Zbog izvođenja radova na Savskom trgu koji počinju sutra i trajaće do 5. aprila, potpuno će biti obustavljen saobraćaj u ovoj zoni, što će dovesti do sledećih izmena na linijama javnog prevoza, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.





TRAMVAJSKI SAOBRAĆAJ:





– tramvaji sa linije br. 13 (Banovo brdo – Blok 45) će saobraćati na redovnoj trasi preko Mosta na Adi;

– tramvaji sa linije br. 11 (Kalemegdan/Donji grad – Blok 45) će i dalje saobraćati u oba smera preko Starog savskog mosta;

– tramvaji sa linija br. 3L1 (Omladinski stadion – ŽS Topčider), 6 (Tašmajdan – Ustanička), 7 (Ustanička – Blok 45), 9 (Banjica – Blok 45), 12 (Omladinski stadion – Banovo brdo) i 14 (Ustanička – Banjica) se ukidaju zbog nemogućnosti izlaska tramvaja iz pogona do redovnih trasa;







– uspostavlja se privremena tramvajska linija br. 12L – (Kalemegdan /Donji grad/ – Banovo brdo) sa sledećom trasom:





Smer A: KALEMEGDAN /DONjI GRAD/ – Bulevar vojvode Bojovića – Tadeuša Košćuška – Pariska – Pristanište – Karađorđeva – Stari savski most – Zemunski put – Milentija Popovića – Bulevar Milutina Milankovića – Đorđa Stanojevića – Bulevar heroja sa Košara – Most na Adi – saobraćajnica pored Hipodroma – Vladimira Radovanovića – Požeška – BANOVO BRDO;









Smer B: BANOVO BRDO – Požeška – Vladimira Radovanovića – saobraćajnica pored Hipodroma – Most na Adi – Bulevar heroja sa Košara – Đorđa Stanojevića – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića – Zemunski put – Stari savski most – Karađorđeva – Pristanište – Pariska – Tadeuša Košćuška – Bulevar vojvode Bojovića – KALEMEGDAN /DONjI GRAD/.





Kao zamena za ukinute tramvajske linije uspostavljaju se privremene autobuske linije:

Trasa linije br. 6A (Vukov spomenik – Ustanička)

Smer A: VUKOV SPOMENIK – Kraljice Marije – Bulevar kralja Aleksandra – USTANIČKA;

Smer B: USTANIČKA – Bulevar kralja Aleksandra – Ruzveltova – Kraljice Marije – VUKOV SPOMENIK.

Trasa linije br. 7A (Ustanička – Blok 20)

Smer A: USTANIČKA – Bulevar kralja Aleksandra – Resavska – Nemanjina – Balkanska – Gavrila Principa – Lička – Karađorđeva – Stari savski most – Zemunski put – Vladimira Popovića – BLOK 20;

Smer B: BLOK 20 – Vladimira Popovića – Zemunski put – Stari savski most – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Kravcova – Savska – Miloša Pocerca – Sarajevska – Nemanjina – Resavska – Bulevar kralja Aleksandra – USTANIČKA.





Trasa linije br. 9A (Banjica 2 – Blok 20)

Smer A: BANjICA 2 – Paunova – Baštovanska – Bebelova – Vojvode Stepe – Trg oslobođenja – Bulevar oslobođenja – Trg Slavija – Nemanjina – Balkanska – Gavrila Principa – Lička – Karađorđeva – Stari savski most – Zemunski put – Vladimira Popovića – BLOK 20;

Smer B: BLOK 20 – Vladimira Popovića – Zemunski put – Stari savski most – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Kravcova – Savska – Miloša Pocerca – Sarajevska – Nemanjina – Trg Slavija – Bulevar oslobođenja – Trg oslobođenja – Vojvode Stepe – Bebelova – Baštovanska – Paunova – BANjICA 2.

Trasa linije br. 9A1 (Trg Slavija – Banjica 2)

Smer A: TRG SLAVIJA – Bulevar oslobođenja – Trg oslobođenja – Vojvode Stepe – Bebelova – Baštovanska – Paunova – BANjICA 2;

Smer B: BANjICA 2 – Paunova – Baštovanska – Bebelova – Vojvode Stepe – Trg oslobođenja – Bulevar oslobođenja – TRG SLAVIJA.

