrenicu i znajući za teškoće u životu i radu Srebrenice, odlučio da je finansijski pomogne sa pet miliona evra, a to su velika finasijska sredstva koje je dala jedna država i kamo sreće da tu politiku prate i drugi naši susedu u Bosni i Hercegovini – naglasio je ministar Đokić, dodajući da je to posebno važno za jednu takvu sredinu koja je imala tešku prošlost.

Zahvaljujući Republici Srbiji na donaciji, načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić naglasio je da će proizvodni objekat koji se danas otvara vrlo brzo postati dom za neke od porodica iz opštine Srebrenica. On je podsetio da je tokom prethodne četiri godine otvoreno četiri proizvodna objekta u toj opštini, dodajući da je to svojevrsna sigurnost za sve one koji žele da ostanu i žive u Srebrenici i okolini.