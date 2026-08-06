KAKO DA NE PLATITE LEŽALJKU U GRČKOJ? Mnogi turisti ovo ne znaju, a možete besplatno proći ceo dan
ODMOR u Grčkoj ne mora da znači i visoke troškove za ležaljke. Na mnogim plažama postoji nepisano pravilo koje već godinama koriste i lokalci i iskusni turisti – ležaljku možete koristiti besplatno tokom celog dana ako naručite piće ili hranu.
Ipak, uslovi nisu svuda isti, pa je dobro da pre nego što se smestite proverite kako funkcioniše plaža koju ste izabrali.
Besplatna ležaljka uz kafu ili vodu
Na brojnim grčkim plažama, naročito onim koje imaju tradicionalne taverne ili beach bar-ove, ležaljke se ne naplaćuju posebno.
Dovoljno je da naručite kafu, sok, vodu ili ručak, nakon čega ležaljku možete koristiti tokom celog dana.
Iako je tehnički dovoljna i jedna porudžbina, u Grčkoj se smatra nepristojnim da neko satima zauzima ležaljku i naruči samo jednu malu flašicu vode.
Gde se ležaljke ipak plaćaju
Na poznatim plažama Mikonosa, Parosa, Rodosa i drugim luksuznim destinacijama najčešće se plaća komplet koji obuhvata dve ležaljke i suncobran.
Cena zavisi od plaže i položaja ležaljke, pa su one u prvom redu do mora najskuplje.
Imate pravo da postavite svoj peškir
Malo turista zna da je pristup moru u Grčkoj zakonom zagarantovan.
To znači da niko ne može da vas natera da iznajmite ležaljku kako biste koristili plažu. Hoteli i beach bar-ovi mogu da zakupe samo deo plaže, dok ostatak mora da ostane dostupan svim posetiocima.
Ukoliko želite, možete postaviti svoj peškir ili suncobran na slobodnom delu plaže.
Grčka pooštrila kontrole
Da bi zaštitila javne plaže, grčka vlada je poslednjih dana izrekla više od 350.000 evra kazni barovima i restoranima koji su nezakonito zauzimali obalu ležaljkama i stolovima.
Istovremeno je kontrolisano više od hiljadu prijava turista i građana, a na 251 plaži više nije dozvoljeno postavljanje ležaljki i suncobrana kako bi se sačuvala priroda i obezbedio slobodan pristup svim posetiocima.
Kada je najbolje stići na plažu
Ako želite najbolje mesto:
- na najpopularnije plaže dođite između 7 i 7.30 časova;
- na većinu plaža dovoljno je stići između 7.30 i 8.30;
- na mirnijim plažama i do 9 časova uglavnom ima slobodnih mesta.
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