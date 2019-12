S. B. Milošević | 20. decembar 2019. 16:17 | Komentara: 0

ČELNICI grada uputili su u petak pismo "Putevima Srbije" u kojem traže da deo autoputa kroz Beograd bude proglašen gradskom saobraćajnicom, što će omogućiti da dosadašnja zaustavna traka takođe postane žuta traka! Ovo je otkrio zamenik gradonačelnika Goran Vesić, koji je naveo da su u petak u gradu uvedene i žute trake na četiri mesta, a još neke će biti obeležene do kraja godine.Kako bi se obezbedio bolji protok vozila, od petka su u gradu uvedene žute trake na četiri nove lokacije. Žutom bojom, sada je obeležena tramvajska baštica na raskrsnici Milentija Popovića i Bulevara Mihajla Pupina, čime će se obezbediti bolji protok vozila javnog prevoza. Ovde su postavljene i oznake "bus" i "taksi" kako bi je koristili samo oni koji na to imaju pravo.Žutom trakom obeležena je i Ulica omladinskih brigada u oba smera, na delu od kružnog toka kod Opštine Novi Beograd do Ulice Jurija Gagarina. I tramvajske baštice u Bulevaru oslobođenja obeležene su u petak žutom bojom, na delu od Veterinarskog fakulteta do kružnog toka na Slaviji.- Žuta traka biće obeležena i duž tramvajske baštice u Bulevaru kralja Aleksandra, na delu od raskrsnice sa Mite Ružića u smeru ka gradu. Brza traka biće uvedena i u Bulevaru vojvode Mišića, od Radničke ulice do "Tempa", ali će tu važiti samo u špicu, tačnije od 7 do 9 i od 15 do 18 časova. Žuta traka sada postoji od Gazele do Mosta na Adi, a sada će ovako produžena do "Tempa" omogućiti brži protok vozila javnog prevoza. Do 31. decembra biće uvedene žute trake u Ulici Jurija Gagarina, od Omladinskih brigada do Mosta na Adi, kako bi se ubrzale linije 85, 89 i 95 - najavio je Vesić.Prema njegovim rečima, biće obeležena i žuta traka u Ilije Garašanina od Majora Ilića do Takovske. Do kraja januara u žuto će biti ofarbana i Višnjička ulica, od Vuka Vrčevića do Rospi ćuprije.Vozači bi posebno trebalo da obrate pažnju na novi režim saobraćaja u Ulici Jaše Prodanovića. Naime, biće zabranjeno skretanje levo iz Cvijićeve u Jaše Prodanovića. I dok nadležni navode da će se ovim omogućiti lakše uključenje trolejbusa u Takovsku, sugrađani negoduju što će morati da voze pravo sve do raskrsnice sa Takovskom jer se tu pravi veći "saobraćajni čep".- Do kraja januara biće izmenjen režim saobraćaja na raskrsnici Ilije Garašanina, Takovske i Svetogorske. Biće uvedena zabrana skretanja levo za vozila iz Ulice Ilije Garašanina u Takovsku ulicu. Horizontalnom i vertikalnom signalizacija, biće zabranjeno blokiranja raskrsnica Mihajla Pupina sa Milentija Popovića i Bulevarom Nikole Tesle - napomenuo je Vesić.DO kraja godine biće reorganizovana stajališta javnog prevoza na raskrsnici Mite Ružića i Bulevara kralja Aleksandra. Stanica koja remeti protok automobila i vozila javnog prevoza u Mite Ružića, biće premeštena u bulevar, u smeru ka gradu.ZAMENIK gradonačelnika najavio je i novi način kontrole korišćenja žutih traka.- Do kraja januara zaživeće novi tehnološki način kontrole svih žutih traka, kontrole stajanja na četiri migavca, zauzimanja tramvajskih baštica. Takav prekršaj vrlo brzo će biti uočen, a kazna napisana u roku od nekoliko minuta, te ništa više neće zavisiti od saobraćajnih policajaca i komunalnih milicionera. Na taj način ćemo građane i gradski prevoz zaštititi od bahataog parkiranja - kazao je Vesić.