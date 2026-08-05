SELO SA 10 STANOVNIKA POSTAJE CENTAR SVETA: Ovde će se dogoditi nebeski spektakl koji se čeka više od 100 godina
SA gotovo bez stalnih stanovnika, bez restorana i prodavnica, malo špansko selo Aveljanosa de Munjo (Avellanosa de Muñó) priprema se za jednu noć koja će ga upisati na mapu sveta.
Smešteno u severnoj španskoj pokrajini Burgos, ovo mesto danas ima tek desetak stanovnika. Nekada je bilo živo poljoprivredno selo sa više od 200 meštana, prodavnicama i poštom, ali su mehanizacija i odlazak mladih u velike gradove gotovo ispraznili naselje.
Danas ovde nema restorana, prodavnica, pa čak ni otvorenog kafića. Jednom nedeljno stiže kombi obližnje pekare koji dostavlja hleb malobrojnim meštanima.
Potpuno pomračenje Sunca posle više od jednog veka
Sve će se promeniti 12. avgusta 2026. godine, kada će preko Evrope preći potpuno pomračenje Sunca – prvo vidljivo sa evropskog kopna još od 1999. godine, a prvo u kontinentalnoj Španiji od 1912.
Aveljanosa de Munjo nalazi se tačno na trasi potpunog pomračenja, a naučnici ga smatraju jednim od najboljih mesta za posmatranje ovog retkog fenomena.
Razlog su široki vidici prema zapadu, zlatna polja pšenice, mala svetlosna zagađenost i odsustvo velikih turističkih gužvi.
Dva zalaska Sunca za nekoliko minuta
Prema rečima fizičarke dr Marije Terese Lopez Sančez, pomračenje će biti još posebnije jer će se dogoditi neposredno pre zalaska Sunca.
– Biće kao da proživljavate dva zalaska Sunca u samo nekoliko minuta – objasnila je ona.
Iste večeri biće vidljiv i čuveni meteorski roj Perseidi, pa će posetioci imati priliku da u jednoj noći vide dva izuzetno retka nebeska spektakla.
Selo oživljava posle decenija
Sara Alvarez Rodrigez, rođena 1937. godine, nikada nije napustila rodno selo.
Seća se vremena kada je ovde živelo oko 200 ljudi, kada su prodavnice bile pune, a ribari biciklima obilazili okolna mesta prodajući ulov.
Danas je situacija potpuno drugačija – više koza pase okolna brda nego što u selu ima stanovnika.
Ipak, zbog pomračenja, mnogi koji su se davno iselili vraćaju se kući.
Raul Grande Revilja, koji je kao dete otišao u Madrid, dolazi sa porodicom, unucima i prijateljima, a samo njihova grupa će udvostručiti broj stanovnika sela.
Očekuju se gosti iz čitave Španije, ali i iz Velike Britanije, Francuske i Venecuele.
Smeštaj rezervisan godinama unapred
Interesovanje je toliko veliko da je obližnji hotel Parador de Lerma, smešten u nekadašnjoj palati vojvode od Lerme, rasprodat još od 2022. godine.
Prema podacima turističke organizacije regije Kastilja i Leon, većina smeštajnih kapaciteta odavno je rezervisana jer su ljubitelji astronomije tražili mesto sa najboljim uslovima za posmatranje, a ne najpoznatiju turističku destinaciju.
Najbolji pogled sa pećina iznad sela
Meštani preporučuju da se tokom pomračenja popne do pećina iznad sela.
Sa tog uzvišenja pruža se nesmetan pogled ka zapadnom horizontu, što je od presudne važnosti jer će Sunce tokom potpunog pomračenja biti svega osam stepeni iznad horizonta.
To mesto za meštane ima i veliko emotivno značenje – generacijama su se ovde okupljali kako bi zajedno posmatrali zalazak Sunca, a jedan bivši stanovnik poželeo je da mu se upravo tu prospe pepeo.
Od zaboravljenog sela do centra sveta
Samo na jedno veče, u avgustu 2026. godine, mirne ulice ispuniće razgovori, smeh dece i miris pečene jagnjetine.
A kada na nekoliko minuta padne neobična tama usred dana, malo špansko selo, zahvaljujući neobičnom spoju geografije i astronomije, postaće mesto u koje će biti uprte oči čitavog sveta.
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