Privremene autobuske linije br. 3A i 5A menjaju trase i to:

Trasa linije br. 3A (Savska – Kneževac)

Smer A: SAVSKA – Bulevar vojvode Mišića – Topčiderska – Bulevar patrijarha Pavla – Patrijarha Dimitrija – Oslobodilaca Rakovice – Oslobođenja – KNEŽEVAC;

Smer B: KNEŽEVAC – Oslobođenja – Oslobodilaca Rakovice – Patrijarha Dimitrija – Bulevar patrijarha Pavla – Topčiderska – Gardijska – Bulevar patrijarha Pavla – Bulevar vojvode Mišića – SAVSKA

Trasa linije br. 5A (Dorćol SRC „Milana Gale Muškatirović” – Omladinski stadion)

Smer A: DORĆOL SRC „Milana Gale Muškatirović” – Tadeuša Košćuška – Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Kraljice Marije – Ruzveltova – OMLADINSKI STADION;

Smer B: OMLADINSKI STADION – Ruzveltova – Kraljice Marije – 27. marta – Džordža Vašingtona – Cara Dušana – Tadeuša Košćuška – DORĆOL SRC „Milana Gale Muškatirović”.



AUTOBUSKI SAOBRAĆAJ:

– autobusi sa linija br. 46 (Savski trg – Mirijevo), 51 (Savski trg – Bele vode), 511 (Savski trg – Sremčica) i 601 (Savski trg – Surčin) će u smeru prema privremenom terminusu u Balkanskoj ulici saobraćati ulicama Drinskom, Sarajevskom, Hajduk Veljkovim vencem, Balkanskom, dok će u smeru ka periferiji sa privremenog terminusa u Balkanskoj ulici saobraćati ulicama Balkanskom, Gavrila Principa, Ličkom, Karađorđevom, Zemunskim putem, Bulevarom Vudroa Vilsona, Nikolaja Kravcova, Savskom i dalje redovnim trasama;



– autobusi sa linija br. 91 (Savski trg – Ostružnica/Novo naselje), 92 (Savski trg – Ostružnica/Karaula), 551 (Savski trg – Velika Moštanica – Sremčica) i 553 (Savski trg – Rucka) će se u smeru ka Savskom trgu kretati Savskom ulicom do privremene okretnice neposredno pre Savskog trga u zoni zgrade Pošte i istom trasom će se kretati nazad;







– autobusi sa linija br. 36 (Savski trg – Slavija – ŽS Beograd centar), kao i noćne linije 51N i 601N će u smeru ka Mostaru saobraćati ulicama Nemanjinom, Balkanskom, Gavrila Principa, Ličkom, Karađorđevom, Bulevarom Vudroa Vilsona, Nikolaja Kravcova, Savskom i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Trgu Slavija saobraćati ulicama Savskom, Drinskom, Sarajevskom, Hajduk Veljkovim vencem, Nemanjinom i dalje redovnom trasom;







– za autobuse sa linija br. 78 (Banjica 2 – Zemun/Novigrad) i 83 (Crveni krst – Zemun/Bačka), kao i minibus sa linije E1 (Ustanička – Blok 45) važiće postojeći privremeni režim po kome se vozila na ovim linijama kreću u smeru ka Trgu Slavija Bulevarom Mihajla Pupina, Brankovim mostom, Brankovom, Kraljice Natalije, Kneza Miloša, Nemanjinom i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka Zemunu saobraćati ulicama Nemanjinom, Balkanskom, Gavrila Principa, Pop Lukinom, Brankovom, Brankovim mostom, Bulevarom Mihajla Pupina i dalje redovnim trasama;







– minibus sa linije A1 (Slavija – Aerodrom) će u smeru ka aerodromu saobraćati ulicama Nemanjinom, Balkanskom, Gavrila Principa, Brankovim mostom, Bulevarom Mihajla Pupina i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Trgu Slavija saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Brankovim mostom, Brankovom, Kraljice Natalije, Kneza Miloša, Nemanjinom i dalje redovnom trasom.

