"IMAMO VELIKE ZALIHE MUNICIJE" Tramp zapretio: Tragamo za onima koji odaju podatke
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odbacio je danas medijske navode da Pentagon raspolaže smanjenim zalihama naoružanja, poručivši da američka vojska ima velike rezerve oružja i da se proizvodnja dodatno ubrzava, dok je osobe koje odaju poverljive informacije optužio za izdaju i najavio njihovo krivično gonjenje.
Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da Sjedinjene Američke Države raspolažu "ogromnim količinama municije, naročito određenih vrsta".
On je dodao da se dodatne količine neprekidno proizvode i isporučuju prema potrebama, istakavši da odbrambena industrija gradi najveći broj novih pogona i fabrika u istoriji zemlje.
"Traga se za onima koji odaju ove izdajničke informacije", napisao je Tramp, uz poruku da će za odgovorne biti zatražene dugotrajne zatvorske kazne.
Kako je prethodno izvestio Vašington post, Tramp je navodno oštro američkog ministra odbrane Pita Hegseta zbog iscrpljenih zaliha ključne municije, koje ograničavaju vojne opcije Vašingtona u sukobu sa Iranom.
Prema navodima lista, Tramp je tokom sastanka kabineta zatražio objašnjenje od Hegseta zbog toga što, kako je naveo, problem sa zalihama municije nije rešen, iako je bio ubeđen da jeste.
(Tanjug)
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