EPARHIJA BUDIMLJANSKO-NIKŠIĆKA DUBOKO ZAHVALNA VUČIĆU: Predsednikov govor u Mrkonjić Gradu snažno odjeknuo regionom

EPARHIJA budimljansko-nikšićka je u svom saopštenju izrazila duboku zahvalnost predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću za sve razumevanje, brigu i ukazivanje na važnost očuvanja crkvenog jedinstva. Reakcija je usledila nakon istorijskog govora predsednika Srbije u Mrkonjić Gradu.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Srpska pravoslavna Eparhija budimljansko-nikšićka izražava iskrenu blagodarnost predsedniku Republike Srbije, g.Aleksandru Vučiću, na njegovoj kontinuiranoj pažnji, brizi i dubokom razumevanju složenih istorijskih i savremenih prilika u kojima deluje Srpska Pravoslavna Crkva u Crnoj Gori.

Njegovo javno ukazivanje na važnost očuvanja crkvenog jedinstva svedoči o visokoj odgovornosti prema duhovnom identitetu našeg naroda. Prepoznavanje i pravovremeno imenovanje svih izazova i opasnih ideja sa kojima se Crkva suočavala u prošlosti, jasan je putokaz i potvrda da su duhovni pastiri, na čelu sa blaženopočivšim patrijarhom srpskim g.Irinejem i tadašnjim arhijerejima, na vreme i mudro zaštitili integritet i jedinstvo naše pomesne Crkve.

Posebno želimo istaći značaj njegovog tumačenja svenarodnog litijskog pokreta iz 2020. godine. Naglašavanje činjenice da su litije bile odlučujući bedem protiv pokušaja fragmentacije i brisanja srpskog imena iz bića Crkve u Crnoj Gori, predstavlja izuzetan doprinos očuvanju istorijske istine. Ovakve jasne poruke donose preko potrebnu svetlost, otklanjaju sve potencijalne konfuzije u javnosti i unose mir među verni svetosavski narod koji je poveo litije. Prepoznavši živu veru i odlučnost svoga stada, jerarhija Srpske Pravoslavne Crkve se sa pastirskom ljubavlju priključila svome narodu, te su episkopat, sveštenstvo, monaštvo i verni narod, u savršenoj svetoj sabornosti, zajednički izneli ovaj istorijski krst i pobedu.

Misija državnog rukovodstva Srbije, usmerena na napredak, razvoj i zaštitu prava Srba gde god oni živeli, prepoznata je kao istinski blagoslov i snažan oslonac. Konstruktivna saradnja, poštovanje crkvenog poretka i zajednički rad na snaženju narodnog bića donose trajno dobro i državi i Crkvi.

Saopštenja i analize koji dolaze sa najviše državne adrese u Beogradu ne doživljavamo kao političko mešanje, već kao bratsku brigu i državnički odgovorno jačanje svesti o zajedničkoj odgovornosti pred istorijom. Upravo zahvaljujući takvoj sinergiji i duhovnom otporu prema anticrkvenim politikama bivšeg crnogorskog režima, uspešno je odbranjena crkvena imovina, potpisan Temeljni ugovor i u potpunosti sačuvano organizaciono i duhovno jedinstvo Srpske Pravoslavne Crkve.

Upućujemo molitve Gospodu za zdravlje, dug život i uspeh u radu predsednika Republike Srbije g.Aleksandra Vučića, blagodareći na svakoj reči podrške koja doprinosi snaženju Srpske Pravoslavne Crkve, za čije se jedinstvo i slavu srpski narod u Crnoj Gori kroz svu istoriju nesebično žrtvovao."

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