"ONI BI DA PONOVO SVE UNIŠTE, ZATO ĆEMO DA IH POBEDIMO" Predsednik Vučić na skupu u Jagodini poslao snažne poruke narodu (FOTO/VIDEO)

LISTA "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" održala je danas predizborni skup u sportskoj hali u Jagodini.

Foto: Novosti

Predizborni skup počeo je u 17 časova.

Obraćanje Aleksandra Vučića

Predsednika je prilikom izlaska na binu dočekale ovacije

- Ja sam sad prvi put slušao profesorku Drulović i iskreno osetio sam se kao đak pred profesorom, da možda nismo nešto uradili kako treba. Ovo kažem jer sam ponosan na sve ove ljude koji su sa nama i koji su najbolji u Srbiji, oni koji predstavljaju pristojnu Srbiju i žele da Srbija napreduje. Hvala i vama i onim ostalim dve hiljade koji se ne plaše da će biti napadani, kao što jesu - rekao je Vučić.

Predsednik je podsetio na otvaranje gasnog inetrkontekotra u Nišu.

Foto: Novosti

- Danas i juče sam ceo dan u Nišu. Danas smo otvorili interkonektor, nastavljamo da radimo na infrastrukturi. Za vas u Pomoravskom okrugu je važno pruga Beograd - Niš, što je sigurnost za dolazak investitora - kaže predsednik.

- Kao što je profesorka rekla, gradili smo mnoge bolnice, ali u Jagodini nismo. Do marta ćete dobiti magnetnu rezonancu i mamograf. Obnovićemo ovde Opštu bolnicu, uložićemo 48 miliona evra - najavio je predsednik.

Foto: Novosti

- Od početka kampanje su nas napadali najgorim mogućim neistinama, šireći mržnju ne samo prema meni, nego prema svakom od vas. Dali su sebi za pravo da se postave da su pametniji i važniji od nas. Da se našalim, Đilas priča o poštenju, a uzeo 619 miliona evra. I hoće da zbog njegovog poštenja glasate za njega. Nemam ništa protiv loših đaka, ima tu dobrih ljudi, ali loši đaci slušaju učitelje, kao ja profesorku Drulović. A onda se Miki G17 Aleksić, koji nije mogao da završi razred, setio se da kaže da je on pametan, a mi glupi - kaže Vučić.

- Ovaj iz G17 i Marinika Tepić su zajedno promenili 12 stranaka. Mnogo je za 4 života. I nemojte da zaboravite da su to oni isti koji su vam obećavali da ćete da dobijete po 1.000 evra. Na to su zaboravili, ali su sebi u džep stavili 619 miliona - kaže predsednik i dodaje:

Foto: Novosti

- Znam da ne teče med mleko, ali znamo koliko smo se trudili i borili i šta smo uradili. Znam da penzioneri nemaju velike penzije, ali imaju znatno veće. Povećaćemo ih 14,8 odsto već od 1. januara i svake godine ćemo drastično da ih povećevamo.

- Ako nam ukažete poverenje, do kraja mandata će prosečne plate biti 1.400 evra, a penzije preko 650. I minimalna zarada najmanje 650 da mogu da prehrane decu. I za Resavicu da kažem da ću da im čuvam posao i da će im plate biti veće - najavio je Vučić.

- Oni bi ponovo da nam unište Srbiju, da ponovo zakatanče fabrike. Verujte da bi uradili brže nego što mislite. Oni nemaju ideale. Ja imam snove da gradimo.

- Jeste li videli njihovog kandidata za gradonačelnika Beograda, bezličan lik. Da li ste videli njegov spot? Sve što smo mi radili". Čovek je sprečavao da se gradi Beograd na vodi, a sad bi da da 1000 stanova. Izbori su ozbiljna stvar. Država nije igračka, nije šala. Možete da se ljutite na nekog, ali na kraju vaša je obaveza i dužnost da sednete sa porodicom i kažete da budemo ozbiljni i da vidite ko vam garantuje sigurnu budućnost - rekao je on o opoziciji.

- Ovde u Pomoravlju smo deceniju imali egzodus, odlazili su u zapadne zemlje. Mali broj njih se već vratio, a pozivam ih sve da razmisle. To su za nas ključne stvari. Ovde su sve dobri domaćini. Imamo kuće, ali su prazne. Moramo da obezbedimo još investitora, da ljudi imaju posao. Pitate se zašto to nismo uradili ranije. Ne znam. Ja sam kriv. A evo i zašto. Opterećen problemima, svakih sedam dana idem u Brisel. Samo da to imate u vidu. Sa druge strane borimo se za investitore, i ovo će biti rekordna godina. Imamo ih sve više iz Azije. Sve je to rezultat naše politike.

- Kad je počeo rat u Ukrajini, bio sam oprezan. Da ne srušimo poziciju prema KiM, a da istovremeno ne srušimo prijateljstvo preko noći uvođenjem sankcijama. A onda su svi graknuli i tada su mnogi glasali za druge političke partije. Zato sam se angažovao u ovoj kampanji, da bar nešto vratim, jer sam vodio politiku dobru za državu, a ne za svoju stranku - kaže Vučić.

