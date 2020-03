Novosti Online | 25. mart 2020. 20:28 |

Kineski stručnjaci objasnili su u Dnevniku RTS koje ljude bi trebalo testirati na virus korona.- Tokom treće i četvrte nedelje raste broj obolelih, i zato je važno da se primene ozbiljne mere. Zato je i važno krenuti sa masovnim testiranjem i da ljudi budu u samoizolaciji. Smatramo da je zatvaranje granica i uvođenje policijskog časa odlična mera. Ja nisam rekao da bukvalno treba testirati sve ljude. Pre svega trebalo bi da vršimo odabir, tj. testirati ljude koji su došli iz inostranstva i one koji su imali direktan kontakt sa obolelima, kako bismo što ranije otkrivali zaražene - rekao je Peng Zikiang.On je objasnio i kako su Kinezi pobedili virus korona.- Zaista je veoma ozbiljna situacija u celom svetu. Mi smo preduzeli dobre mere u vidu prekida saobraćaja, kontrola saobraćaja i intenzivno lečenje građana - smatra on.- Pozdravljam srpski narod, ova bolest može da se izleči. To je akutna bolest, i kod ljudi koji imaju jak imunitet može da se izleči. Što se lekova tiče, mi smo primenjivali četiri vrste. Od te četiri vrste dve postoje u Srbiji i već se koriste u vašim bolnicama. Mi smo danas imali sastanak sa ministrom zdravlja i pričali smo o broju respiratora sa njim. Rekli smo da je broj respiratora ovde za sada sasvim dovoljan. Obilazimo celu Srbiju, a izuzetno je važno da se medicinski radnici zaštite od zaraze i da nauče sve mere zaštite. Moramo aktivno da se suočimo sa virusom i siguran sam da ćemo pobediti - izjavio je Lin Bingliang.