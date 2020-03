V. Mitrić | 10. mart 2020. 22:04 | Komentara: 0

Ministarka prosvete u Vladi Republike Srpske, Natalija Trivić, i njen domaćin srpski ministar prosvete, Mladen Šarčević, sa saradnicima, mnogim direktorima škola sa obe obale Drine, u prisustvu gradonačelnika Loznice, Vidoja Petrovića, u Obrazovnom cetru „Vuk Karadžić“ u Vukovom Tršiću, potpisali su sporazum o zajedničkom delovanju u srpskom rasejanju širom planete.Posle potpisivanja tok dokumenta održan je sastanak na kom su precizirani mnogi detalji vezani za tu oblast, a gosti i domaćini su se susreli sa direktorima škola iz Srbije, koji se, ovde, spremaju za polaganje licenci za direktore škola. Loznički gradonačelnik je rekao da mu je drago da je za mesto susreta izabrano Vukovo rodno selo i Obrazovni centar, koji je, za društvene nauke, pre svega za srpski jezik i jezičku kulturu, ono što je Petnica za prirodne nauke, zahvaljujući tome što su, i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, i Vlada Srbije i ministar Šarčević, „koji je u Tršiću i Loznici bio više puta nego svi ministri zajedno u predhodnih nekoliko vlada“, svesrdno podržali inicijativu koju je pokrenuo, pre osam godina, sa saradnicima.-Loznica, sama po sebi, ima simboliku očuvanja nacionalnog identiteta i kroz obrazovanja i kroz kulturu, a samim tim što već godinama učenici iz RS idu svake godine ne ekskurziju,upravo, u ovaj kraj, dovoljno koliko svi zajedno uvažavamo vrednost očuvanja nacionalnog identiteta, pre svega jezika, pisma i našeg kulturnog nasleđa – rekla je ministarka Trivanović.-Današnji sporazum između dva ministarstva obrazovanja znači izuzetno mnogo, jer smo na ovaj način definisali akko ćemo da nastupimo zajendički u našoj srpskoj dijaspori, gde ćemo da uključujemo učenika iz rasejanja u naše programe, koji će se realizovati u RS i Srbiji, a isto naš zajednički plan na nastavnim planovima i programima, zajedničkim udžbenicima, nastavnog kadra, sve ono što želimo da utkamo u mlađe generacije dijaspore kako bi znali zašto nam je važmno da negujemo naš nacionalni identitet kroz upravo sve ne vrednosti koje se stavljaju ispred nas.Ministarka se zahvalila kolegama iz Srbije, na čelu sa ministrom Šarčevićem, „jer je ovo već plod dugogodišnje saradnje“. Na sastanku u Tršiću predstavnici dva ministarstva, čelnici prosvetno pedagoških zavoda, direktori škola i drugih ustanova precizirali su zadatke i obaveze za zajednički nastup u dijaspori“.-Ovo je samo nastavav onoga što, kroz sporazum o Specijalnim i paralelnim vezama čine Srbija i Republika Srpska -rekao je Šarčević. -Gde god Srbi živeli jako je važno ja važno da ono što povezuje mlade ljude u ovim državama, a to su jezik, kultura i tradicija o čemu moramo da brinemo intenzivno. Ovoga puta Srbija nije sama, već to radimo sa našim kolegama, prijateljima i braćom iz RS i već napravili mnogo protokola, a ovim samo proširujemo ono što smo započeli.Danas smo razgovarali o zajedničkim ekskurzijama, zajedničkim takmičenjima iz nauke i drugih oblasti, kako bi to pevezivanje bilo intenzivno.Gledaćemo da svaka škola ma svog pobratima na jednoj i drugoj teritoriji.Tako ćemo, rekao je Šarčević, „vezivati mlade ljude jedne za druge, a zajednička briga je o Srbima koji žive u dijaspori“.-Mi smo, u zadnje tri godine, dijanzirali mnogo srpskih dopunskih škola, naročito u Nemačkoj, u raznim pokrajinama, u raznim regijama, Švajcarske, Italije, Francuske, Grčke, Kipra...To je u velikoj eksplanziji.Već u petak idemo u Sloveniju da organizujemo rad Srpske dopunske škole za 1350 učenika u 60 odeljenja u čitavoj toj državi.Prvi put ćemo imati takve škole u Albaniji. U Kumanovu je učinjen i korak više, dogovoreno je da se u Makedoniju osnuje Srednja srpska škola.U Skoplju imamo da radimo nastavu kroz Gimnaziju, vrtić i ostale škole -poručio je ministar Šarčević. Posle dužeg vrememena, Srbi se, kroz obrazovanje i kulturu, uvezuju u jedinstvenu celinu, a matice, kao što Beograd i Banjaluka, su u obavezi da se sporazumi formalno potpišu, već mi to na terenu radimo.Ne samo što država pomaže i podržava rad Obrazovnog centra „Vuk Karadžić“, rekao je Šarčević, već je lokalna samouoprava, na čelu sa gradonačelnikom Vidojem Petroviće, „istinski dobar domaćin, kakav ustanovama treba, pa je ona stasala u valjanu i samoodrživu ustanovu, čiji menadžent odlično radi.