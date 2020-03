A.R./V. Ć./V. I./I. M./V. Ć./B. P./S. M. J./Z. Gl./R. Š./J. S./D. R./Novosti Online | 17. mart 2020. 15:12 > 17:13 | Komentara: 0

ZA RAZLIKU od jučerašnjeg dana,kada su završavali "neodložne poslove" stariji Piroćanci su, danas uglavnom poslušali savete stručnjaka i zvaničnika Vlade da ne izlaze na ulice i da time ne ugrožavaju svoje i tuđe zdravlje. Danas pre podne, oko tijabarske pijace, gde se obično penzioneri okupljaju nije bilo ni jedne starije osobe.





Kraj spomenika oslobodiocima je takođe bilo prazno, kao i u okolnim ulicama gde obično prodaju svoju robu nije bilo starijih ljudi koji uobičajeno ovde priodaju razne sitnice i time dopunjujuju svoje prinadležnosti. Kako su nam kazalo prodavci na pijaci, kojih je neuporedivo manje, takođe nisu uočili ni jednu mušrteriju iz susedne Bugarskeog, odakle uglavnom dolaze starije osobe. Inače u gradu je trenutno manjak dezinfekcionih sredstava, a u nekoliko prodavnica nije bilo ni brašna, ali ni sode bikarbone, odnosno kvasca.





Drugog dana od kako je uvedeno vanredno stanje u Srbiji zbog virusa korona nastavlja se uvođenje mera u opštinama širom zemlje. U nekim mestima vladaju nestašice dezinfekcionih sredstava, brašna, i drugih proizvoda, dok je ponegde bilo velikih navala u prodavnice. U većini mesta naši reporteri primetili su manji broj ljudi nego juče na ulicama,posebno penzionera.Otvaraju se nove ambulante za infekcije, a ima sve više brojeva koje građani mogu okrenuti u slučaju da im treba savet lekara ili sumnjaju na zarazu.Takođe, volonteri se organizuju da pomognu najstarijim sugrađanima, dok komunalci dezinfikuju objekte.NA PODRUČJU pirotskog ZZJZ nema registrovanih slučajeva infekcije korona virusom. Kako je saopštila dr Radmila Zec, epidemiolog ove ustanove , telefonom se javilo preko 30 osoba sa rešenjem granične sanitarne inspekcije i oni su u kućnoj izolaciji, a pod nadzorom se već nalazi 35 osoba koje su doputovale iz inostranstva, i one su dobile uputstva da budu u kućnom karantinu i da smanje društvene kontakte kao i da pomno prate svoje zdravstveno stanje.

TEČNIM KISEONIKOM PROTIV KORONE





ČAČAK – SREDSTVA na bazi tečnog kiseonika, kako je dokazano, suzbijaju širenje korona virusa. Čačani već uveliko svoja domaćinstva, ugostiteljske objekte, preduzeća.., prečišćavaju ovim sredstvima, a jedna od firmi, koja se bavi poslovima deratizacije i dezinfekcije, “Eko zoo” iz Čačka ovih dana imaju pune ruke posla.





- Uspešno se bavim ovim više od 30 godina, međutim u prethodnih sedam dana ne mogu postići samo da se javim na sve pozive koji dolaze, jer ljudi u strahu od virusa žele da prečiste svoje prostorije.





- Prečišćavaju se fudalski tereni, dečija igrališta, bankomati, restorani, porodične kuće. To je dobra vest, jer su građani očigledno odgovorni i ne shvataju olako korona virus – rekao je Mile Obradović iz firme “Eko zoo”.









Sredstvo koje on koristi u borbi protiv ove pošasti je „sinagol”, na bazi tečnog kiseonika, razgradiv je i nakon nekoliko sati i može čak da se prska i po hrani.





- Sa ovim sredstvom Kinezi su suzbili dalje širenje korona virusa. Mi ne radimo dezinfekciju, već sterilizaciju što je mnogo temeljnije, pošto se ovaj virus zadržava i u vazduhu, i to ga čini ozbiljnijim od drugih. I zato je bitno ne paničiti, već se ponašati odgovorno prema sebi, ali i prema zajednici u ovim trenucima – kazao je Obradović.

