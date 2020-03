Tanjug | 05. mart 2020. 00:10 | Komentara: 0

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je, u intervjuu američkom časopisu „Forin polisi“, da se nada da će Priština ukinuti takse, da će se to desiti na pritisak SAD, i da će biti nastavljen dijalog sa ciljem potrage za mogućim rešenjem.“Nadam se da će povući takse i to će se desiti zbog pritiska SAD. Bez toga nikada ih ne bi ukinuli. Smatram da je najvažnije da uspostavimo, kao što smo razgovarali sa američkom stranom, letove između Beograda i Prištine i fokusiramo se na sve što smo već postigli kroz pregovarački proces pod pokroviteljstvom EU. Ne vidim kako će se okončati čitav proces, kako će izgledati mogući konačni dogovor koji bi neko mogao da nam predloži. Radujem se uspostavljanju boljih ekonomskih veza, kada ćemo početi bolje da se razumemo. I potreban nam je dijalog da bismo to postigli. Treba nam još razgovora“, objasnio je Vučić.Upitan da li bi mogao zamisliti prestanak lobiranja za povlačenje priznanja, ako Priština ukine takse, Vučić je rekao da “ne možete biti nahrađeni ako namećete takse Srbiji”.“Ne možete biti nagrađeni da kažete „a sada su nam potrebni neki ustupci sa vaše strane“. Neophodno je da se vratimo na one pozicije koje su bile pre taksi. Mislim da je to veoma logično.Razumem potrebu za realnim dijalogom i razumem potrebu za rešenjem problema, što za mene nije lako reći, jer ako pitate većinu građana Srbijeoni bi preferirali zamrznuti konflikt. Ja ne pripadam toj velikoj većini", poručio je on.Upitan šta bi bilo rešenje za situaciju sa Kosovom, koje bi bilo prihvatljivo za obe strane i koje bi moglo da se proda srpskoj javnosti, Vučić je kazao da je neophodno nastaviti sa dijalogom i svim potrebnim pokušajima da se nađe kompromis."I još jednom, ne znam kako bi to moglo izgledati, ali to se mora učiniti na način koji bi bio poraz za obe strane, kako bi to bila mala pobeda za obe strane. Obe strane bi trebalo da dobiju garancije za mnogo bolju, mnogo bolju budućnost", poručio je on.Govoreći o izaslaniku predsednika SAD Donalda Trampa za dijalog Beograda i Prištine Ričarda Grenela rekao je da se radi o čoveku sa velikom energijom, sa velikim radnim entuzijazmom, i da nije sredo do sada mnogo takvih ljudi.Na konstataciju da se EU suočila sa kritikama eksperata i bivših evropskih zvaničnika zbog toga što se nisu dovoljno fokusirali na Zapadni Balkan, Vučić je rekao da je potpuno posvećen da zajedno s njima radi na pronalaženju mogućeg rešenja, što neće biti lako dostižno.Naglasio je da bi zapadni partneri trebalo da rade zajedno u svemu ovome, da ne može biti dva pregovaračka procesa, jedan sa Hašimom Tačijem u Vašingtonu i drugi sa Aljbinom Kurtijem u Briselu."Zar ne ? Ne znate sa kim da razgovarate", podvukao je on.Upitan da li je na nedavnoj Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji sreo Tačija i Kurtija, Vučić je kazao da ih je video obojicu, ali da nije bilo prave diskusije."To je bio javni sastanak i tada je Kurti želeo da kaže nešto ne samo protiv mene, već i protiv Tačija. A ja sam rekao: "U redu, ti si Hegel, najbolji filozof sveta. Ti znaš sve." I to je kraj priče. Ništa dobro, racionalno i ništa što stvarno pomaže procesu", kazao je on.Vučić se, u intervjuu za "Forin polisi", osvrnio i na razgovor sa državnim sekretarom SAD Majkom Pompeom, kojem je, kako je preneo, rekao da nas s vremena na vreme kritikuje Amerika zbog kupovine ruskog naoružanja, oruđa i svega ostalog, kao i da mu je kazao « u redu, želim da kupim vaše oružje. Ali ne moram da slušam te priče "Zašto biste uzeli ovo i zašto ne biste uzeli to?" Da li želite da ga prodate ili ne? Da li želite naš novac?.„Tada sam prvi put čuo "Ok, mi smo otvoreni za to". A sada ćemo kupiti više oružja od Izraela, u budućnosti i iz SAD i od Velike Britanije. To je ono o čemu sam pre dva dana razgovarao sa britanskim premijerom Borisom Džonsonom. Rekao sam mu: "Da li to želiš da prodaš?" Samo da se prestanete žaliti svi vi. Samo me pusti da kupim. Ako je to u redu, učinićemo to. To je to”, kazao je on.Na dodatno pitanje da li mu je Pompeo nagovestio da će SAD biti otvorene za prodaju sistema naoružanja Srbiji, Vučić je odgovorio da je rekao da misle da se radi o ekonomiji u našem regionu, da će povećati ulaganja u našem regionu, na čemu mu je duboko zahvalan.