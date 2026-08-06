Svet

"IMAMO VELIKE ZALIHE MUNICIJE" Tramp zapretio: Tragamo za onima koji odaju podatke

В.Н.

06. 08. 2026. u 07:42

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PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odbacio je danas medijske navode da Pentagon raspolaže smanjenim zalihama naoružanja, poručivši da američka vojska ima velike rezerve oružja i da se proizvodnja dodatno ubrzava, dok je osobe koje odaju poverljive informacije optužio za izdaju i najavio njihovo krivično gonjenje.

ИМАМО ВЕЛИКЕ ЗАЛИХЕ МУНИЦИЈЕ Трамп запретио: Трагамо за онима који одају податке

Foto: JHG / Alamy / Profimedia

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da Sjedinjene Američke Države raspolažu "ogromnim količinama municije, naročito određenih vrsta".

On je dodao da se dodatne količine neprekidno proizvode i isporučuju prema potrebama, istakavši da odbrambena industrija gradi najveći broj novih pogona i fabrika u istoriji zemlje.

Američki predsednik istovremeno je oštro kritikovao izvore medijskih izveštaja o navodnim nestašicama naoružanja.

"Traga se za onima koji odaju ove izdajničke informacije", napisao je Tramp, uz poruku da će za odgovorne biti zatražene dugotrajne zatvorske kazne.

Kako je prethodno izvestio Vašington post, Tramp je navodno oštro američkog ministra odbrane Pita Hegseta zbog iscrpljenih zaliha ključne municije, koje ograničavaju vojne opcije Vašingtona u sukobu sa Iranom.

Prema navodima lista, Tramp je tokom sastanka kabineta zatražio objašnjenje od Hegseta zbog toga što, kako je naveo, problem sa zalihama municije nije rešen, iako je bio ubeđen da jeste.

Izvori tvrde da su nestašice posebno izražene kada je reč o navođenim projektilima velikog dometa i raketama za protivvazdušnu odbranu, zbog čega je Tramp poslednjih dana odustao od novih velikih vojnih udara na Iran.
 

(Tanjug)

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