Čačanka Milena Filipović jedna je od onih koja se odmah po pojavi virusa u Srbiji odlučila da steriliše svoju kuću.





Gledala sam na televiziji kako to rade Kinezi, pa sam se i ja odlučila. Radi se o tečnom kiseoniku koji nimalo nije štetan. U kući imam majku koja je stara i ona je u posebnoj prostoriji, zbog nje smo se najviše rešili da odradimo sterilizaciju – rekla nam je Milena.









U PRIBOJU POČELA DEZINFEKCIJA OBJEKATA JAVNIH USTANOVA Priboj – U skladu sa odlukom Štaba za vanredne situacije u Priboju je počela preventivna dezinfekcija objekata javnih ustanova koje se finansiraju iz budžeta lokalne samouprave, uključujući zgradu suda i policije.



U cilju suzbijanja korona virusa, Štab za vanredne situacije u Priboju je doneo odluku da se preventivno dezinfikuju objekti svih ustanova koje se finansiraju iz budžeta lokalne samouprave u kojima je povećana frekventnost građana. Takođe dezinfekuju se sve obrazovne ustanove, hotel “Lim” i zgrade suda i policije. Posao je poveren beogradskoj firmi “Sanitacija plus”.

– Dezinfekciju vršimo hlornim sredstvima, koja su u potpunosti na prirodnoj bazi. Hlor se zadržava nekih 24 sata na predmetima i površinama koje se tretiraju, stoga, veoma je bitno da pored ove mere, stanovništvo sve dodirne površine, stambene objekte, ulaze, kvake, liftove dezinfikuje sredstvima sa kojima raspolaže – kaže Miloš Gajević iz firme “Sanitacija plus”.

Gajević dodaje, da ovakva vrsta preventivne dezinfekcije ima efekta do narednog čišćenja dezinfikovanih površina, stoga je potreban dodatan oprez jer jedna mera bez kombinovanja sa ostalim, neće dati željeni efekat.





