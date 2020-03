NovostiOnline/J.B. | 03. mart 2020. 20:57 | Komentara: 0

SVEČANU salu opštine Vračar ispunili su do poslednjeg mesta poštovaoci Momčila Mome Kapora, od čijeg odlaska se danas navršila decenija. Tim povodm predstavljena je knjiga “Najlepše priče Mome Kapora", koju je priredila njegova supruga i osnivač Zadužbine sa njegovim imenom, Ljiljana, a sa autorovim crtežima objavila "Knjiga komerc".





- Vreme ceni ono što je Kapor uradio. Odrastao sam iz njegova dela, ali moram da naglasim da on nije bio samo pisac, slikar i novinar, već nadasve hroničar Vračara - rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i dodao da sve što je Moma uradio i dalje živi. - Pre pet godina uradili smo skver i ulicu Mome Kapora, a danas smo doneli odluku da mala zgrada u Karađorđevom parku postane njegova zadužbina. Tamo je sada Gradsko zelenilo i mali bazen koji je zatrpan. Do 15. marta Grad će preuzeti taj prostor i započeti rekonstrukciju. Obnovićemo i bazen, a ne samo prostor u kojem će biti priređivane književne večeri i izložbe. Biće to prilika da mladi piscu i slikari pokažu ono što znaju. Završićemo taj projekat do kraja ove godine jer nisu u pitanju velike pare za Grad Beograd.

Na Kaporovim slikama i delima, dodao je Vesić, vidi se Beograd kakav je danas i kakav će biti: Kapor će večno ostati sa nama.

U brojnoj publici prisutni su Milan Nedeljković, predsednik opštine Vračar, Tanja Bošković, Dušan Savić, Tatjana Peternek...

Na predstavljanju knjige govore Rada Đuričin, Vjera Mujović, Marina Rajević Savić, Mirjana Bobić Mojsilović, Aleksandar Đuričić i Ljiljana Kapor. Promociju pratiti izložba slika i crteža koja će biti otvorena do 24. marta u galeriji Opštine.

POŠTANSKA MARKA U ČAST PISCA





U ČAST Momčila Mome Kapora, od čije smrti se danas navršila decenija, Pošta Srbije izdala je poštanske marke u okviru serije "Znamenite srpske ličnosti".







Na prigodnom izdanju marke, kovertu i žigu nalaze se motivi Kaporovih crteža "Autoportret" iz 2000, "Portret Liki" iz 1982, "Beograd na šeširu" iz 2006. i "Devojka sa ružom" iz 1996. Ljiljana Kapor, supruga Mome Kapora, kazala je na predstavljanju u PTT muzeju da je sa ovim markama Momo u najboljem društvu među najznamenitijim ličnostima srpske istorije.







Direktorka Pošte Srbije Mira Petrović istakla je da ovo javno preduzeće u 2020. proslavlja 180 godina postojanja. Grafička realizacija izdanja poštanskih maraka posvećenih Kaporu delo je akademskog grafičara Jakše Vlahovića.