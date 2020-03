Novosti Online / J.D.Lj | 28. mart 2020. 11:10 |

Treće osnovno javno tužilastvo u Beogradu zadržalo je I.S. 1975.godište zbog izvršenja krivičnog dela Nasilje u porodici iz člana 194 Kz. On je emotivni partner pevačice Slađane Milošević.Ona je prijavila da je noćas došlo do verbalne rasprave između njih dvoje da bi kada je bila u kupatilu on grubo odgurnuo nakon čega je pala na toalet šolju i mašinu za veš.Rasprava je dalje krenula, u ruci je držala njegov telefon koji joj je oteo i opet ju je gurnuo pa je pala preko kade ali nije upala u istu.Plaši se sta može da proizađe iz svega. Lekarska pomoć joj je ukazana na urgentnom centru i konstatovane su joj lake telesne povrede.Osumnjičeni će sutra biti sproveden na saslušanje u tužilaštvo.