LESKOVAC – Na ulicama Leskovca u utorak je bilo mnogo manje penzionera na ulicama u odnosu na prvi dan vanrednog stanja. Manje je i ljudi sa decom, a slika na ulicama grada više podseća na neradni nego na radni dan.Manje je i gostiju u kafićima i restoranima, pa se čini da je apel države prihvaćeniji posle najavljenih kazni od 150.000 dinara za starije od 65 godina koji napuštaju svoje domove. Lokalna samouprava je, kako je u ponedeljak i najavljeno, formirala pozivni centar za stare kojima je potrebna neka vrsta pomoći od strane volontera. Broj telefona na koji treba da se jave je 016/315-0-333. Počela je i primena, odnosno kontrola, svih mera koje je doneo Gradski štab za vanredne situacije sa ciljem da se suzbije širenje korona virusa.Da bi pomogla starijim građanima u vreme vanrednog stanja, opština Senta je otvorila kol centar sa dva telefonska broja. Pozivom na brojeve: 024 655452 i 064 8725320, od psam do 18 sati, građani staraiji od 65 godina mogu da dobiju sve potrebne informacije, ali i da prijave svoje potrebe i zatraže pomoć.Kako je saopšteno iz Štaba za vanredne situacije opštine Senta, u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom, formiraju se mobilne ekipe volontera koje će starije Senćane snabdevati hranom, lekovima i ostalim potrepštinama.Opština Kanjiža formirala je više radnih grupa za oblasti koje mogu da budu građanima od koristi. Zdravstvena radna grupa treba da promoviše higijenske mere, a ona za obrazovanje prikupljanje informacija o broju dece čiji roditelji nisu u mogućnosti da ih čuvaju, jer moraju da idu na posao, pa im treba obezbediti dežurstvo.- Zadatak radne grupe za socijalnu zaštitu je da snabdevanje starijih lica bude obezbeđeno na teritoriji opštine (topli obrok, pomoć u kući). Tokom vanrednog stanja usluga pomoći u kući proširiće se i na naselja opštine gde je do sada nije bilo – saopšteno je iz opštine Kanjiža.POŽAREVAC – Za razliku od ponedeljka, u Požarevcu je tek u utorak bilo primetno da je na snazi vanredno stanje. Na ulicama, pijacama i u baštama kafića bilo je znatno manje ljudi, a najstarijih sugrađana skoro da i nije bilo.Sve kineske radnje su zatvorene, radi samo robna kuća na Trgu oslobođenja, ali u njoj smo u utorak u podne zatekli samo jednog kupca. U pojedine apoteke dozvoljeno je da ulaze po dvoje ili četvoro, a redukovano je ulaženje i u pojedine banke. U prodavnicama su smanjene gužve, a većina građana disciplinovano drži odstojanje u redu.Primetan je i manji broj dece u parkovima i ispred stambenih zgrada. Ono što je ostalo isto kao prethodnih dana, jeste nestašica zaštitnih maski i sredstava za dezinfekciju, jer ih nema ni u državnim, ni u privatnim apotekama, niti se zna kada će ih biti. Na društvenim mrežama bilo je objava da je samo u jednoj privatnoj apoteci na kratko bilo zaštitnih maski, ali su planule za kratko vreme. Takođe, objavaljeno je da su jednu apoteku prijavili nadležnima, jer je prodavala asepsol po višestruko većoj ceni.NEGOTIN – Ovdašnji trgovci i piljari svakodnevno apeluju na kupce da ne pustoše rafove jer robe ima dovoljno, ali u negotinskim prodavnicama i dalje vlada opsadno stanje. Mnogi naši sugrađani koji ovih dana stižu iz inostranstva kupuju na veliko, a trgovci stalno dopunjuju rafove brašnom, testeninama, krompirom koga mnogi kupuju na džakove.-Poslednjih dana svedoci smo povećane potražnje osnovnih životnih namirnica i nastojaćemo da se snabdevanje istih nastavi u uobičajenom, neporemećenom toku, stoga preporučujemo građanima da ne prave prekomerne zalihe ovih proizvoda – kaže Andrijana Stojković Krstevski, direktor marketinga kompanije “Tekijanka”, koja je kupcima uputila i apel da ne dolaze bolesni u trgovinu i da nose maske ako ih imaju.U jednoj od prodavnica je čak morala da reaguje policija jer su se, uglavnom stariji ljudi, otimali o toalet papir. Hleb je i dalje na listi najtraženije robe, pa u trgovinama i pekarama posle podne retko može da se nađe. Kupci navode da je bilo slučajeva da u pekarama ljudi kupuju na desetine hlebova, te da za druge u redu nema ni vekne.Iako su nadležni pozvali starije da ne izlaze njih i dalje ima najviše na ulicama. Kažu da će ispoštovati svaku odluku, ali da moraju po lekove i u kupovinu. Gastarbajteri izlazak u prodavnice pravdaju time da nisu znali da moraju u izolaciju i da im na granici nije dato nikakvo uputstvo.JAGODINA – Akcija podele paketa hrane i sredstava za higijenu socijalno ugroženim i licima starijim od 65 godina, počela je danas. Odazvalo se preko sto volontera koji svojim sugrađanima dostavljaju pakete. Oni se I dalje odazivaju na poziv grada Jagodine i ističu da im je čast što su u prilici da pomognu svojim sugrađanima kojima je pomoć potrebna.