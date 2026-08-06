ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Osetilo se najviše u blizini granice sa ovom državom (FOTO)
ZEMLjOTRES jačine 2.1 stepen Rihtera pogodio je jugozapadnu Srbiju, tačnije region kod Priboja, prema informacijama Republičkog seizmološkog zavoda.
Prema objavljenim podacima, zemljotres se dogodio oko 3:45 časova.
Epicentar je lociran na dubini od pet kilometara u ruralnom području, tik uz granicu Srbije sa BiH, vidi se na mapi Republičkog seizmološkog zavoda.
S obzirom na mesto na kom je detektovan mala je verovatnoća da je izazvao neku materijalnu štetu ili prouzrokovao povrede.
Prema objavljenim podacima, potres se dogodio oko 3:45 jutros.
(Blic)
Preporučujemo
ZEMLjA SE ZATRESLA U INDONEZIJI: Zemljotres od 5,5 stepeni uznemirio region
05. 08. 2026. u 21:57
"DRMALO JE BAŠ JAKO NEKOLIKO SEKUNDI": Ponovo snažan zemljotres u ovom delu Evrope
04. 08. 2026. u 11:05
JAPAN PONOVO NA UDARU: Registrovan novi, snažan zemljotres
01. 08. 2026. u 08:04
ZEMLjOTRES POGODIO ITALIJU: Nestali internet i struja
31. 07. 2026. u 21:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
DRON PAO NA PLAŽU PREPUNU LjUDI, IMA MRTVIH: Među stradalima i deca, ranjeno 40 ljudi (VIDEO)
ŠEST osoba, među kojima je troje dece, poginulo je u onome što su ruski zvaničnici opisali kao ukrajinski napad dronom na prepunu plažu u blizini crnomorskog letovališta Gelendžik, saopštio je guverner Krasnodarske oblasti Venijamin Kondratjev.
03. 08. 2026. u 15:00
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
UŽAS U HRVATSKOJ Majka i ćerka u kravetu pronašle zmiju od dva metra: "Ajde srećo, ne možeš u tuđem krevetu spavati"
– VLASNICA nam je rekla da je u kući čula puhove, pa verujemo da je zbog toga došla. No tokom leta, posebno tokom velikih vrućina, zmije često traže hladnija i sigurnija mesta da se sklone – objasnio je Karamazan.
04. 08. 2026. u 08:17
Komentari (0)