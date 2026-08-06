RUSIJA OBJAVILA RAZMERE RAZARANJA U KURSKU: Nećete verovati koliko će Kijev morati da plati u koliko dođe do ratne odštete
ŠTETA koju su pripadnici Oružanih snaga Ukrajine naneli Kurskoj oblasti premašila je 504,9 milijardi rubalja, saopštila je zvanična predstavnica Istražnog komiteta Rusije Svetlana Petrenko.
Ona je navela da su, nakon razminiranja naselja u kojima su vođena borbena dejstva, istražioci sa stručnjacima obavili uviđaje na mestima incidenata. Do sada je pregledano 186 naseljenih mesta, a na osnovu ekspertiza utvrđeno je da ukupna materijalna šteta iznosi 504,9 milijardi rubalja.
Prema njenim rečima, oštećena su 53 objekta kulturnog nasleđa, među kojima su hram Svete Trojice u Sudži, lokalni zavičajni muzej, ansambl Crkve Hristovog rođenja, Dmitrijevska crkva i imanje Barjatinskih „Marjino“. Kako je navela, ovi objekti bili su izloženi artiljerijskim napadima, dejstvu višecevnih raketnih bacača i minobacača.
U vezi sa upadom ukrajinskih snaga u Kursku oblast pokrenuto je 711 krivičnih postupaka, od čega se 706 odnosi na terorizam, dok je 87.400 ljudi priznato kao oštećeno. Više od 300 istraga je već okončano.
Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, ukrajinske snage su 6. avgusta 2024. godine ušle u Kursku oblast, a operacija oslobađanja regiona završena je 26. aprila 2025. godine.
(Sputnjik)
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