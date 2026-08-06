Društvo

ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Osetilo se najviše u blizini granice sa ovom državom (FOTO)

В.Н.

06. 08. 2026. u 07:18

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ZEMLjOTRES jačine 2.1 stepen Rihtera pogodio je jugozapadnu Srbiju, tačnije region kod Priboja, prema informacijama Republičkog seizmološkog zavoda.

ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО СРБИЈУ: Осетило се највише у близини границе са овом државом (ФОТО)

Foto: AI generated/Gemini

Prema objavljenim podacima, zemljotres se dogodio oko 3:45 časova.

Epicentar je lociran na dubini od pet kilometara u ruralnom području, tik uz granicu Srbije sa BiH, vidi se na mapi Republičkog seizmološkog zavoda.

Foto: RSZS

 

S obzirom na mesto na kom je detektovan mala je verovatnoća da je izazvao neku materijalnu štetu ili prouzrokovao povrede.

Prema objavljenim podacima, potres se dogodio oko 3:45 jutros.

(Blic)

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