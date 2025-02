NEĆE MOĆI: Anketna Junajted USAID komisija

KOLIKO je tzv. Anketna komisija za pad nadstrešnice nosilac suvereniteta Junajted grupe i USAID-a, a koliko naroda Srbije?

Foto Z. Jovanović

Nemački pravnik i politički teoretičar Karl Šmit je 1922. godine ("Politička teologija") definisao suverena kao onog ko donosi odluku o uvođenju vanrednog stanja. U današnjim demokratijama za suverena se smatra narod koji, kako to definiše nemački politikolog Volfgang Merkel, samo legitimizacijom putem izbora legislativni suverenitet prenosi na parlament.

Dakle, u jednoj demokratiji suštinski izraz narodnog suvereniteta jesu izbori kojim se narodna volja prenosi na parlament i posredno na vladu koju taj parlament bira. Parlament tako predstavlja drugi, a vlada treći stepen narodnog suvereniteta.

U četvrtak je obznanjeno postojanje nekakve "Anketne komisije" "u cilju celovitog ispitivanja okolnosti pod kojima se urušila nadstrešnica i sveobuhvatnog sagledavanja odgovornosti za tragediju" koja nas je zadesila 1. novembra. Izgleda da je ta "komisija" formirana mnogo ranije, ali to sada nije toliko važno.

U prvoj rečenici saopštenja "o nadležnosti" ove "komisije" navodi se: "Svedoci smo već deceniju i po svakodnevnog najgrubljeg gaženja temelja na kojima počiva naša država: načela vladavine prava i narodne suverenosti". Sada se pitam, kako to oni koji stalno ponavljaju "nema izbora" i, poput predsednika Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića, predlažu formiranje vlade na osnovu volje studentskih plenuma, misle da mogu da sačuvaju narodnu suverenost flagrantnim kršenjem te narodne suverenosti. To je kao ono na šta upozorava profesor Čedomir Antić da se Ustav ne može štititi kršenjem Ustava. Baš kao što se i načelo vladavine prava ne može štititi uvođenjem selektivne pravde kojom se istovremeno zahteva hapšenje i kažnjavanje jednih i amnestiranje drugih.

Ova neformalna i samoizabrana komisija, to je više nego očigledno, nema ni traga legalnog niti bilo kog drugog legitimiteta da zastupa narodni suverenitet, jer nije proistekla iz, kako smo naveli, suštinskog izraza tog narodnog suvereniteta, to jest izbora. Grupa stručnjaka koja bi imala ovakav legitimitet ne bi se, pomalo mimikrijski, zvala "anketna komisija", nego bi bila anketni odbor koji bi formirala Skupština Srbije kao drugostepeni nosilac narodnog suvereniteta. Ali politički entiteti bliski ovoj "ekspertskoj grupi" su oni koji su učinili sve u svojoj moći da Skupštinu Srbije što je moguće više derogiraju. U tom poduhvatu jesu, nažalost, imali i pomoć vlasti, ali da je njima narodni suverenitet bio toliko pri srcu, potrudili bi se da se to izbegne, a onda bi i vlast bila primorana na drugačije parlamentarno ponašanje.

Ali ako im nije narod dao legitimitet da zastupaju njegove interese u ovom slučaju, a nisu ni studenti, postavlja se pitanje - ko je. Odgovor se može naći u biografijama i aktivnostima stručnjaka (samo)organizovanih na ovom projektu (čini mi se da je reč "projekat" prava za opis onoga čime se oni bave).

Prvo što upada u oči je da je u ovoj komisiji bilo mesta za samo dva stručnjaka građevinske struke - redovnog profesora i bivšeg dekana Građevinskog fakulteta u Beogradu Vladana Kuzmanovića, čija su specijalnost hidrotehničke konstrukcije, i diplomirani građevinski inženjer Danijel Dašić, čija su specijalnost politički aktivizam i fondovi prokaženog USAID-a. Dašić je, naime, skoro 12 godina radio za američku agenciju koju zbog zloupotrebe sredstava Donald Tramp sada zatvara.

Prvi na spisku stručnjaka za ekonomsko-finansijska pitanja je profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu Dušan Dobromirov, inače pripadnik Političkog saveta Pokreta slobodnih građana koji iz iskustva zna da "kada počnete da pratite trag novca, nikada ne znate gde može da vas odvede". Drugi je bivši guverner NBS, sada profesor na Ekonomskom fakultetu Dejan Šoškić, koji je paralelno sa obavljanjem funkcije guvernera u vreme vlasti DS-a bio suvlasnik i direktor firme CIF, inače partnera USAID-a i primaoca pomoći nemačke varijante ove agencije GIZ. Tu je i opozicioni aktivista koji predaje na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu Ognjen Radonjić. Kao i nesuđeni gradonačelnik Beograda, kandidat SSP-a Vladimir Obradović, koji je i predsednik nevladine organizacije IPMA Srbija i koji je, naravno, od 2013. lider jednog od projekata USAID-a.

Stručnjaci za medijska pitanja su Dubravka Valić Nedeljković, penzionisana profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, specijalizovana za pitanja "roda" u medijima i predsednica UO Novosadske škole novinarstva - NVO na sisi američkih poreskih obveznika. Tu je i Rade Veljanovski, koji je, ako se sećate, medijske slobode u Srbiju donosio naoružan letvom, a potom pisanjem elaborata N1 i članstvom u delegaciji ove kuće na razgovoru o dodeljivanju nacionalnih frekvencija u REM-u. Dragulj u kruni trijumvirata medijskih stručnjaka je, ipak, izvršni direktor Birodija pod pokroviteljstvom USAID-a Zoran Gavrilović, koji je toliko stručan da "naseda" (njegov citat) na pisma lažnih uzbunjivača iz RTS-a ili na laži o privatnom životu TV voditeljki. Stručnjak ranga "nisam ginekolog, ali mogu da pogledam".

Potkomisiju za pravna pitanja čine, takođe, sve vedete trougla USAID - Junajted grupa - prozapadna opozicija. Tu su Vida Petrović Škero, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji i nekadašnja predsednica tog suda, a sada predsednica Centra za pravosudna istraživanja (Cepris) koji uopšte ne morate da istražujete da biste našli vezu sa USAID-om, jer su im ime i deviza "Od američkog naroda" ove agencije na udarnom mestu veb-stranice. Zatim Radmila Dragičević Dičić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji koja je bila sudija tzv. Specijalnog suda u vreme kada se tim sudom upravljalo direktno iz Ambasade SAD. Tu su još jedan stručnjak iz Ceprisa, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu u penziji Savo Đurđić, profesorka u penziji Pravnog fakulteta Univerziteta Union Vesna Rakić Vodinelić, takođe nesuđeni gradonačelnik Beograda ispred Nove stranke Zorana Živkovića, pa još jedan ceprisovac, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Tanasije Marinković, inače član DS-a, pa advokat Jovan Rajić, osnivač i šef pravnog tima još jednog primaoca novca USAID-a, nevladine organizacije RERI, te pravnica Sofija Mandić (opet Cepris) i Vladica Ilić, menadžer pravnog tima Beogradskog centra za ljudska prava (opet USAID).

Šta mislite, nosioci čijeg suvereniteta su ovi ljudi i u čijem će interesu raditi?