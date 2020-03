PRIPADNICI Vojske Srbije pretvorili su jedan deo u okviru ustanove "Morović" u karantin za prihvat svih onih koji dolaze u našu zemlju, a ovde nemaju prebivalište.Takođe, u ovaj kamp biće smeštani svi naši državljani koji dolaze iz rizičnih područja zahvaćenih virusom korona, a nisu poštovali pravila samoizolacije, kao i oni za koje lekari na granici procene da moraju u karantin.Naselje šatorskog tipa u Moroviću je spremno i može da primi do 500 lica kojima će Vojska Srbije obezbediti zdravstvenu negu, smeštaj i ishranu."Molim sve građane da se pridržavaju uputstava, da slušaju nadležne organe i da na taj način zaštite i sebe, ali i sve druge građane", istakao je Vulin koji je sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem obišao danas u Moroviću naselje šatorskog tipa koje je podigla Vojska Srbije za smeštaj državljana Srbije koji se vraćaju iz inostranstva.Vulin kaže da je u skladu sa naređenjima vrhovnog komandanta i u skladu sa pravilima koja vladaju za vreme vanrednog stanja, Vojska Srbije uspostavila prihvatni kamp za sve one koji ili nemaju prijavljeno boravište na teritoriji Republike Srbije, a naši su državljani, ili sve one za koje naši lekari na granicama ocene da mogu da postanu zdravstveni rizik.Svi oni, dodao je ministar Vulin, biće smeštani u prihvatni kamp u Moroviću, gde će morati da prođu kroz odgovarajući period izolacije, intenzivnog medicinskog praćenja i na taj način će i njihovo zdravlje biti zaštićeno, kao što će biti zaštićeno i zdravlje svih građana Srbije."Svi koji smatraju da treba da dođu u Republiku Srbiju, moraju isto tako da prihvataju zakone i pravila koja važe u Republici Srbiji, kako za vreme vanrednog stanja, tako i posle njega. Ministarstvo odbrane sa Vojskom Srbije, MUP-om i pripadnicima pogranične policije, i naravno sa nadležnim zdravstvenim službama će voditi računa o zdravlju ljudi koji će se nalazili u kampu u Moroviću", rekao je ministar Vulin.Vojska Srbije će, naglasio je, u skladu sa potrebama, otvoriti još nekoliko prihvatnih kampova za karantin i za one koji dolaze iz zemalja koje su pogođene korona virusom."Na taj način ćemo omogućiti svima da imaju zdravstvenu zaštitu, ali da ni na koji način ne ugroze zdravlje svih ostalih građana Srbije", poručio je ministar Vulin.Zamenik komandanta Združene operativne komande general-major Ilija Todorov istakao je da je u skladu sa odlukama i naređenjem, Vojska Srbije u najkraćem mogućem roku podigla kamp u Moroviću."Ovde u ovom kampu su stvoreni svi uslovi, ne samo za život i rad, nego i za kotrolu i prevenciju i za one situacije koje bi mogle da nas iznenade. U tom smislu, mi smo spremni i dalje da izvršavamo zadatke u skladu sa odlukom i naređenjem našeg vrhovonog komandanta", kaže general Todorov.Današnjem obilasku kampa u Moroviću prisustvovali su i pomoćnik direktora policije general policije Slobodan Malešić, komandant Prve brigade Vojske Srbije brigadni general Zoran Nasković i predstavnici Uprave za vojno zdravstvo.