NATO PLAĆENICI POBEGLI KAO ZEČEVI! Rusi im priredili vatrenu "dobrodošlicu" u Krasnojarsku
PLAĆENICI iz Poljske prepoznati su po svojim karakterističnim oznakama, NATO uniformama i poljskim puškama.
Andrej Vakula, dopisnik „Zvezdanjuza”, izveštava iz zone specijalne vojne operacije. Razgovarao je sa operaterom drona Iljom Gavazinom, koji je učestvovao u borbi za Krasnojarsk u DNR-u. On je opisao strane plaćenike koji su pokušavali da odbrane taj grad.
„Poljski plaćenici, prepoznatljivi po NATO uniformama, oznakama i poljskim puškama. U tom trenutku ih je bilo trojica”, naveo je Gavazin.
Dodao je da su na plaćenike dejstvovali ruski jurišni dronovi. Oni su potom bili prinuđeni da pobegnu kroz šumske pojaseve, ali to nije spaslo poljske borce.
Istaknuto je da oslobađanje Krasnojarska ima veliki taktički značaj. Ovo naselje se nalazi na oko tri kilometra od periferije Dobropolja, koje je, inače, ključno neprijateljsko logističko čvorište u zapadnom delu Donjecke Narodne Republike.
Neprijatelj je nagomilao oružje i municiju koristeći rudničke tunele koji se protežu kilometrima pod zemljom.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
RUSKA DUMA POSLALA MOĆNU PORUKU: Ovo je borba za opstanak Rusije – Zapad hoće da nas uništi
05. 08. 2026. u 15:56
VATRENA STIHIJA BLIZU ATINE: Dignuti i avioni (FOTO)
05. 08. 2026. u 15:40
PANIKA U KIJEVU Zelenski priznao: Zapad nam trostruko smanjio isporuke raketa za PVO
05. 08. 2026. u 15:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
DRON PAO NA PLAŽU PREPUNU LjUDI, IMA MRTVIH: Među stradalima i deca, ranjeno 40 ljudi (VIDEO)
ŠEST osoba, među kojima je troje dece, poginulo je u onome što su ruski zvaničnici opisali kao ukrajinski napad dronom na prepunu plažu u blizini crnomorskog letovališta Gelendžik, saopštio je guverner Krasnodarske oblasti Venijamin Kondratjev.
03. 08. 2026. u 15:00
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
UŽAS U HRVATSKOJ Majka i ćerka u kravetu pronašle zmiju od dva metra: "Ajde srećo, ne možeš u tuđem krevetu spavati"
– VLASNICA nam je rekla da je u kući čula puhove, pa verujemo da je zbog toga došla. No tokom leta, posebno tokom velikih vrućina, zmije često traže hladnija i sigurnija mesta da se sklone – objasnio je Karamazan.
04. 08. 2026. u 08:17
Komentari (0)