Vozila sa prigradskih linija iz smera Barajeva, Obrenovca, Lazarevca, Sopota i Mladenovca:





– u smeru ka BAS-u saobraćaće ulicama Savskom, Nikolaja Kravcova (produžetak Višegradske ulice u Beogradu na vodi), Bulevarom Vudroa Vilsona, odakle je moguće desno skretanje ka BAS-u;







– u smeru ka periferiji saobraćaće ulicama: BAS, Karađorđevom, Zemunskim putem, Bulevarom Vudroa Vilsona, Nikolaja Kravcova, Savskom i dalje redovnim trasama.







PRIVREMENO SE USPOSTAVLjAJU SLEDEĆA STAJALIŠTA:





– „Nemanjina” za privremene linije br. 7A, 9A i redovnu liniju br. 36 u smeru ka Trgu Slavija u Ulici hajduk Veljkov venac, 25 metara posle pešačkog prelaza koji se nalazi u zoni raskrsnice sa Birčaninovom ulicom;



– „Staro sajmište” za privremene linije br. 7A i 9A u smeru ka terminusu „Blok 20” u Ulici zemunski put, 30 metara posle semaforisanog pešačkog prelaza koji se nalazi u zoni raskrsnice sa Ulicom sajmište (neposredno ispred auto i tepih perionice);

– „Staro sajmište” za privremene linije br. 7A i 9A u smeru ka terminusu „Trg Slavija” u Ulici zemunski put, na poziciji EDB stuba, 30 metara ispred semaforisanog pešačkog prelaza koji se nalazi u zoni raskrsnice sa Ulicom sajmište;



– BAS za linije br. 7A i 9A, 36, 46, 51, 511 i 601 u smeru ka Mostaru i Trgu Slavija, na poziciji EDB stub u Bulevaru Vudroa Vilsona, 30 metara posle obeleženog pešačkog prelaza koji se nalazi u zoni ulaza u BAS;



– BAS za linije br. 7A i 9A u smeru ka Novom Beogradu na privremeno ukinutom stajalištu za linije 78 i 83 koje se nalazi u zoni ulaza u BAS;



– „Palata pravde” za linije br. 7A i 9A, u smeru ka Trgu Slavija, u Savskoj ulici, 20 metara pre raskrsnice i zaustavne linije sa Ulicom Miloša Pocerca (privremena lokacija stajališta koja je korišćena tokom rekonstrukcije zgrade Palate pravde);

– „Palata pravde 1” za linije br. 36, 46, 51, 511 i 601 u smeru ka Mostaru, kao i prigradske linije u smeru ka Barajevu, Obrenovcu, Lazarevcu, Sopotu i Mladenovcu, na poziciji EDB stuba u Ulici Nikolaja Kravcova, oko 30 metara ispred raskrsnice sa Savskom ulicom;



– „Palata pravde 1” za prigradske linije iz smera Barajeva, Obrenovca, Lazarevca, Sopota i Mladenovca ka BAS-u, na poziciji EDB stuba koji se nalazi u Ulici Nikolaja Kravcova, oko 50 metara posle raskrsnice sa Savskom ulicom (neposredno ispred kolskog ulaza);



– „Savska (okretnica)” polazno stajalište za linije br. 3A, 91, 92, 551, 553, Savska ulica br. 2, u visini stuba javne rasvete u delu saobraćajne trake neposredno pre desnog skretanja ka objektu Pošte;



– „Savska (okretnica)” dolazno stajalište za linije br. 3A, 91, 92, 551, 553, Savska ulica, pre zone radova, Savskoj ulici ispred kućnog br. 5.

