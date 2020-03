Novosti Online | 25. mart 2020. 23:13 |

Devojka Milica Milošević (25) iz Paraćina još jedna je mlada osoba koja je osetila obavezu i odgovornost da se javno oglasi zbog korona virusa, ovoga puta jer je virusom KOVID19 zaražen njen otac.Milica je na svom Instagram storiju u utorak napisala: "Tata je pozitivan, ja nisam testirana, biću sutra, ali je mala verovatnoća da je kod mene drugačija situacija. Sve koji su bili sa nama u kontaktu molim da se izoluju od svih momentalno".Kako priča ova mlada devojka za portal Telegraf.rs, ona je to uradila jer smatra da je to njena moralna i građanska dužnost.Njen otac koji ima 56 godina, od simptoma je imao temperaturu, a onda i blagi kašalj.- Tata je imao temperaturu, od 37.2 do 38.1, samo u petak i blagi kašalj. S obzirom na to da ima 56 godina i da je nekoliko puta imao upalu pluća, nisam htela uopšte da rizikujem i u subotu smo već u 8 došli da ga pregledaju - navodi Milica i dodaje da je test ubrzo pokazao da je pozitivan.Naša sagovornica navodi i da ne mogu sa sigurnošću da tvrde gde je zaražen.- Po našem saznanju, nije bio u direktnom kontaktu sa licem koje je pozitivno na KOVID19. Moj otac se trenutno dobro oseća i prema rečima lekara, lakše je kliničke slike - kaže.Milica za sada nema nikakve simptome, ali je preventivno u izolaciji i trenutno se nalazi na infektivnom odeljenju u Ćupriji. Ona je danas testirana na korona virus, a rezultate očekuje sutra.Kako kaže, biće testirani i njen rođeni brat (20) koji je imao povišenu temperaturu, kao i baka (84), za čije zdravlje se, kako kaže Milica, najviše brinu.