M. STANOJKOVIĆ | 03. jun 2020. 07:30 |

U opštinama od petka prijave za kartice programa "Tri plus". Povlastice će moći da ostvare za prodavnice, karte, račune za komunalne usluge. Uslov za priključenje projektu povlastica da je barem jedno dete maloletno

RODITELjI sa troje ili više dece, od kojih je barem jedno maloletno, od petka 5. juna će na šalterima gradskih opština moći da se prijave za izdavanje besplatnih kartica koje će im omogućiti brojne popuste i pogodnosti pri kupovini, plaćanju računa, ulaznica, saznaju "Novosti". Ove kartice za povlastice realizovaće se u okviru projekta "Tri plus" istoimenog udruženja iz Čačka, kome je Grad Beograd pristupio početkom godine. Na taj način godišnje će, prema nekim procenama, u kućnom budžetu moći da uštede između 300 i 500 evra.

Kako "Novosti" saznaju, zainteresovani za dobijanje kartice "Tri plus" kako bi dobili porodičnu povlasticu treba da se jave zaposlenima na šalterima opštine na čijoj su teritoriji prijavljeni, gde će potpisati izjavu da žele da pristupe u koju će uneti neophodne podatke. Nakon prijave, kartice će im biti isporučene u narednih desetak dana.

- Očekujemo da će 35.000 porodica u Beogradu biti korisnici ovog programa te da će im biti od velike koristi - otkriva, za "Novosti", Tanja Popović, članica Gradskog veća. - Pozivamo sve roditelje sa troje i više dece, kao i privredne subjekte da se priključe ovoj akciji. Važno je napomenuti da oni koji se ne prijave tokom prvih sedam dana mogu to da učine tokom čitave godine.

Prema navodima Popovićeve, porodice će moći da ostvare brojne pogodnosti kod svih privrednih subjekata koji već deo projekta, ali i onih koji tek treba da pristupe ovoj akciji.

- U toku je, potpisivanje ugovora sa gradskim preduzećima, sportskim centrima, zoološkim vrtom, kulturnim institucijama grada i drugim subjektima u kojima će porodice moći da ostvare popuste - kaže Popovićeva.

Projekat ponosna kartica "Tri plus" sproveden je već u petnaestak lokalnih samouprava u Srbiji. Kako navode u Gradu, Beograd je postao član Udruženja "Pokret za decu tri plus" iz Čačka koje želi da pokaže poštovanje prema porodicama sa troje i više dece, kako bi ohrabrili i druge roditelje da se odluče za proširenje porodica. Pokret "Tri plus" osnovan je sa ciljem da se pobedi "bela kuga". U Srbiji ima 138.000 porodica sa troje i više dece.

- Pozivamo sve koji mogu da se prijave u narednih desetak dana i daju popuste - kaže za "Novosti" Vladica Gavrilović, predsednik Pokreta "Tri plus" iz Čačka. - Nalepnice sa našom oznakom i objašnjenjima biće zalepljene na nekoliko lokacija.

I RUSI PREUZELI IDEJU

OSIM mnogih lokalnih samouprava u Srbiji, Pokret "Tri plus" potpisao je ugovor i u Rusiji. Ovaj pokret na taj način proširiće se i na ruske gradove, koji će preuzeti njihovo obrazac borbe protiv "bele kuge".