Takođe, privremeno se uspostavljaju autobuska stajališta u Bulevaru kralja Aleksandra u zonama postojećih tramvajskih stajališta:



– „GO Zvezdara” za privremene linije br. 6A i 7A u smeru ka Ustaničkoj ulici, na poziciji EDB stuba ispred KB 146 (knjižara LAGUNA), 25 metara posle bašte lokala ORAO;



– „GO Zvezdara” za privremene linije br. 6A i 7A u smeru ka Vukovom spomeniku, na poziciji EDB stuba ispred KB 89, neposredno ispred raskrsnice sa Ulicom Luke Vukalovića;

– „Pijaca Đeram” za privremene linije br. 6A i 7A u smeru ka Ustaničkoj ulici, na poziciji EDB stuba ispred KB 194, 50 metara posle raskrsnice sa Ulicom Starca Vujadina;

– „Pijaca Đeram” za privremene linije br. 6A i 7A u smeru ka Vukovom spomeniku, na poziciji EDB stuba ispred KB 123, 20 metara posle oznake opšteg invalidnog mesta koje se nalazi ispred KB 125;

– „Pop Stojanova” za privremene linije br. 6A i 7A u smeru ka Ustaničkoj ulici, na poziciji EDB stuba ispred KB 238, 37 metara posle pešačkog prelaza koji se nalazi u zoni raskrsnice sa Ulicom Pop Stojanovom;



– „Pop Stojanova” za privremene linije br. 6A i 7A u smeru ka Vukovom spomeniku, na poziciji EDB stuba ispred KB 159, 48 metara posle pešačkog prelaza koji se nalazi u zoni raskrsnice sa Tršćanskom ulicom;



– „Lion” za privremene linije br. 6A i 7A u smeru ka Ustaničkoj ulici, na poziciji EDB stuba ispred ulaza u JP „Putevi Srbije”, 25 metara posle pešačkog prelaza koji se nalazi između dva tramvajska stajališta „Lion”;



– „Lion” za privremene linije br. 6A i 7A u smeru ka Vukovom spomeniku, na poziciji EDB stuba ispred KB 195, 25 metar posle pešačkog prelaza koji se nalazi između dva tramvajska stajališta „Lion”.

Na izmenjenim delovima trasa, vozila javnog prevoza će koristiti postojeća stajališta.

Preporuke korisnicima javnog prevoza:

Putnici koji su do sada koristili tramvajsku liniju 3L1 (ŽS Topčider – Omladinski stadion) za vezu od Topčidera prema centru grada, mogu koristiti autobusku liniju 3A koja će koristiti privremeni terminus u Savskoj ulici.

Zamena za tramvajsku liniju 6 (Tašmajdan – Ustanička) je privremena autobuska linija 6A koja će imati istu trasu kroz Bulevar kralja Aleksandra, ali će biti skraćena do terminusa „Vukov spomenik”.

Svi putnici koji su do sada koristili tramvajsku liniju 7 (Ustanička – Novi Beograd/Blok 45) za vezu starog dela grada sa Novim Beogradom, mogu koristiti privremenu autobusku liniju 7A sa kojom će iz Bulevara kralja Aleksandra moći da dođu do Starog sajmišta, gde mogu presedati na tramvajsku liniju 11 do novobeogradskih blokova.

Takođe, putnici koji su koristili tramvajsku liniju 9 (Banjica 2 – Novi Beograd/Blok 45) za vezu starog dela grada sa Novim Beogradom, mogu koristiti privremenu autobusku liniju 9A sa kojom će iz Ulice vojvode Stepe moći da dođu do Starog sajmišta, gde mogu presedati na tramvajsku liniju 11 do novobeogradskih blokova. Ukoliko žele da završe putovanje u zoni Slavije, mogu koristiti i privremenu autobusku liniju 9A1.

Putnici koji su koristili tramvajsku liniju 12 (Omladinski stadion – Banovo brdo) za vezu Banovog brda sa centrom grada, mogu kao alternativu koristiti linije 23 (Karaburma 2 – Vidikovac) uz mogućnost presedanja u zoni raskrsnice Takovska – 27. marta na liniju 5A, koja omogućuje vezu do Omladinskog stadiona.

Za sve koji su do sada koristili tramvajsku liniju 14 (Ustanička – Banjica 2) zamena su privremene autobuske linije 6A i 7A u Bulevaru kralja Aleksandra i 9A i 9A1 u Ulici vojvode Stepe, a za vezu ova dva dela grada mogu koristiti liniju 33 (Pančevački most – Kumodraž) presedanjem kod Pravnog fakulteta, odnosno na Slaviji.