Podnosim ostavku na mesto poslanika, a nakon oporavka idem na teren-svi moramo dati sve od sebe, jer cilj je jedan- pobeda!





Ovo je danas saopštio jedan od lidera DF i predsednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić, koji se od srca zahvalio svima koji su iskreno izrazili zabrinutost, interesovali se za njegovo zdravlje i poželeli brz oporavak.





- U ovih nekoliko dana, uverio sam se u plemenitost i solidarnost brojnih ljudi. Bilo je, očekivano, i onih drugih - manje dobronamernih, ali se na njih ne ljutim, jer je sve to naša Crna Gora, ljudska, čojska, viteška, ali i surova, isključiva i nemilosrdna. Na žalost, neću biti u mogućnosti da budem prisutan i učestvujem kada se ovih dana u Skupštini CG bude raspravljalo o izboru VDT-a i o još nekim veoma važnim temama, koje iziskuju da klub poslanika DF bude kompletan. Ne moram ni pominjati koliko je izbor VDT-a važna tema za DF, koji se godinama neprestano nalazi na meti korumpiranog sudstva i tužilaštva. Zato ću podneti ostavku na mesto poslanika u Skupštini Crne Gore, sa namerom da omogućim da na moje mesto što pre dođe sledeći poslanik sa naše liste - predsednik Opštinskog odbora Nove srpske Demokratije u Podgorici, diplomirani pravnik Radoš Zečević, kako bi klub DF-a radio u punom kapacitetu, napisao je Mandić u izjavi.





-Svakako, ono što sam za skupštinskom govornicom, na teme koje su donosile sednice, imao da kažem, kazao sam u proteklom vremenu jasno i nepokolebljivo, ne potčinjavajući se onima koji su stvarali nedemokratski ambijent i iznuđivali poslušnost. Saopštavao sam i stvari za koje sam znao da nisu popularne, koje ne idu niz dlaku delu javnog mnenja i koje drugi šapuću na uvo. Zato što, u susretu sa izazovima i ozbiljnim temama, nisam želio da ustuknem, proseći nove glasove a izdajući one koji su me glasali i dali mi mandat da u njihovo ime pokažem stav. Nisam se dodvoravao ni masovnim medijima i njihovim narativima. Vinston Čerčil je kazao: “Stav je mala stvar koja čini veliku razliku”. Mi smo tu razliku napravili. Bilo je žestokih rasprava, teških sjednica, gužve, meteža, ali ničega što u takvom obliku, pa i još radikalnijem, nemaju britanski, japanski, italijanski, turski, ukrajinski i drugi parlamenti u svijetu. Jedino čega u ostalim parlamentima civilizovanih zemalja nema, to je intervencija policije. Zato u narednom sazivu Skupština mora dobiti potpuni integritet. Vreme oporavka iskoristiću da se posvetim obavezama i velikim izazovima koji su pred nama, a pre svega koncipiranju strategije za period koji dolazi, kaže Mandić, koji se nakon povratka u Crnu Goru u potpunosti posvećuje radu na terenu.





-Pred nama je teška kampanja, teška borba, koja se mora završiti trijumfom naroda i njegove volje, ako želimo da izvučemo Crnu Goru iz kandži kriminalnog, antisrpskog i antipravoslavnog režima. Prostora za kalkulacije nema. Svi u opoziciji moramo da pružimo maksimum. Prioritet mora imati ono što smo spremni da pružimo, a ne da uzmemo. Cilj je jedan: pobeda. Dugujemo je generacijama onih koje ovaj režim obespravljuje, svima onima koji su se borili protiv tiranije, koji nisu odustali. Pobedu dugujemo i onima koji više nisu sa nama, a koji su do kraja ostali uspravni u svojoj borbi za slobodu. Pobeda je zadatak svih generacija koje u ovoj borbi učestvuju, stoji u pisanoj izjavi Mandića, koji poziva ''sve kojima je na srcu slobodna Crna Gora, koji se zalažu za načela slobode i demokratije, koji su privrženi tradicionalnim vrednostima, koji se nisu odrekli svojih predaka i čvrsto stoje na braniku svoje SPC, koji žele moralnu obnovu, ekonomsku održivost, borbu protiv korupcije, koji smatraju da je krajnje vreme da ova zemlja osvoji mogućnost demokratske smene vlasti, da se priključe velikom frontu demokratije, da zajedno ostvarimo veliku, istorijsku pobedu!''.