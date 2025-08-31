NEĆE MOĆI, Razrokost bez granica

REPORTERI bez granica ponovo demonstriraju flagrantnu razrokost kada je bezbednost novinara u pitanju, dokazujući da im nije stalo do sigurnosti svih, nego samo onih bogougodnih.

Foto Z. Jovanović

Nasilje nad novinarima u Srbiji, na koje su Reporteri bez granica (RSF) iznova i iznova upozoravali, dostiglo je novi tužni rekord, saopštila je ova nevladina organizacija, precizirajući da su dokumentovali 34 fizička napada na medijske profesionalce u manje od dva meseca. Za napade su, kako tvrde, odgovorni i politički aktivisti, i snage reda.

Zbog toga, Reporteri pozivaju Evropsku uniju, države članice i Evropski parlament da "pošalju jasnu poruku srpskim vlastima da je njihov pasivni stav - i moguće saučestvovanje - u ovim zlodelima nekompatibilna sa njihovim ciljem da se priključe EU".

Sve bi ovo bilo u redu da RSF i ovim saopštenjem nije nastavio dugu tradiciju kršenja svog osnovnog postulata da "brani pravo svakog ljudskog bića da ima pristup slobodnim i pouzdanim informacijama". U saopštenju se naime navodi da je ova organizacija od 1. jula do 25. avgusta zabeležila 34 fizička napada na novinare, fotografe i snimatelje, od čega se najveći deo dogodio tokom demonstracija izazvanih nesrećom u Novom Sadu. Od ta 34 napada, kako navode, 14 su počinile "nasilne pristalice Srpske napredne stranke predsednika Aleksandra Vučića koje su takođe napale mnoge mirne demonstrante, kao i neke policajce. Za preostalih 20 napada odgovorni su policajci".

Nijedan jedini novinar "prorežimskih" medija, dakle, nije napadnut, ali o tome malo kasnije. Za sada se posvetimo temeljima na kojim oni koji se zalažu za pouzdane informacije grade svoje informacije. Kao jedan od primera napada, RSF navodi incident od 13. avgusta kada su "pristalice SNS-a naoružane metalnim šipkama" pretukle novinare Žarka Bogosavljevića i Nikolu Bilića, koji je zadobio povrede glave i zbrinut u Urgentnom centru. RSF se za ovu informaciju poziva na autošovinistički portal "Autonomija" Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine Dinka Gruhonjića. Problem je, međutim, u tome što čak ni ovaj ozloglašeni portal nije napisao da su ovu dvojicu napale krvožedne pristalice SNS-a nego samo da su njih dvojica "napadnuti u incidentima u Novom Sadu".

Detaljniji opis ovog incidenta dobijamo od Udruženja novinara Srbije, koje, takođe, poslednjih godina ima vrlo razrok pristup odbrani novinara. UNS, koji je ovaj slučaj i prijavio Tužilaštvu, navodi da su "Bilića nepoznate osobe fizički napale u sredu, 13. avgusta 2025. godine, između 20.00 i 20.30 sati, isprva pesnicama, zatim štanglama", te da su "neke od osoba koje su napale Bilića bile maskirane", a da se "napad dogodio dok se (Bilić) nalazio sa suprugom u kafiću 'Groseta bar' u Stražilovskoj ulici". "Kolega Bilić, koji radi za portal 192, ustao je kako bi snimio prolazak studenata koji su organizovali protest. Video je i grupu maskiranih lica koja se po prolasku studenata pojavila i počela da baca topovske udare. Dok je snimao, osetio je udarac s leđa i savio se, i zatim su napadači nastavili da ga udaraju štanglama", navedeno je u prijavi UNS-a. Dakle, pouzdana informacija je da su Bilića, što je za svaku osudu, napale nepoznate osobe koje bi, u ovim okolnostima, mogle biti i "blokaderi", i "ćaciji".

Slično je i s Bogosavljevićem, koji, inače, preko društvenih mreža poziva na upotrebu Molotovljevih koktela protiv policije i SNS-a. On je udaren dok se nalazio u rulji koja je napadala prostorije SNS-a, uključujući i Kobre, i, s obzirom na okruženje u kojem je tad bio, čak je i veća verovatnoća da ga je napao neko od blokadera nego neko od opkoljenih pristalica SNS-a. Još je indikativnije što njegov slučaj, za razliku od Bilića, nije ni prijavljen Tužilaštvu. To su jedina dva konkretna slučaja koja su Reporteri naveli. Jedina.

A sada o razrokosti. RSF se, što se nas tiče, proslavio time što nikada nisu osudili bombardovanje RTS-a 1999. godine. Oni jesu pominjali taj događaj u svojim izveštajima, ali ga nisu kvalifikovali kao ratni zločin, niti su otvoreno optužili NATO za napad na civilne medijske radnike. Mnogo više pažnje posvećivali su kritici režima Slobodana Miloševića i ograničenjima slobode medija u Srbiji u to vreme nego samom činu bombardovanja televizije. I te tradicije se drže. Napadi blokadera na novinare "Informera", na primer, neprimetni su, iako su očigledni. I tu je nedvosmisleno jasno ko je agresor, za razliku od gornjeg primera.

Još gore. Iako ovo saopštenje/izveštaj tretira period od 1. jula do 25. avgusta i iako je tu kasno za navođenje napada na novinare u Kosjeriću, na primer, RSF je i u prethodnim mesecima izdavao slične uratke i ni u njima nije bilo pomena napada na bilo koje novinare, osim na one bogougodne koji se proglašavaju za objektivne, nezavisne i nepristrasne, kao što su, uostalom nepristrasni i sve ostalo i sami Reporteri. Kao i '99, nije ni pomenuta nedopustiva dvonedeljna blokada RTS-a i javni linč radnika ove medijske kuće. Isto je i s blokadom "Informera", napadima na novinare "Juronjuza", Radio-televizije Vojvodine i drugih. Istovetan pristup RSF ima i drugde. Na primer u Ukrajini, gde su ubijeni ruski novinari daleko manje važni od onih ukrajinskih.

Istovetan pristup ima i Evropska federacija novinara, koja, takođe, nikada nije osudila bombardovanje RTS-a, čija šefica Maja Sever vidi samo ugrožavanje bezbednosti jednih novinara i jednog interesa.

Ovaj nivo nepristrasnosti i objektivnosti može se objasniti i izvorom finansiranja RSF. Glavni darodavci ove nezavisne organizacije su Evropska unija, država Francuska, zapadne fondacije kao što su Nacionalna zadužbina za demokratiju, Ford fondacija, Fondacija za otvoreno društvo Džordža Soroša, fondacije Konrad Adenauer i Fridrih Ebert, kao i brojne korporacije. Oni nikako ne utiču na njihov rad, kao što ni Dragan Šolak ili Aleksandra Subotić nisu uticali na rad svojih novinara, što je danas konačno postalo kristalno jasno.