Novosti Online | 18. mart 2020. 14:55 |

KO bude kršio policijski čas i nađe se na ulici između osam uveče i pet ujutro, biće kažnjen sa 150.000 dinara, a ako delo više puta ponovi mogao bi da dobije i zatvorsku kaznu do tri godine! Ovo je za „Novosti“ potvrdio predsednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije Nenad Stefanović.

- Kršenje policijskog časa tretira se kao delo nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme epidemije, za koje je, po Krivičnom zakoniku, zaprećena novčana kazna (od 100.000 do čak milion dinara), ili zatvorska sankcija do tri godine – objašnjava Stefanović. – Ukoliko policija nađe na ulici tokom noći osobu van njene adrese prebivališta ili boravišta, a da za to nema posebnu dozvolu, odmah podnosi krivičnu prijavu. S obzirom da je Vlada već propisala uredbom kazne do 150.000 dinara za kršenje samoizolacije, što spada u isto krivično delo, i za kršenje policijskog časa novčana kazna će verovatno biti 150.000.

Za one koji se ogreše o meru samoizolacije koja im je propisana, osim novčanih, kazne zbog prenošenja zaraznih bolesti mogu da budu i zatvorske, takođe do tri godine, objašava Stefanović.

Na udaru zakona biće i svi koji se bave nedozvoljenom trgovinom, pa na pijacama, ispod tezge ili na drugim mestima, po višim cenama, prodaju maske, rukavice, medicinski materijal i dezinfekciona sredstva, čiju je trgovinu u uslovima vanrednog stanja Vlada dodatno uredila. Zaprećene kazne za nedozvoljenu trgovinu robom čiji je promet ograničen ili zabranjen, iznose od 100.000 do milion dinara, ukoliko je kazna novčana, odnosno od tri meseca do tri godine, ako je zatvorska.