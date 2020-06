View this post on Instagram

Danas sam upoznao mog imenjaka Sinišu Malog @_sinisa.mali_ - divnog mladića iz sela Kucura u Vojvodini. Nakon što smo uspostavili kontakt putem društvenih mreža, pozvao sam ga da bude moj gost u Beogradu. Obišli smo @belgradewaterfront a Siniša me je potpuno oduševio svojom energijom i optimizmom! Imamo zaista divne mlade ljude i treba da budemo ponosni! ?￰ ゚ヌᄌ Naše današnje druženje zabeležili su @prvatelevizija i @filipcukanovic kao i @telegraf.rs - gledamo se danas od 18h.