Svet

UKRAJINCI SRUČILI VATRU NA RUSKU PLAŽU NA CRNOM MORU, MASA POVREĐENIH: UN oštro osudile napad na nedužne civile

Симеуновић А. Милош

06. 08. 2026. u 00:06

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UJEDINjENE nacije protive se svim napadima koji dovode do civilnih žrtava, izjavio je za RIA Novosti zamenik portparola generalnog sekretara UN Farhan Hak, komentarišući napad ukrajinskih oružanih snaga na plažu u Gelendžiku.

УКРАЈИНЦИ СРУЧИЛИ ВАТРУ НА РУСКУ ПЛАЖУ НА ЦРНОМ МОРУ, МАСА ПОВРЕЂЕНИХ: УН оштро осудиле напад на недужне цивиле

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

 - Protivimo se svim napadima koji dovode do civilnih žrtava - rekao je Hak, odgovarajući na upit agencije.

Guverner Krasnodarskog kraja Veniamin Kondratjev saopštio je u ponedeljak ujutru da je usled pada ostataka bespilotnih letelica u selu Arhipo-Osipovka kod Gelendžika bilo poginulih i povređenih.

Prema podacima operativnog štaba regiona, poginulo je sedam osoba, među kojima je troje dece.

Pomoćnik ministra zdravlja Rusije Aleksej Kuznjecov izjavio je da je 21 povređena osoba hospitalizovana, dok je još 37 ljudi dobilo ambulantnu medicinsku pomoć.

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SVAKOG četvrtog avgusta u Srbiji i Republici Srpskoj obeležavamo Dan sećanja na stradale i prognane u zločinačkoj akciji hrvatske vojske i policije u avgustu 1995. godine "Oluji". Hrvatska vojno-policijska operacija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije i jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i severne Dalmacije. Dan kasnije, 5. avgusta, hrvatska vojska je ušla u gotovo napušten Knin i istakla zastavu Hrvatske, dok su kolone izbeglica preko srpskih teritorija u Bosne i Hercegovine krenule ka Srbiji. Prema podacima Dokumentaciono informacionog centra "Veritas", u "Oluji" je sa prostora Republike Srpske Krajine proterano više od 220.000 Srba, a više od 1.900 ih je ubijeno, pri čemu su počinjeni brojni zločini. Bio je to najveći egzodus civila u Evropi posle Drugog svetskog rata.

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