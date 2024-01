SVE ŠTO ONI UNIŠTE, MI ĆEMO POPRAVITI: Vučić - Koliko ljudi im je bilo na protestima, u jednom tržnom centru je bilo 30 puta više taj dan

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je Novog vikend jutra kod Jovane Jeremić. Prosečna plata u Srbiji će biti 1.000 evra, u Beogradu 1.400, najavio je predsednik.

- Šutanovac je rekao kad bude 500 skidam ti kapu, i Ćulibrk, pa je zaboravio. Do kraja 2027. godine prosečna plata biće 1.400 evra. Imamo zlata 40 tona. Nisam došao za Božić da govorim o političkim protivnicima. Šta me briga što kod njih nije završena priča, kod mene jeste. Sve što unište oni, mi ćemo popraviti. Dok nikog ne tuku i ne ulaze na silu u institucije, neka rade šta hoće. Jeste videli koliko ljudi im je bilo na protestima, tog dana u jednom tržnom centru je bilo 30 puta više ljudi. Nismo mi neviđeno dobri, nažalost, ne postoji to u politici. Postoje oni koji su viđeno loši i oni koji se trude da stvari promene. Mislio sam da je Marinika imala nešto bolje da ponudi. Što se razgovora tiče, imaću više vremena o tome, ne mogu da se bavim glupostima - rekao je predsednik.

