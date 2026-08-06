UKRAJINCI SRUČILI VATRU NA RUSKU PLAŽU NA CRNOM MORU, MASA POVREĐENIH: UN oštro osudile napad na nedužne civile
UJEDINjENE nacije protive se svim napadima koji dovode do civilnih žrtava, izjavio je za RIA Novosti zamenik portparola generalnog sekretara UN Farhan Hak, komentarišući napad ukrajinskih oružanih snaga na plažu u Gelendžiku.
- Protivimo se svim napadima koji dovode do civilnih žrtava - rekao je Hak, odgovarajući na upit agencije.
Guverner Krasnodarskog kraja Veniamin Kondratjev saopštio je u ponedeljak ujutru da je usled pada ostataka bespilotnih letelica u selu Arhipo-Osipovka kod Gelendžika bilo poginulih i povređenih.
Prema podacima operativnog štaba regiona, poginulo je sedam osoba, među kojima je troje dece.
Pomoćnik ministra zdravlja Rusije Aleksej Kuznjecov izjavio je da je 21 povređena osoba hospitalizovana, dok je još 37 ljudi dobilo ambulantnu medicinsku pomoć.
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