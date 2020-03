Novosti Online | 15. mart 2020. 23:07 |

Granice Republike Srbije će od večeras biti zatvorene, rekla je predsednica Vlade Ana Brnabić, posle odluke o uvođenju vanrednog stanja u Srbiji. Granice ostaju otvorene za državljane Srbije koji se vraćaju iz inostranstva, kao i za diplomate i strane državljane sa boravišnom dozvolom.Predsednica Vlade navela je na RTS-u da su od večeras granice zatvorene i da će na granicama biti Vojska Srbije, koja će pomagati sanitarnoj inspekciji i graničnoj policiji.Građani Srbije koji se vraćaju iz inostranstva, od večeras su u obavezi da budu u samoizolaciji, rekla predsednica Vlade. To će, kako je dodala, kontrolisati i vojska i policija i lokalne samouprave, a da će oni koji je budu kršili biti kažnjavani i zatvorom do tri godine.Navela je da građanima Republike Srbije ne može da se zabrani kretanje.Najjača moguća preporuka ljudima je da sede kućama, da budu u samoizolaciji. Predškolske, školske i visokoškolske ustanove će od sutra ujutru biti zatvorene - rekla je Brnabić.Predsednica Vlade je navela da od utorka kreće nastava putem RTS Planete, RTS 3 i putem digitalnih udžbenika.- Svi koji mogu da rade od kuće, treba da rade od kuće. Oni koji ne mogu da rade od kuće, što nije slučaj u najvećem broju sektora, osim u proizvodnim sektorima, tu će morati da se preduzmu zaštitne mere, zaštitna oprema i veliki broj kompanija je to uradio - kazala je premijerka Brnabić.Brnabić je rekla da građani nemaju razloga za paniku jer je zabranjen izvoz strateških proizvoda a država ima dovoljno brašna za 12 meseci, zbog čega je veoma važno da pokažu solidarnost.- Može da se desi da je raf u jednom momentu prazan ali to se redovno popunjava - rekla je ona i dodala da su mnogi ljudi kupili dezinfekciona sredstva koja ne mogu da potroše u narednih godinu dana.Brnabić je rekla da će svim građanima biti odloženo plaćanje računa za februar, mart i april.Generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković je za RTS rekao da je uvođenje vanrednog stanja svakako okolnost koja može dovesti do odlaganja parlamentarnih i lokalnih izbora ali da je sada u fokusu očuvanje zdravlja i života građana a da će se o tome razmišljati u narednom periodu.