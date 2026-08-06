DANAS IZGOVORITE OVE MOĆNE REČI: Pomolite se Svetoj Hristini, zaštitnici svih onih koji trpe i stradaju od nepravde

U LETNjEM periodu, koji uglavnom pripada ljutitim, "ognjevitim" svecima, slavi se i Sveta velikomučenica Hristina.

Foto: SPC/ MITROPOLIJA CRNOGORSKO-PRIMORSKA

Dan koji u crkvenom kalendaru nije upisan crvenim slovom utvrđen je u znak sećanja na ranohrišćansku mučenicu koja se ni u najvećim patnjama nije odrekla vere u Isusa, a njen praznik obeležavamo 6. avgusta.

Sveta velikomučenica Hristina rođena je u 3. veku u gradu Tiru, današnji Liban, u paganskoj svešteničkoj porodici. Njen otac, imućni namesnik Urban, pripremao ju je za inicijaciju u sveštenicu, ali je devojčica u svojoj 11. godini doživela prosvetljenje i prihvatila hrišćanstvo.

Bilo je to u periodu progona prvih hrišćana, decenijama pre nego što je car Konstantin doneo sudbonosnu odluku koja je promenila tok istorije i Milanskim ediktom priznao slobodu ispovedanja ove religije u Rimskom carstvu.

Odbacila idolopoklonstvo i paganske običaje

"Da bi je sakrio od sveta zbog njene izvanredne lepote, otac je odredio najviši sprat jedne kule, da tu živi. Dao joj je robinje na službu i postavio u njene odaje idole srebrne i zlatne, da im svakodnevno prinosi žrtve. No, duši mlade Hristine beše teskobno u toj idolopokloničkoj sredini."

"Gledajući kroz prozor danju u sunce i sve krasote sveta, a noću u čudesno jato sjajnih zvezda, ona po svom prirodnom razumu dođe do čvrste vere u jednog Boga. Milostivi Bog, videvši njenu čežnju za istinom, posla joj anđela koji je prekrsti znamenjem, nazva je nevestom Hristovom i pouči je bogopoznanju."

Tada Hristina polupa sve idole i time izazva divlju jarost kod oca. On je izvede na sud i predade je mukama. Naredio je najpre da je nagu obese i oštrim gvožđem stružu i drobe njeno telo. Sastrugali su je toliko da su joj se kosti videle. Zatim su je protegli na gvozdenom točku i pod njom ložili oganj, a telo polivali vrelim uljem.

"Tako mučena, Sveta Hristina je slavila Boga i molila mu se, a anđeli nevidljivi stajali su pored nje, olakšavajući joj patnje. Zatim, po Božjem naređenju, ogroman plamen neočekivano je suknuo iz ognja, poleteo na prisutne neznabošce i opekao hiljadu njih. Pošto nije znao šta više sa njom da uradi, otac je naredio da je bace u tamnicu. Ali, tamo ju je posetio Božji anđeo, iscelio joj rane i doneo hranu."

Posle strašnih muka uznela se na nebo

Posle toga otac je naredio slugama da joj zavežu ogroman kamen oko vrata i bace je u more. Anđeo ju je odvezao, a svetiteljka je isplivala i počela da hoda po vodi kao po suvom. Kad je izašla na kopno, došla je kod oca koji i dalje nije verovao da je u pitanju Božja sila, nego je smatrao da je reč o magiji, pa je naredio da je opet bace u tamnicu gde je trebalo da je poseku mačem. No, te noći zdrav Urban ispustu dušu i ode u grob pre svoje kćeri.

Ali, njegova dva namesnika, Dion i Julijan, produžili su joj muke. Njena postojanost u trpljenju bola i čudesa koja su se tom prilikom dešavala obratili su mnoge tirske neznabošce u hrišćanstvo.

Za vreme mučenja Hristine, i Dion je naprasno umro pred očima okupljenog naroda. Julijan joj je odsekao grudi i jezik kojim je veličala Isusa Hrista. Mučenica je uzela svoj jezik i bacila ga u oči Julijanu, posle čega je oslepeo. Na kraju je izbodena kopljima i prosečena mačem, nastavljajući da živi u besmrtnom carstvu nebeskom.

Molitva Svete Hristine

Predanje beleži njene reči i molitvu: "Ovčica tvoja Isuse, Hristina, zove silnim glasom: Tebe, Ženiče moj, ljubim i tražeći te stradam, i raspinjem se i sahranjujem u krštenju tvome. I stradam radi tebe, da bih carstvovala s tobom, i umirem za tebe, da bih živela s tobom. Primi me kao čistu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za tebe. Njenim molitvama, kao Milostiv, spasi duše naše."

Mošti mučenice, koju je hrišćanska crkva proglasila sveticom i poštuje se u svim denominacijama, kasnije su prebačene u Carigrad. Tokom franačke okupacije relikvije su ukradene i odnete u Torčelo. Potom su dugo bile na ostrvu Santa Kristina, nazvanom po njoj, da bi odatle u 14. veku bile prebačene u crkvu na Muranu. Danas počivaju u crkvi Svetog Franje u Veneciji.

Kao da je mirno zaspala, blaga i čista, kažu vernici koji su videli Svetu Hristinu u kovčegu od stakla... To su najbolje očuvane mošti svetiteljske u celom hrišćanskom svetu. Smatra se da je to zbog činjenice da je primila krštenje od samog Gospoda u moru, kada ju je čudesno spasao dok su pokušavali da je udave mnogobožci i njen rođeni otac bacivši je u dubine.

Sveta Hristina Tirska u Srpskoj pravoslavnoj crkvi slavi se 6. avgusta.

(Blic Žena)

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