- Do sada se za pomoć javilo preko 200 naših sugrađana. To su uglavnom stariji od 65 godina koji su sami i socijalno ugrožena lica. Oni su juče dobilii pakete u kojima se nalazi hleb, mesni proizvodi i gotova jela, dovoljni za nedelju dana. Sutra počinjemo podelu higijenskih sredstava. Paketi se dostavljaju ne samo u gradu, već i u svim selima – izjavila je direktorka Centra za socijalni rad u Jagodini Biserka Jakovljević, dodajući da će do kraja ove nedelje biti podeljeno dve i po hiljade paketa.Socijalno ugrožena i lica starija od 65 godina pomoć mogu da zatraže preko sledećih brojeva telefona: 062/789003; 062/789086 ; 064/8197024; 064/8197117; 064/8197252 i 035/8222456.KRALjEVO – Predstavnici svih odborničkih grupa u Skupštini grada Kraljeva, bez obzira da li učestvuju ili bojkotuju rad lokalnog parlamenta, na zajedničkom sastanku pozvali su na solidarnu borbu protiv širenja zaraze, iskazavši zabrinutost zbog širenja virusa COVID19 i posledica koje nekontrolisano širenje može da izazove.Ovom prilikom, usaglašen je stav da se nijedan deo zajedničke borbe za zdravlje stanovnika ne koristi u političke promocije, kao i da nijedna politička partija neće posebno organizovati svoje volonterske mreže, već će ljude zainteresovane i spremne da pomognu upućivati na Crveni krst. Zaključeno je i da je neophodno da se u javnosti čuje jedinstveniji i umereniji ton koji uliva poverenje građanima da nisu prepušteni sami sebi, naročito da neće postati žrtve političkih sukoba i neslaganja.U borbi protiv širenja zaraze, kako je rečeno, predstavnici političkih organizacija uzdaju se u najstručnije ljude u svojoj zajednici uz apel i na sve druge aktere političke scene da se pridruže zajedničkim naporima i pokažu razumevanje za neophodnost što jednostavnijeg i solidarnijeg suočavanja sa opasnošću.Na sastanku kojem je prisustvovao i gradonačelnik dr Predrag Terzić, postignut je visok stepen saglasnosti sa usvojenim Planom zaštite i spasavanja od epidemije, ali je izneto i niz predloga za unapređenje mera koje će biti upućene Kriznom štabu na razmatranje.GORNjI MILANOVAC - ZBOG novonastale situacije prouzrokovane korona virusom, iz preventivnih razloga u Gornjem Milanovcu, od utorka su ekipe JKP “Gornji Milanovac” započele pranje i dezinfekciju oko javnih ustanova. Za početak očišćen je i dezinfikovan krug Opšte bolnice kao i Dom zdravlja.Dezinfekciono sredstvo koje se koristi prilikom tretiranja ulica je rastvor natrujum-hipohlorita, kao sredstvo koje je namenjeno za spoljnu upotrebu i dezinfekciju obuće.Sa ciljem sprečavanja pojave i širenja virusa Javno komunalno preduzeće stoji na raspolaganju građanima u stambenim kolektivnim zajednicama za posao dezinfekcije dezobarijera, postojećih ili improvizovanih, što znači da su, u slučaju potrebe ove dezinfekcije, upravnici zgrada dužni da obezbede dezobarijeru, sunđer ili otirač koji drži vlagu. Molimo sugrađane da se pridržavaju mera i omoguće radnicima JKP-a obavljanje ovih poslova – navodi se u saopštenju kabineta predsednika Opštine Deajana Kovačevića.Vlasotince – Dom zdravlja u Vlasotincu formirao je novu ambulantu za prijem pacijenata sa respiratornim tegobama i temperaturom koja se nalazi u okviru prostorija namenjenim specijalističkim službama. Građani se mole da se najpre jave na brojeve telefona 064/880-99-20 ili 016/876-180 koji će biti dostupni 24 časa za pružanje svih neophodnih informacija.U Vlasotincu je ograničen rad ugostiteljskih objekata do 18 časova, trgovinskih radnji do 20, a pekara do 22 časa. Zabranjen je rad zelene, robne i stočne pijace kao i aktivnosti svih sportskih organizacija. Obustavljen je rad šaltera Uslužno-informacionog centra, a nezaposlenim i nepozvanim osobama je zabranjen ulaz u zgradu opštine. Pojedinim kategorijama zaposlenih omogućen je rad od kuće, a biće formiran i centar za pomoć najstarijima. Ugrožene kategorije stanovništva mogu da se jave kol-centru – 016/875-213 i 063/1707-207.

