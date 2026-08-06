Svet

NAJTEŽE TEK DOLAZI? Alarmantno upozorenje meteorologa

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Dok se dim sa najvećih ovogodišnjih požara još nije potpuno razišao, Evropa ulazi u novu fazu borbe sa vatrenom stihijom.

НАЈТЕЖЕ ТЕК ДОЛАЗИ? Алармантно упозорење метеоролога

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

Posle kratkotrajnog predaha, meteorolozi najavljuju još jedan talas vreline i jakog vetra koji bi u narednim danima mogao ponovo da rasplamsa mnogobrojna žarišta širom juga kontinenta.

U Francuskoj će temperature ići do 39 stepeni, dok će u pojedinim delovima Grčke i Španije dostići i 42. Zbog toga su u više regiona ponovo pojačane mere pripravnosti. Istovremeno, policija u nekoliko evropskih zemalja istražuje sumnjive požare za koje se ne isključuje mogućnost da su namerno izazvani.

Prema podacima Evropskog informacionog sistema za šumske požare, od početka godine u državama EU izgorelo je gotovo 435.000 hektara šuma, makije i drugog rastinja, znatno više od višegodišnjeg proseka.

Stručnjaci upozoravaju da sezona požara još nije dostigla vrhunac i da bi avgust, uz nastavak ekstremnih vrućina, dugotrajne suše i povremeno jakog vetra, mogao da bude najteži mesec ovog leta.

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