“Ali kad smo došli do toga, rekao sam mu: „Ali uvek imate nešto protiv nas zbog ruskog naoružanja i ruskog oruđa. Ok, želimo da kupimo tvoje". Rekao je: "U redu, razgovaraćemo o tome"”, preneo je predsednik Srbije.Na pitanje kako planira da uravnoteži odnos sa Rusijom, EU i SAD, Vučić je rekao da se ne radi o uravnoteženju.“Samo da analiziramo našu situaciju, mi imamo problem Kosova. Ko do sada nije priznao Kosovo? Da li nam je potrebna njihova podrška tokom pregovaračkog procesa sa Prištinom, u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija? Da. I dalje mislim da je neizbežno da smo na putu ka EU, i to je ono što kažem čak i ruskom predsedniku Vladimiru Putinu na zajedničkoj konferenciji za štampu. Svaki put kada odem tamo kažem „U redu, imamo sjajan odnos, ali kao i uvek moram naglasiti da je Srbija na putu ka EU i da će nastaviti na tom svom putu“. I to je to. Imamo 40 procenata veću trgovinsku razmenu sa Nemačkom nego sa Rusijom“, podsetio je on.Vučić je rekao da je isto i sa Kinom, ukazavši da je Unija nedavno počela da Srbiju pita mnogo o Kini, kineskim investitorima, kineskim ulaganjima.„Međutim ta ulaganja su ''kikiriki'' u poređenju sa vašim nivoom saradnje sa Kinom. Vaš trgovinski promet sa Kinom je 1.000 puta veći od našeg. Ili je u redu ako to učinite vi i zabranjeno je ako to isto učinimo mi, samo hiljadu puta manje? A na ta pitanja nema odgovora », dodao je on.Na konstataciju da je Srbija četvrti najveći primalac kineskih investicija u Evropi, što je, navodno, takođe glavna briga američke administracije, posebno laganje kompanije Huavej, I pitanje da li su ga američke vlasti na to upozorile tokom posete, rekao je “ne na taj način”.„Imao sam dobre razgovore u Vašingtonu. Ali o tome sam čuo više od Evropljana, posebno o Kini. Ne više o Rusiji. Glavni fokus postaje sve više i više Kina, to sam primetio. Uradićemo sve na otvoren i transparentan način vezano za 5G mrežu. Ali cela Evropa sarađuje sa Huaveijem. Počevši od Velike Britanije, nastavljajući sa Nemačkom i svim ostalima. Ali razgovarao sam s Eriksonovim ljudima, razgovarao s Nokia korisnicima, a razgovarali smo i s Huaveijem koji imaju vrlo otvoren i transparentan postupak, tendersku proceduru. Samo mi recite šta biste učinili da ste na mom mestu?“, upitao je on.Ukazao je na železaru u Smederevu, rekavši da je „US Stil“ preuzeo kompaniju za jedan dolar, a da je od tada 5.200 ljudi ostalo bez posla, nakon čega nam niko nije hteo pomoći.Kazao je da je zatim molio predšednika Kine Ši Ðipinga da nas podrži, i pomogao je.„Da li stvarno želite da potkopavam to što su učinili? Ne, ne mogu. Vi bi isto uradili. I zato sam rekao našim američkim prijateljima da želimo da pojačamo našu saradnju. Želeli bismo da vidimo više američkog angažovanja i više ulaganja u našem regionu", dodao je on.Vezano za blokadu Francuske početku pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom i šta bi otvaranje pregovora sa tim zemljama značilo za Srbiju Vučić je rekao da bi se Srbija tome radovala, jer su to naši prijatelji, kojima želimo sve najbolje."Želeli bi i da vidimo prave planove za Srbiju i Crnu Goru posle toga", poručio je on.Na pitanje kako bi rangiranje Srbije, na listi "Fridom hausa" sa slobodne na delimično slobodnu i zabrinutost "Reportera bez granica" zbog napada na medije, moglo da utiče na proces pridruživanja EU, Vučić je ukazao da je to nanelo štetu imidžu Srbije, ali da je u međuvremenu mnogo toga urađeno.“Dogodio se napad koji je organizovao jedan predsednik opštine na jednog čoveka. Mi smo uhapsili lokalnog funkcionera i sudi mu se. Od tada nije bilo većih fizičkih napada. Dalje smo uradili sve što je EU tražila od nas. Zato kažem da ćemo poboljšati naše rangiranje ove godine", podvukao je on.Upitan šta je traženo od Srbije, odgovorio je da je tražena medijska strategija, puno propisa, što je vlada uradila.Na konstataciju da su neke od nevladinih organizacija koje prate slobodu štampe okrivile vladu za pojačani pritisak na novinare, Vučić je zatražio da mu se navede konkretan primer.S tim u vezi je novinar "Forin polisija" naveo primer novinara N1, za kojeg Reporteri bez granica tvrde da je bio meta nezapamćene hajke kou su vodili saveznici predsednika i provladini mediji.„Ne. On je napao mene, a ja sam bio veoma pristojan, nisam mu rekao ni jednu jedinu reč, samo sam pokazao da ne govori istinu. Molim vas, možete pronaći taj video. Ako to nismo znali - ako je to nešto što sam pogrešio, pošaljite mi tekstualnu poruku: "Učinili ste nešto pogrešno protiv tog momka", kazao je on.