DA nije tragično, bilo bi apsurdno. Ako bi iko to trebalo da razume, onda je to bivši ukrajinski komičar, potonji predsednik, sada samozvani šef države Ukrajine, Vladimir Zelenski. Ali, slabo mu ide, već pune tri ratne godine.

Novosti

Duž kilometrima dugog fronta sa Rusijom, on iz dana u dan gasi sve veći broj, sve mlađih, života svojih sunarodnika, dok vapi za sve ubojitijim oružjem od zapadnih prestonica, od kojih sada traži čak i atomsku bombu za, navodno odvraćanje moćnog suseda. Ujedno, zabranio je ruski jezik, presekao veze sa moskovskom Patrijaršijom, proterao sveštenike, srušio spomenike, pokušavajući da prekine svaku nit sa, doskora bratskim narodom, sve u grčevitoj težnji da se približi Briselu i "pridobije" NATO.

No, što mu je više rasla glad da postane deo Zapada, to mu je više promicalo koliko su mu evropski i natovski kuloari sve udaljeniji. Dok su se slatke reči slivale u potocima iz zapadnih centara moći, čiji su ga lideri privijali u čvrst zagrljaj, podgrevajući antiruska osećanja, Zelenski nije žalio ni truda, a ni dragocenih bogatstava svoje zemlje, da im se umili.

U zamenu za oružje, makar i sumnjivog kvaliteta, uz obećanja o učlanjenju u evroatlantsku porodicu, čak i na dugom štapu, sklopio je ugovore sa moćnim američkim Blek rokom i Džej Pi Morganom. Nije žalio da, kao kreditni zalog, ustupi plodne oranice zemlje ukrajinske, sada već dobrim delom izgubljene.

A onda mu je novi šef vašingtonskog Ovalnog kabineta Donald Tramp poručio da oružja više neće biti ako u zamenu ne ustupi i ukrajinske retke metale. Zelenski se najzad direktno sudario s apsurdom. Dao bi on i to, no, ti rudnici sada su na teritoriji koja je pod kontrolom Rusa.

I šta sad? Pa, sada je Zelenskom ostalo da zaključi da su Sjedinjene Države zaradile milijarde dolara od rata u Ukrajini, zahvaljujući velikim ugovorima o naoružavanju, dok su istovremeno sticale dragoceno borbeno iskustvo u ratu. "Verujem da je to doneo ovaj rat", zaključio je Zelenski u razgovoru s britanskim novinarom. Da li je razumeo razmere ukrajinske tragedije?