HRVATI OPET ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili navijači u Hrvatskoj (FOTO)
Najnovije vesti iz Hrvatske zgrozile su mnoge.
Naime, navijači Dinama iz Zagreba, Bed blu bojsi (Bad blue boys) na poslednjoj utakmici, gradskom derbiju s Lokomotivom, razvili su ogroman transparent sa ustaškim pozdravom:
"Za dom spremni!"
Iako su pod tim pokličem ustaše klale stotine hiljada Srba, Jevreja, Roma i drugih u Drugom svetskom ratu, ponajviše u sistemu logora Jasenovac (ali i ne samo tamo), i iako je, bar zvanično, promovisanje ustaške ideologije zabranjeno u Hrvatskoj, "BBB" su razvili pomenuti transparent i - na tome nisu stali.
Nakon ove koreografije, usledila je nova, jer je na drugom delu transparenta pisalo “Šta ćemo sad, gradonačelniče?”
Navijači Dinama sa severne tribine Maksimira, time su aludirali na nedavna dešavanja oko koncerta Marka Perkovića Tompsina i reakciju zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji je navedenom pevaču postavio ultimatum, tačnije zabranu korišćenja navedenog pozdrava u slučaju koncerta. Huligani iz Zagreba su, prkoseći gradonačelniku, iznova zgrozili svet - dičeći se pokličem koji je obeležio najkrvaviju epohu teritorije na kojoj je sada Republika Hrvatska.
Na istoj utakmici - koreografija kojoj se svet smeje
Podsetimo, kao što su vas "Novosti" juče izvestile, BBB su na istom meču napravili i koreografiju u čast, ni manje ni više, 1.100. godišnjice hrvatske kraljevine.
Koreografija je bila posvećena "kralju Tomislavu", "prvom velikom kralju Hrvata", i izgledala je ovako:
Grafički posmatrano, a sigurno i iz tifo-ugla (onih najvatrenijih navijača), sama koreografija vizuelno ne deluje loše, ali je smeh izazvala činjenica - šta, zapravo, predstavlja?
Jer, čak i najveći hrvatski istoričari uopšte ne pominju postojanje "kralja Tomislava".
Najpre, ništa se o tom o hrvatskom vladaru ne nalazi u čuvenom delu "O upravljanju Carstvom" (De administrando imperio) Konstantina Porfirogenita, koji opširno piše o Hrvatskoj toga vremena, niti se on spominje kod "oca hrvatske istoriografije", Ivana Lučića, u "Šest knjiga o kraljevstvu Hrvatske i Dalmacije" (De regno Croatiae et Dalmatiae libri sex) iz 1666. godine. Upravo je Lučić smatrao da su spisi splitskih sabora (u kojima se i navode neke "činjenice" koje Hrvati veličaju) - falsifikati. Takođe, Tomislava nije pomenuo ni hrvatski hroničar Ivan Tomašić vek ranije, u svom delu "Chronicon breve regni Croatiae".
Ipak, ruku na srce, u pismu pape Jovana desetog dalmatinskom sveštenstvu on navodi i "... Tomislav, hrvatski kralj..." (lat. ...Tamislao, rege Chroatorum), mada se u drugim izdanjima na istom mestu se pojavljuje umesto Tomislava, imena: Polislav (...chomu bisse jme Polislavf), ili čak Se(r)bijslav (...cha mu ime bisse Sebijslavf...), ili na latinskom "Sebeslavus rex".
Bilo kako bilo, ako na najveći pisac vremena u kome je "vladao kralj Tomislav", Konstantin Porfirogenit, ne piše o njemu, ako ni najveći hrvatski istoričari to ne rade, već se "skoro hiljadugodišnje kraljevstvo" spominje tek u romantičarskom zanosu Hrvata u 19. veku, kada se javljaju i ideje o oslobađanju od tuđe vladavine, onda i ne čudi što se mnogi smeju koreografiji Bed blu bojsa.
A i mnogo veći problem od izmišljanja istorije je sakrivanje onoga što jeste istorijski tačno, a to su zločini na kojima je počivala Nezavisna Država Hrvatska u Drugom svetskom ratu. A upravo to i dovodi da se ustašstvo vraća na sva veća vrata u "lijepoj njihovoj". Evo samo nekoliko navijačkih primera iz prethodnih meseci:
USTAŠE SE POVAMPIRILE: Evo šta su danas uradili navijači u Hrvatskoj (FOTO)
HRVATI ZGROZILI FRANCUSKU: Odmah uhapšeni zbog ovoga!
"SRPSKO SMEĆE"! Navijači Hajduka izazvali totalni haos, Srbi spasavali žive glave
POVAMPIRILO SE USTAŠTVO: Desetine hiljada Hrvata peva "'Ajmo, ajmo, ajmo ustaše!" (VIDEO)
USTAŠKI PIR: Hrvati (opet) zgrozili svet, ovakav skandal se ne pamti (VIDEO)
HRVATSKA KAŽNjAVA AKO SE KAŽE DA JE NEŠTO - SRPSKO?! Izrečena istorijska kazna za Hajduk i Dinamo!
Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli
Preporučujemo
NOVA ERA NA MARAKANI! Dejan Stanković preuzeo Zvezdu i iznenadio i "delije" i Ruse!
22. 12. 2025. u 14:45 >> 15:35
GROBARI ČUPAJU KOSU! Stigle užasne vesti u Humsku, a tiču se najboljeg igrača Partizana
22. 12. 2025. u 14:16
VANREDNO SAOPŠTENjE KK PARTIZAN! Oglasili se hitno iz Humske i poručili navijačima...
22. 12. 2025. u 09:21
TEŽAK ZADATAK PRED BARSELONOM: "Žuta podmornica" zna kako se pobeđuje lider prvenstva - nečijoj seriji pobeda dolazi kraj
NA stadionu „Seramika“, popularnom Madrigalu, u nedelju popodne biće odigran jedan od najzanimljivijih mečeva kola u La ligi, gde će vodeća Barselona gostovati trećeplasiranom Viljarealu.
21. 12. 2025. u 09:04
DELIJE I GROBARI PLAČU! Zvezdaš doveo dedu od 96 godina prvi put na stadion Partizana - ono što se tamo desilo, svi će pamtiti (VIDEO)
Najnovije vesti iz fudbala - prilično su emotivne.
22. 12. 2025. u 16:43
AMERIKANAC JASAN: "Ukrajinci, privatno, priznaju da će izgubiti Donjeck, ali..."
POTPREDSEDNIH SAD Džej Di Vens izjavio je danas da su teritorijalna pitanja ključna tačka sporenja u pregovorima.
22. 12. 2025. u 19:29
Komentari (0)