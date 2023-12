VUČIĆ O RTS: Kršili su izbornu tišinu samo kada je opozicija u pitanju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća građanima iz izbornog štaba SNS-a u Beogradu povodom ponovljenih izbora na pojedinim biračkim mestima. On se osvrnuo i na kršenje izborne tišine.

Foto: Printskrin

O kršenju tišine od strane RTS, kaže da su to radili samo kada su u pitanju bili drugi.

- Nisu puštali šta je Orlić govorio o protestu, već Ejdusa i ostale patetične priče Marinike Tepić. Besmisao koji su pravili 13 dana već. Lazović govori da će nešto na ulici da radi... Ti ćeš na ulici da rušiš. Držali su se zakona što se tiče liste Srbija ne sme da stane - kaže on.

Vraćajući se na temu RTS, kaže da neće govoriti da je u pravu nekome ko nije u pravu.

- Morate imati politiku koje ćete da se držite. Hoćete da vas podržim, da dođete na vlast, a vređate ljudi iz Borče, Ovče, Koteža, Batajnice. Kako da ih vređam, ti ljudi se raduju svakom uspehu Srbije. Za mene je svaki građanin Srbije isti, ma gde da živi. Znate koja bi razlika bila da isključimo Beograd iz glasanja. Razlika bi bila 50 odsto. Nema to smisla, ali ja neću da im podilazim, i to je to - kaže Vučić.

