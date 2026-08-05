USTAŠKA HISTERIJA OKO VUČIĆEVOG GOVORA U MRKONJIĆ GRADU

U HRVATSKOJ vlada opšta histerija oko govora predsednika Aleksandra Vučića u Mrkonjić Gradu, gde su Srbija i Republika Srpska sinoć zajednički obeležili Dan sećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji "Oluja".

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ NEMANJA VUKOJEVIĆ, fotografija niske rezolucije/ nr

U hrvatskoj javnosti, među tamošnjim političarima, kao i u hrvatskim medijima na delu je opšta hajka na srpskog predsednika.

Niko drugi nije meta napada, osim Aleksandar Vučić - ni Milorad Dodik, ni Milan Knežević, koji su takođe prisustvovali obeležavanju Dana sećanja.

U Hrvatskoj se bave samo i isključivo Vučićem.

Pomrsio im je srpski predsednik konce i još jednom jasno stavio do znanja da je Oluja zločin, a hrvatske snage agresori nad srpskim narodom!

Nakon Vučićevog govora, ne prestaju da stižu reakcije iz Hrvatske, od premijera Andreja Plenkovića i hitnih najava o dizanju "200.000 braniteljskih mirovina", preko izjava glavnog državnog tužioca Ivana Turudića, do predsednika Zorana Milanovića.

Predsednik Milanović izjavio je da iz Srbije stalno dolaze iste poruke i pokušaji revizije istorije. Ocenio je da svako istoriju tumači na svoj način, ali da ne treba odgovarati na "svaku verbalnu besmislicu koja dolazi preko Dunava".

Glavni državni tužilac Hrvatske Ivan Turudić prokomentarisao je reakcije iz Srbije povodom obeležavanja Oluje, rekavši "Baš nas briga, neka kmeče."

Ministar privrede Hrvatske Ante Šušnjar poručio je da će, dok god "preko Drine budu mirni i mane se ćorava posla", biti mira, ali da će, "ako bude potrebe, biti i Oluje".

Foto: Printskrin Tekst potpisa