NA ŠALTERIMA OBUSTAVLjEN RAD SA STRANKAMA



Od utorka je obustavljen rad sa strankama na šalterima Gradske uprave Valjevo. Za sve informacije građani mogu da se obrate telefonom, ili elektronskom poštom, službama koje normalno nastavljaju da rade, a stranke u Gradsku upravu mogu da dolaze samo na poziv.

Odeljenje za urbanizam: Služba objedinjene procedure i građevinske dozvole 014/294-810 i 014/294 -757, aleksandar.puric@valjevo.org.rs. Imovinski poslovi i opšta uprava, u koje spadaju i poslovi matičara i birački spiskovi: 014/294-774, slavica.cvetinovic@valjevo.org.rs. Odeljenje za infrastrukturu i građevinsko zemljište: 014/31-50-139, direktorz@direkcija-valjevo.rs. Komunalna milicija: 064/875-2756, komunalna.policija@valjevo.org.rs.



Odeljenje za društvene delatnosti, boračko-invalidska zaštita: 014/294-772, socijalna zaštita – jednokratni i drugi vidovi pomoći: 014/294-729, oblast energetski zaštićenog kupca: 014/294-830, obrazovanje, kultura, fizička kultura, dečja zaštita i informisanje: 014/ 294-760, 294-918 i 294-763, ddelatnosti@valjevo.org.rs, zora.bojicic@valjevo.org.rs. Odeljenje za lokalni razvoj, privredu i komunalne poslove: 014/294-717, tijana.todorovic@valjevo.org.rs.

Nastava koja je zbog vanrednog stanja prekinuta i na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija (VIPOS) u Valjevu od ponedeljka 23. marta, odvijaće se onlajn putem.Zahvaljujući akreditaciju za e-nastavu, kao jedna od retkih visokih škola u Srbiji, VIPOS ima mogućnost da studentima obezbedi nastavu preko zvaničnog sajta škole.VRANjE - Na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije, usvojen je zaključak da Kancelarija za mlade sačini spisak svih volontera koji žele da pruže podršku i koji će u koordinaciji sa Kancelarijom za vanredne situacije i Crvenim krstom Vranje, u slučaju potrebe, vršiti dostavljanje lekova i osnovnih životnih namirnica starijim sugrađanima kojima je potrebna pomoć.Pozivaju se svi punoletni volonteri sa teritorije grada Vranja, koji žele da učestvuju u pružanju pomoći, da se jave koordinatoru Kancelarije za mlade Gradske uprave na telefon: 060/616-18-33.Pozorište “Bora Stanković” u Vranju zbog propisanih mera tokom vanrednog stanja, na sajtu i fejsbuk stranici Pozorišta emitovaće snimke predstava iz arhive vranjskog teatra. Svakog utorka i petka od 20 časova biće emitovan snimak neke od predstava sa, nakon čega će snimci ostati dostupni svima koji žele da ih pogledaju.Epidemiološka situacija u Pčinjskom okrugu koji pokriva Zavod za javno zdravlje (ZZJZ) Vranje trenutno je stabilna, istaknuto je na konferenciji za medije u ovoj zdravstvenoj ustanovi.U poslednja dva dana Zavodu se javilo preko 200 građana koji su se vratili iz inostranstva i svi oni su savesno ispoštovali proceduru, navodi epidemiolog dr Goran Ristić.- To su uglavnom povratnici iz Nemačke, Austrije, Švajcarske, zatim Španije i Francuske, a zanimljivo je da nema nikoga iz, u Evropi najrizičnije, Italije. Svima sleduje 14-dnevni zdravstveni nadzor u izolaciji, a licima koja dolaze iz žarišta epidemije četvoronedeljna kućna izolacija – kaže dr Ristić i dodaje da, za sada, nije bilo potrebe za hospitalizacijom.Do uvođenja vanrednog stanja uzorkovana su tri sumnjiva slučaja i sva tri su bila negativna, kaže epidemiolog dr Slađan Stanković.- U ponedeljak i danas, u utorak, poslali smo još tri uzorka, od kojih su dva od povratnika iz Austrije i Španije, a jedan od zdravstvenog radnika i očekujemo rezultate u utorak uveče i sredu – navodi dr Stanković dodajući da svo troje pacijenata imaju blagu kliničku sliku.Direktorka ZZJZ Vranje, dr Svetlana Stojanović, ističe da je epidemiološka situacija u Pčinjskom okrugu, za sada, mirna i da se građani uglavnom pridržavaju propisanih mera, ali da je ZZJZ Vranje spreman na izbijanje epidemije na teritoriji okruga. ZZJZ Vranje je, pored zdravstvenog nadžora, angažovan i na dezinfekciji osnovnih i srednjih škola, što se radi u skladu sa odlukama nadležnih organa.