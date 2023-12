PROPALA LAŽ ĐILASOVACA O 40.000 BIRAČA IZ REPUBLIKE SRPSKE: "Samo 6.000 Srba iz RS glasalo na izborima u Srbiji"

TELEVIZIJA N1 je u program uključila političkog analitičara iz Banjaluke Srđana Puhala, čoveka koji je nastrojen protiv predsednika Aleksandra Vučića i redovan je gost N1, ali nije mogao da prećuti laž "Srbije protiv nasilja" o 40.000 lažnih birača iz Republike Srpske.

- Morate imati u vidu da se u Republici Srpskoj dobijanje srpskog državljanstva doživljava kao patriotski čin, a odlazak u Srbiju na glasanje kao simbolična poruka da ne postoji granica između nas, i to je tako dugi niz godina! Oko 12.500 ljudi u Republici Srpskoj je imalo pravo glasa u Srbiji na ovim izborima, a od toga je tek polovina izašla! To nije procenat koji može da utiče na rezultat! Nemojte da krivite obične male ljude za to! - kazao je Puhalo.

PROPALA LAŽ ĐILASOVACA O 40.000 BIRAČA IZ REPUBLIKE SRPSKE: "SAMO 6.000 SRBA IZ REPUBLIKE SRPSKE GLASALO NA IZBORIMA U SRBIJI!"