Foto: Novosti

- Raskokodakali se da će Vučić posle izbora 3. aprila da uvede sankcije Rusiji. Dođe i prođe 4. april, prođe i cela godina, a Vučić ne uvede sankciji. A oni odmah iza 3. aprila, setili se da kažu 'Vučić je protiv Evrope, moramo da uvedemo sankcije'. Đilas kaže da je opšte poznat stav SSP da je za uvođenje sankcija, a onda mesec dana kasnije kaže da je opšte poznat stav SSP protiv uvođenja sankcija. Toliko o doslednosti. Svi oni, šta god sad govorili, trebaće im jedan dan da se ujedine u koalciju protiv Srbije. Zato vas molim da, da bismo ih pobedili, date glas listi "Srbija ne sme da stane". To je jedina garancija da ćemo sačuvati Srbiju.

- Sledeća i godine pred nama biće mnogo bolje zbog reformi. Hvala premijerki Brnabić što se borila. Dolazi bolje vreme za svaku kuću. Kažu ako izađe još 5 odsto, Vučić odlazi sa vlasti. Nije meni za vlast, nego što bi ponovo sve da unište. E, zato ćemo da ih pobedimo, ubedljivije nego ikad. Svu energiju, sve što želite svojoj zemlji obeležite olovkom u nedelju. Za slobodnu, slobodarsku i demokratsku Srbiju - završio je Vučić.

Obraćanje doktorke Jelene Drulović

- Meni je ogromno zadovoljstvo da se nalazim ovde pred vama gde ste se okupili u ogromnom broju. Moja glavna poruka je da sam jako ponosna što živim ovde u Srbiji - rekla je doktroka i dodala:

- Mnogo je razloga za to, a glavni je što mogu da lečim pacijente na najbolji mogući način, što je ostvarenje mog životnog sna.

Govoreći o borbi sa multipla sklerozom, rekla je:

- Maja 2020. godine dogodila se revolucija. Pacijenti i mi od tada živimo u snu, jer se naši pacijenti leče kao svuda u svetu. To je ogroman uspeh koji nam je država omogućila da se postigne. Ponosna sam jer se naši pacijenti leče kao i u Nemačkoj, kao i bilo gde u svetu, po najvišim svetskim standardima.

Foto: Novosti

- Naša država se posvetila unapređenju zdravstvenog sistema i lečenju čak i najtežih oboljenja. Ne možete da shvatite koliko to znači. Kad vam dođe pacijent, a vi mu kažete da će moći da živi kao svi drugi ljudi - kaže Drulović.

- Možda sam i najsrećnija jer se zapošljavaju mladi. Moramo tako da nastavimo, jer Srbija apsolutno ne sme da stane - izjavila je profesorka.

Dolazak predsednika Vučića

U sportsku halu je ušao predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je dočekan uz aplauze i povike "Aco, Srbine!".

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Obraćanje direktora Muzeja žrtava genocida Dejana Ristića

- Drago mi je da smo se okupili i da se tokom kampanje okupljamo širom Srbije kako bismo pokazali da ima građana Srbije koji vole svoju domovinu i spremni su za nju da se bore, da stvaraju boljitak i dobrobit za celo društvo - počeo je istoričar.

On je izrazio zabrinutost zbog toga što je kampanja počela na vrlo ružan način - udarima na predsednika Vučića i njegovu porodicu.

- Kao roditelj, ali i građanin apelujem da poštujemo načela lepog ponašanja - rekao je Ristić.

- 17. decembra podržite našu listu, ali ne zbog nas koji smo na njoj, već zato što Srbija ne sme da stane - izjavio je Ristić.

Foto: Novosti

Obraćanje specijaliste pedijatrije dr Nenada Đurovića

Za govornicu je prvi izašao mladi pedijatar, dr Nenad Đurović.

- Životni put sam započeo ovde u Jagodini. Detinjstvo sam proveo u Gornjoj Resavi. Po diplomiranju na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu dato mi je poverenje od strane države i predsednika Republike da znanje usavršavam u Jagodini. U Beogradu sam obavio specijalističke studije, a onda se vratio u Jagodinu da osnujem svoju porodicu - izjavio je Đurović i dodao:

- Naša bolnica je dobila dva skenera, nadam se da će predsednik uslišiti i molbe da dobijemo i nove procedure i nove lekove.

Foto: Novosti

- Sve ovo o čemu sam pričao ima tok. To je put napred. Molim vas da na ovom putu pratimo našeg predsednika Vučića, jer Srbija ne sme da stane. Živela Srbija - završio je Đurović.

Početak skupa

Početak skupa obeležilo je intoniranje himne "Bože pravde".

Među prisutnima su ministar Zoran Gajić, proslavljeni sportisti Željko Rebrača, Marko Kešelj i Dušan Borković, pevač Đorđe David...

Kako se može videti po fotografiji, puna sportska hala u Jagodini očekuje dolazak predsednika Srbije na predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".

Foto Novosti