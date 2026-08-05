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NATO PLAĆENICI POBEGLI KAO ZEČEVI! Rusi im priredili vatrenu "dobrodošlicu" u Krasnojarsku

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05. 08. 2026. u 14:13

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PLAĆENICI iz Poljske prepoznati su po svojim karakterističnim oznakama, NATO uniformama i poljskim puškama.

НАТО ПЛАЋЕНИЦИ ПОБЕГЛИ КАО ЗЕЧЕВИ! Руси им приредили ватрену добродошлицу у Краснојарску

MOD Rusije

Andrej Vakula, dopisnik „Zvezdanjuza”, izveštava iz zone specijalne vojne operacije. Razgovarao je sa operaterom drona Iljom Gavazinom, koji je učestvovao u borbi za Krasnojarsk u DNR-u. On je opisao strane plaćenike koji su pokušavali da odbrane taj grad.

„Poljski plaćenici, prepoznatljivi po NATO uniformama, oznakama i poljskim puškama. U tom trenutku ih je bilo trojica”, naveo je Gavazin.

Dodao je da su na plaćenike dejstvovali ruski jurišni dronovi. Oni su potom bili prinuđeni da pobegnu kroz šumske pojaseve, ali to nije spaslo poljske borce.

Istaknuto je da oslobađanje Krasnojarska ima veliki taktički značaj. Ovo naselje se nalazi na oko tri kilometra od periferije Dobropolja, koje je, inače, ključno neprijateljsko logističko čvorište u zapadnom delu Donjecke Narodne Republike.

Neprijatelj je nagomilao oružje i municiju koristeći rudničke tunele koji se protežu kilometrima pod zemljom.

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