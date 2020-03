Novosti Online | 11. mart 2020. 16:36 |

Cela Italija se od ponedeljka uveče nalazi u "crvenoj zoni", čitava zemlja stavljena je u blokadu kako bi se zaustavilo širenje korona virusa. Uprkos drastičnim merama, za samo 24 sata umrlo je čak 168 ljudi, što je najviše u jednom danu od 21. februara, od kada su registrovani prvi slučajevi. Broj preminulih u zemlji sada iznosi 631, a dok je broj obolelih od novog virusa u Srbiji danas porastao na 12. Srbi koji žive u Italiji u žarištu korona virusa objašnjavaju za Telegraf.rs kako izgleda život u potpunoj izolaciji i upozoravaju nas da se "probudimo".Darko sa suprugom i dvoje dece godinama živi i radi u gradu Kuneo na severu Italije, u pokrajini Pijemont, koja je trenutno najugroženiji deo u Evropi.Već dve nedelje deca ne idu u školu zbog korona virusa i ta mera je produžena do 4. aprila. Međutim, kako govori, velika je verovatnoća da neće ići do kraja školske godine. Kako kaže, do sada su radili normalno, ali su morali da imaju papir da su bili na poslu u slučaju da ih zaustavi policija.Ispred prodavnica su morali da čekaju u redu jer su samo određen broj ljudi puštali unutra. Sagovornik Telegrafa kaže da je situacija užasna, ali da ne paniče, ali danas očekuju uvođenje još rigoroznijih mera.Kazna za nepoštovanje mera i izlazak napolje je 230 evra.On kaže da broj zaraženih raste, u zoni u kojoj živi sa porodicom od juče je sa 400 skočilo na 500 obolelih i taj broj nezaustavljivo raste, a nažalost ima i smrtnih slučajeva kod ljudi oko 38, 40 godina.- Ima žrtava od 40, 50, 60 godina, znači nisu samo bake i deke ugroženi. 300 ljudi čeka rezultate, 65 ljudi je na intenzivnoj nezi i bori se za život, i mladi i stari. Već 20 je preminulo od virusa. Uopšte nije šala - ističe on i dodaje da nemaju infrastrukturu da sve to izdrže. Kako kaže, lekari su dobri i obučeni, ali nemaju gde da smeste pacijente.Darko govori da samo najrigoroznije mere mogu da zaustave širenje virusa, kao što je zatvaranje granica.- Niko ne treba da sledi primer Italije jer je sve pogrešno urađeno, iako je svest stanovništva ovde jako velika. Ne ubijaju virus rakijom i ne jedu beli luk, nisu Bogom dat narod kao mi. Šalu na stranu, ljudi nisu poštovali mere, a Vlada je pravila pogrešne korake. Odmah mora rigorozno da se postupi, jer sada vidim Srbiju kao Italiju od pre mesec dana, znači imate vremena, imate dve, tri nedelje, a možda čak ni toliko jer se virus brzo širi. Mora odmah da se deluje i da se stane kod 12 slučaja, koliko ih sad ima u Srbiji - ističe on.Darko želi da njegova poruka stigne do što većeg broja ljudi, dok ne bude kasno.- I ja sam pre mesec dana to uzeo zdravo za gotovo, pitao sam zašto mi ukidaju treninge, govorio sam neće to kod nas, ljudi stvarno nisu bili svesni. Sad mi je jasno da sam trebao drugačije da razmišljam - iskren je Darko.- Nisam doktor, pričam iz svog ličnog iskustva i šta preživljavam ovde u poslednjih mesec dana. Ljudi nisu svesni, zato treba odmah delovati jer za Srbiju još ima vremena. Vidim šta smo mi u Italiji doživeli uz ovakvu organizaciju, ne želim nikog da vređam ali ne verujem da tako nešto može da bude organizovano u Srbiji - govori on.Na kraju razgovora Darko savetuje da čuvamo sami sebe, izbegavamo skupove, idemo na posao i pravo kući.